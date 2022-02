Tía Zelmira: Arrancó el nuevo Año Chino

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]

Cumpleañeros

Un saludo muy afectuoso para Rebeca Soto y Leonardo Garnier, quienes cumplen años este viernes 4 de febrero. También saludo a otros cumpleañeros de la semana, como la abogada Silvia Canales (cumple el 5 de febrero), el publicista José Francisco Correa Navas (5), la Directora del Museo del Niño, Gloria Bejarano Almada (5), Glori Araya Campos (6), Brian Vindas (7), Jeremy Giralt (07), Francina Delgado (7), Iliana Velázquez (8), Ruander Jara Phillips (9), Janeth García Aguilar (9), el pintor Carlos Poveda (9), Marijke Van Laarhoven Vega (9), Melissa Mora Ramírez (10), Rónald Torres (10) y el presentador Ítalo Marenco (10).



El Año nuevo chino

El pasado 1º de febrero de 2022 arrancó el Año Nuevo Chino. Es el inicio del año 4720 en la tradición asiática, un año bajo el signo del Tigre del agua, el rey de todas las bestias que espanta la mala suerte. Esta festividad, sin embargo, es todo un galimatías para las mentes occidentales que se rigen por el calendario gregoriano, ya que el primer día del calendario chino oscila entre el 21 de enero y el 21 de febrero. Así, el año anterior, el 4719, se celebró el 25 de enero de 2021, mientras que el 4721 caerá el 22 de enero de 2023. El Año Nuevo Chino se celebra en la fecha de la segunda luna nueva tras el solsticio del invierno boreal (es decir, del hemisferio norte). Esta fecha está referida al meridiano 120 Este, cercano a Pekín, que sirve de referencia para la hora oficial de toda la República Popular de China desde 1929. Como en el gregoriano, en el calendario chino la duración del año está determinada por el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa en torno al Sol (365,24 días). Sin embargo, a diferencia de nuestro calendario, que es puramente solar, la duración de los meses chinos está determinada por la duración real de una lunación (que varía entre 29,27 y 29,83 días). Los meses del calendario chino comienzan en cada luna nueva y están divididos en tres semanas de 10 días. Respecto a la diferencia de años (2022 y 4720), esta se debe a que el calendario chino comienza a contar desde del año de la coronación del Emperador Amarillo o Huangdi, en el 2698 a. C. (Tomado de El Mundo, Madrid, España) Una Boda especial

El pasado domingo 30 de enero se casaron los profesores Rafael Bolaños y Elda Valverde, de Cartago. La ceremonia y la festolina se efectuaron en el patio del restaurante Estación Atocha Don Bosco, en una tarde veranera bañada de sol. Fueron convocados familiares y amigos de los contrayentes, pero especialmente integrantes de la histórica Estudiantina del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR); también hubo un aparte de música romántica a cargo de Jorge Chicas. En la ceremonia destacó la participación del artista Minor Arias, quien le dedicó un poema a la pareja. Fue una boda muy sentida y muy celebrada; arrancó al mediodía y, nueve horas después, los tunos seguían interpretando los mejores éxitos de su repertorio; los novios pasaron una jornada feliz y rodeados de mucho cariño. Entre los asistentes, destacó la participación de las renombradas y laureadas pintoras Zulay Soto y Marcia Salas. Tanto Rafael como Elda han destacado en el área de la cultura y la educación en la ciudad de Cartago. Rafael Bolaños es el fundador de la Estudiantina. A los 18 años comenzó a dar clases en el Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO). A pesar de su afinidad por las Bellas Artes, estudió Educación Física en Alemania. Participó en la fundación del ITCR. Fue fundador y director del Departamento de Cultura y Deporte del TEC. Lideró la fundación de la Casa de la Ciudad en Cartago, como un importante centro de fomento cultural. Poseedor de una cantidad enorme de reconocimientos y galardones, cabe destacar el premio Carlos Luis Sáenz en el año 2016. Desde estas líneas le enviamos un cariñoso saludo a don Rafa y a doña Elda, deseándoles felicidad, prosperidad y que el amor que los unió los mantenga juntos por muchos años más.

Rafael Bolaños y Elda Valverde.

Kapusta con Covid

Víctor Kapusta se suma a la lista de famosos que han contraído COVID-19. La semana pasada trascendió que al exitoso músico y cantante lo atacó fuerte el virus y, aunque no quiso reconocer públicamente que estaba afectado, lo cierto es que Kapusta se vio obligado a guardar reposo y a suspender las presentaciones que tenía programadas. Son varios los famosos que se han visto afectados, sin embargo, la mayoría ha manejado la noticia con total discreción. Desde estas líneas le enviamos un cariñoso saludo a Kapusta, a quien siempre le hemos tenido mucho aprecio y gran respeto. Esperamos que se reponga muy pronto y que lo tengamos nuevamente en los escenarios.

Nutrición con sello de Garita

El pasado 28 de enero se realizó la presentación de Garita Nutrition Escazú; la clínica del coach nutricional Jonathan Garita quien, como atleta de alto rendimiento, fue el primer campeón nacional en obtener el título “IFBB Man’s physique Costa Rica” en 2014 y 2015; después de ahí se dedicó a concursar internacionalmente con mucho éxito en eventos como “Musclemania Miami” 2016, donde ganó en la categoría “Fitness model, Man’s physique Miami” y en “Las Vegas Sport Model” junto a su hermano Arturo Garita (qdDg) campeón mundial de Musclemania.



Jonathan Garita con el presentador Rafa Pérez.

Después de ganar estos concursos, Jonathan se preparó académicamente para el coaching nutricional en Costa Rica, Colombia y España; el asunto empezó como un hobby desde un cuarto de su casa hace 8 años donde empezó a recibir algunos pacientes; después ganó popularidad en el gremio del fitness y entre las personas que querían ganar salud, sumarle días a la vida y quitarse unos kilitos de más. Entonces, abrió una clínica en Santa Bárbara de Heredia, que con tres años cuenta con un equipo de cinco nutricionistas. Aquí no solo atienden a grandes atletas en diferentes disciplinas deportivas, también a algunas caras conocidas de los medios de comunicación y redes sociales. La respuesta positiva de estos años llevaron a Jonathan a abrir la clínica en Escazú, ubicada en Distrito 4, donde igualmente se cuenta con todos los estándares de calidad y se espera que “el nutri de los famosos” siga ayudando a las reinas de belleza, presentadores de televisión, modelos y atletas a lograr sus objetivos de la forma más saludable; estética y natural.

Verónica González con Jonathan Garita.



Ni una menos

El joven artista Le Mua impulsa una campaña de no violencia contra la mujer para que cada día menos sean maltratadas o mueran en la cadena de violencia contra ellas. Fue por eso que este reconocido estilista diseñó un suéter que se vende en todo el país y que ha contado con el apoyo de reconocidas figuras como Viviana Calderón, Cristiana Nassar, Paula Brenes, Marilín Gamboa, Nadia Aldana, Niki Aldana, Thelma Darkings y Nancy Dobles. De acuerdo con Le Mua, quien además diseñó el suéter, la pieza está hecha totalmente de algodón ajustable, vale ₡25.000 y está disponible en todas las tallas. Quienes quieran comprar el suéter y colaborar con la campaña, pueden hacer los pedidos por medio del teléfono 8303-0523. Del total de las ventas que se logre, un 30% se dedicará a los centros geriátricos. Desde Tía Zelmira les instamos a colaborar con esta noble causa que impulsa este talentoso y bondadoso artista.



Marilín Gamboa es una de las figuras que apoya la campaña promovida por Le Mua.





¿V amos a La Mierda?

Si a usted lo mandan un día de estos para La Mierda, no puede enojarse ni hacer caritas, siempre y cuando esté en tierras guanacastecas. Aunque no lo crea, en Cañas Dulces de Li beria, hay un lugar conocido como La Mierda, pero en realidad se llama Buena Vista, de acuerdo con una divertida nota que publicó hace un tiempo Bryan Castillo, en La Teja. Todo empezó hace 70 años cuando don Rafael Molina bajaba por el diario al pueblo y una vez que se tomaba unas cuantas copitas y debía tomar fuerzas para subir el empinado camino hacia Buena Vista, decía: “Ya me voy para la mierda…” y así se quedó el pueblo. Claro, en la división territorial de Costa Rica no aparece, ni por asomo, con tan nauseabundo nombre. Allí, cerca del Cielo, viven más o menos mil personas y el padrón electoral que se utilizará este domingo registra 482 electores, 259 hombres y 223 mujeres. ¿Quién irá a ganar en La Mierda? ¿Será acaso el candidato que más excremento tire a sus contendientes? Roguemos que no. Te lo pedimos señor: Ora pro nobis. Lejos de oler feo, en La Mierda soplan buenos aires típicos de aquellas alturas guanacastecas desde donde se divisa el centro de Liberia y también el Rincón de la Vieja, que cada día está más vieja y que no sabemos cómo huele… pero tampoco debe ser muy agradable por las emanaciones de azufre. A los lugareños no les gusta que llamen así a su pueblo, pero ya se ha hecho una costumbre difícil de erradicar del bronce de la historia. Y ¿cómo será el gentilicio de quienes viven allí? Mejor no sigamos con esta mierda.

El pueblo en realidad se llama Buena Vista.





Eso es todo, los quiere, Tía Zelmira, la que todo lo mira.