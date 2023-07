Tía Zelmira: ¡Ay Rebeca, se acabó el papel!

28 de julio de 2023, 8:29 AM

Esta semana, en un periódico, publicaron una página completa porque la hija de un cantante nacional cumplió 15 años. De pronto me pareció una broma, pero faltan cinco meses para el Día de los Inocentes. No importa tanto: la quinceañera es bonita, su papá es un cantante exitoso y ambos son miembros de una familia buena. Lo anterior no es tan grave, considerando otras noticias publicadas recientemente.



En La Nación también asignaron una plana al embarazo de Pedro Capmany y su novia Anniel; en la foto salen los dos y un perrillo con nombre de galleta negra. Pedro es un artista con historia y se merece ese despliegue y más, sin embargo, después de esta, vendrán muchas páginas más, incluso no sería raro un reportaje con Oreo.



He mencionado, en otras oportunidades, cómo el auge de las redes sociales y el éxito de otras plataformas afecta la publicidad en los medios tradicionales, en los impresos. La fórmula es sencilla: sin anunciantes no hay periódico. Es una realidad dura, pero pura. Ante esta verdad, los medios no siempre han actuado como se espera.



Primero intentaron imitar —y copiar— el contenido de las redes “antisociales”— y le dieron seguimiento a las noticias publicadas por estas; los medios estaban desesperados, los agarraron con los pantalones abajo. No se les ocurrió una estrategia para revertir el ataque y obligar más bien a las redes a chupar rueda.



Después los medios empezaron a cambiar hasta la forma de redactar, ignorando algunos principios básicos de la redacción y de la estructura periodística. Ya no usan la pirámide invertida, según la cual se cuenta lo más importante primero y se dejan los aspectos secundarios para los párrafos siguientes y finales.



También ignoran el paradigma de Lasswell (quién, qué, cuándo, dónde, por qué) y olvidan consignar quién lo dijo, qué se dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo y por qué lo dijo. Eso tampoco parece ser importante porque, para muchos, la gente solo leía los títulos de las noticias y pocas veces repasaba los detalles. Ahora, con las plataformas, los usuarios de estas tecnologías leen más, seguramente se trata de textos mal escritos, plagados de horrores ortográficos y sin fundamentos éticos y morales, pero los leen y en eso se pasan todo el día, enchufados a cualquier cosa, sin importar la procedencia.



He visto recientemente en los periódicos títulos más o menos así: Sepa por qué se distanciaron fulano y sutano… Las verdades ocultas de fulanito de tal… Fulano se tenía bien guardado un secreto de su novia… Este tipo de frases no especifican nada, pero estimulan el morbo, provocan intriga y el usuario termina leyendo la nota completa, especialmente si lo importante la ponen al final.



Ya lo dijo Sócrates: el secreto del cambio es enfocar toda nuestra energía, no es luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo.



Estoy de acuerdo. Por ahí va la cosa, de eso se trata, pero no construimos nada nuevo.



Lo más preocupante de las noticias recientes, especialmente las de la farándula y del entretenimiento, es el agotamiento de la veta, se secó el pozo y los comunicadores, llámese periodistas, influenciadores o creadores de contenido, ya no saben dónde buscar.



Basta con leer los comentarios de los lectores —y también de los infaltables troles— cansados de más de lo mismo todos los días y a cada rato.



Muchos se muestran agotados y aburridos de las noticias de la periodista viuda y toda su lamentable y triste tragedia; de la chef embarazada y de cómo decoró el cuarto de su bebé; de la muchacha enferma compartiendo en vivo todo su tratamiento y padecimiento; de la presentadora embarazada de gemelos; de una animadora y su viaje en crucero; de Diego muy bravo con Hoffman y la maquillista; de Alex Alvarado peleado con Keyla y aliado con Elena; de Keyla Sánchez, sus amores y desamores; del miche entre Maricruz y la doctora Fallas; de la muerte del papá de mi apreciado Ítalo; de las inseguridades de Sharon Segura; del pleito entre una modelo y cantante con una presentadora por Fernán Faerron; de la sala de belleza y del estreno de casa y carro de Kimberly Loaiza… ¿y quién es él, en qué lugar se enamoró de ti…?



Las redes han enredado todo. Cuando murió el periodista Gerardo Zamora, pocas horas después del fallecimiento de doña Inés Sánchez de Revuelta, se puso de manifiesto la potencia de esas plataformas. La conmovedora historia de Gerardo era tema de todas las horas, por él sufrían todos; se convirtió en tendencia; era desgarrador ver a su esposa y a sus hijos llorando. A Gerardo y a doña Inés los enterraron el mismo día, con una hora de diferencia; a él en Heredia y a ella, en San José. En el funeral de Gerardo no cabía un internauta más, el templo resultó pequeño para los seguidores del tema tendencia; en cambio, al sepelio de doña Inés, fuimos cuatro gatos, dos zaguates, una iguana, un conejo, una lora y un perico.



No todo tiempo pasado fue mejor, además ya pasó, como dijo más arriba Aristóteles, se trata de construir, pero esa meta se complica cuando no hay buenos materiales de construcción.



Ojalá las redes antisociales y los medios tradicionales sobrevivientes encuentren más personajes, más noticias divertidas y menos recicladas. Ojalá aparezcan nuevos mecanismos para tener divertidas noticias del entretenimiento, para no morir de aburrimiento. El sol sale para todos, nada más necesitamos ponernos más bronceador.