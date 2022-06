Tía Zelmira: Armando Vargas es un gran embajador

10 de junio de 2022, 8:40 AM

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]

Cumpleañeros

El primer saludo de hoy es para Luis Amón Castro, quien cumple años este viernes 10 de junio. Saludo, además, a la doctora Vivian Campos Cruz, quien celebra su natalicio el 11 de junio. Otros cumpleañeros de la semana son Blankita Madrigal (cumple el 12 de junio), Cristina Chaverri Rojas (12), Lucía Frei (13), Laura Rodríguez Jiménez (14), Tatiana Mora (14), Ricardo Chan (15), Demet Kilinç, Jalé Berahimi (16) y Vica Andrade (16).



Camilo Rodríguez se disfraza para protestar

El periodista Camilo Rodríguez Chaverri tiene una forma de protestar muy particular. Se disfraza como los icónicos personajes cinematográficos de Johnny Depp, en una forma de llamar la atención ante el problema de la obstrucción del vínculo entre miles de padres y sus hijos, después del divorcio. Camilo tiene 32 años de trabajar en periodismo. Es productor de radio y de televisión. Ha sido editor de prensa escrita desde hace tres décadas. Es autor de 167 libros ya publicados. Ha encabezado una lucha en favor de su derecho de reunirse con su hijo e hijas, tras haber sido separado, posterior a experimentar supuestas denuncias falsas por parte de la progenitora de tres de sus hijos. Se suma al caso de miles de padres y madres víctimas de esta situación, cuyas vidas se ven trastocadas al verse forzados a separarse de sus hijos. Como parte de sus acciones de protesta, ha iniciado una campaña, que le ha llevado a sumar 32 días de encadenarse frente a los portones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución encargada de velar por la niñez. Aunque ha logrado reunirse con dos de sus hijos, el PANI no le permite ver ni interrelacionarse con su hija Montserrat, pese a que todas las situaciones que “justificaban” la supuesta separación han sido desestimadas. En Costa Rica, hay miles de denuncias falsas al año. Las organizaciones de hombres y de mujeres que combaten la desparentalización o destrucción del vínculo de uno de los progenitores con sus hijos después del divorcio, han mostrado esperanza después del veredicto en favor del actor Johnny Depp, ante denuncias falsas de su exesposa, la actriz Amber Heard. “La valentía del actor y la justicia a su favor son un ejemplo a seguir, nos dan esperanza y nos impulsan a seguir, por eso me disfrazo, asumo como nuestro su triunfo judicial, sus luchas y su logro” dice el periodista.

Camilo Rodríguez y las organizaciones en defensa del vínculo entre el padre y los hijos después de la separación o divorcio también se han mostrado satisfechos por la condena a prisión para dos mujeres españolas por denuncias falsas en contra de las exparejas. Camilo Rodríguez es papá de cuatro hijos. Tres de ellos sufren de las crueles técnicas de desparentalización, obstrucción del vínculo, alienación parental y parectomía o padrectomía, que es la eliminación del padre de la vida de sus hijos.



Camilo Rodríguez se disfrazó como uno de los personajes de Johnny Depp.

Armando Vargas es un gran embajador

El pasado 2 de junio ajustó tres años de servicio en Canberra el embajador Armando Vargas Araya, acreditado ante Australia y Nueva Zelanda, quien promueve regionalmente vínculos diplomáticos con las 12 naciones restantes de ese continente. El destino deportivo de Costa Rica pasa ahora por Oceanía. Las selecciones de Costa Rica y Nueva Zelanda se disputan el 15 de junio un lugar para el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Las selecciones de Costa Rica y Australia inauguran el 10 de agosto la Copa Mundial Femenina Sub-20. Las surfistas Brisa Hennessy y Leilani McGonagle ponen en alto los colores nacionales en torneos australianos. A 15.000 kilómetros de distancia, las naciones insulares de Oceanía están cada vez más cerca de nuestro país. Un dato más: el 9 de octubre de 2022 se cumplen 138 años de relaciones bilaterales Costa Rica-Australia. En 1884 se acreditó en Sídney el primer Cónsul General Honorario de Costa Rica en Australasia. Cuando Vargas Araya arribó a Canberra se puso a trabajar como se debe y, desde entonces, varias veces por semana, tenemos buenas noticias de sus gestiones. Su condición de periodista y su empeño por hacer bien las cosas, le facilita las labores. Deberíamos tener más embajadores periodistas. Mencionemos algunos de sus logros. Una empresa australiana ha anunciado la decisión de invertir en Costa Rica us$ 3.300 millones en una planta productora de hidrógeno verde para la exportación a Asia, Europa y Norte América. Será la más grande inversión extranjera directa en la historia nacional. Las relaciones bilaterales de Costa Rica con Australia han alcanzado “momentum” y van en ascenso. Hay buenas perspectivas de colaboración en ciencia, tecnología e innovación, movilidad juvenil y servicios aeronáuticos compartidos. Los mercados australianos consumen ahora más productos costarricenses de exportación. El valor total del intercambio comercial en 2021 ascendió a US$28 millones. Exportamos, entre otros: café, equipos y dispositivos médicos, alimentos congelados, transformación de aviones. La EUNED publicará en breve el libro en inglés “¡Pura vida! Perspectivas australianas sobre el bicentenario de Costa Rica”. Unos 28 autores presentan la civilización y la cultura nuestras a los lectores cultos de Australia. Costa Rica está cada vez mejor posicionada y es más respetada como país pacífico sin ejército, una de las democracias más estables del mundo, líder en la protección de la biodiversidad y combate del cambio climático, imán de inversión extranjera directa en alta tecnología. El embajador es el Fundador de la Academia Morista Costarricense. Periodista, político, historiador y escritor. Fue ministro de Información y Comunicación al servicio del Presidente Luis Alberto Monge. Ya en 1964, a sus 17 años, era locutor y asistente del Director de Programas en TIFC (Faro del Caribe). Fue editor jefe para Latinoamérica de la agencia británica de noticias Reuters, Buenos Aires; editor en la División de Servicios Mundiales de la agencia noticiosa The Associated Press, Nueva York; corresponsal jefe del diario mexicano Excelsior, Washington DC; jefe de redacción de La República y director de Noticias Monumental. Fue presidente del Colegio de Periodistas y profesor de la Universidad de Costa Rica. Ha escrito sobre el gran maestro cubano de Costa Rica Antonio Zambrana, así como sobre Antonio Maceo y sus mambises en Costa Rica. Hay libros de su autoría de Juan Bosch, José Martí y José Figueres. Vargas Araya es, además, el historiador con más libros sobre Juan Rafael Mora Porras. Entre sus publicaciones también hay varios títulos de telecomunicaciones y radiodifusión. Es Académico de Número y Presidente Emérito de la Academia Morista Costarricense; académico de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica; de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua; Academia de la Historia de Cuba; Academia Costarricense de la Lengua y de la Real Academia Española. Ha estado vinculado a la Universidad Estatal a Distancia, a la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad de Pensilvania, presidente fundador de la Compañía Lírica Nacional y presidente fundador de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Ahora tenemos a un mejor periodista y un gran embajador. Ojalá tuviéramos más representantes diplomáticos como Vargas Araya.

La EUNED publicará en breve el libro en inglés "¡Pura vida!".

Pedro Beirute con los suyos

El conocido abogado de familia Pedro José Beirute estuvo muy feliz esta semana, ya que tuvo la oportunidad de realizar nuevamente una reunión con su familia materna en Culiacán, México. Luego de casi 40 años, Beirute pudo ver a primos, primas, sobrinos y disfrutar y hasta cantar canciones del recuerdo con todos ellos. Todo lo anterior con motivo de celebrar un cumpleaños más de su esposa Iris Arias, el primer día de junio.

El abogado Pedro Beirute con su familia de Culiacán.



Regresa el avenidazo de Inconsciente Colectivo

Esta semana salió una nueva versión del tema “Avenida Central”, original de Inconsciente Colectivo, esta vez interpretada por Radio Casino, con la participación de Geova del Guato y el legendario Pato Barraza.



Uno de los pilares de la organización de 'Rock Fest' siempre ha sido la colaboración. Por ello, con motivo del 25 aniversario, reunieron a un grupo de “all-stars” del rock costarricense. La química fue tal que lo que se planeó como un encuentro puntual, resultó en una banda de rock bautizada como Radio Casino. Los arreglos del tema son de Valeria Atkeys, Roberto Brenes, Federico Dörries y Alberto Guier; la dirección es de Dörries.



El nombre Radio Casino nació como un tributo a la emisora limonense, primera en programar rock costarricense y que continúa apoyando a los artistas nacionales. Además, la disquera Lácteo Cósmico promociona en Spotify, Amazon y otras plataformas digitales, así como en radioemisoras nacionales, las canciones grabadas ese día.



El segundo sencillo disponible será “Avenida Central” con las voces de Geova del Guato y Pato Barraza, su creador. “Fue un día inolvidable. Las canciones fluyeron naturalmente, no se sintió que era la primera vez que tocábamos juntos. Mantuvimos la esencia del tema, pero hicimos una música nueva, con el aporte de cada estilo personal”, dijo Valeria Atkeys, quien ejecutó los teclados.



“Cantar ‘Avenida Central’ con tremendos artistas es como cuando uno es el nuevillo en el cole y los más populares lo invitan a sentarse con ellos en el comedor. Uno se pregunta: ¿qué bueno hice para merecer esto?”, dijo Geova del Guato, banda que esta semana cumple 25 años de carrera ininterrumpida y que diera una de las mejores presentaciones en la Tarima Bansbach del pasado 'Rock Fest'.



Para Pato Barraza, quien compusiera la canción hace tres décadas, “hacer música original rodeado de amigos y colegas que admiro desde hace tantos años lo llena a uno de honor y diversión a la vez”. La banda Inconsciente Colectivo se reunió para el 25 aniversario de Rock Fest y su presentación en la Tarima Pilsen causó euforia entre los seguidores del rock costarricense.



Radio Casino hará su primera presentación en público en el concierto a beneficio de la Academia de Arte de Chepe se Baña, el 23 de Julio en la explanada del Estadio Nacional.

La banda Radio Casino interpreta “Avenida Central”.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.