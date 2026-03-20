Tía Zelmira: Armando Vargas Araya y su prolífico legado
El periodista, historiador y diplomático celebró 80 años en medio del recuento de su amplia y significativa obra, una herencia cultural de gran valor.
Por Rogelio Benavides / [email protected]
Cumpleañeros
El primer saludo es para la guapísima y talentosa animadora de televisión Keyla Sánchez, quien cumple 34 este viernes 20 de marzo; espero que la pase muy bien en unión de su querido hijo Thiago y todos los suyos. Saludo especialmente al joven alumno de la ULACIT Juan Sandoval Chaves, oriundo de Quepos, quien cumple años este sábado 21 de marzo; muchacho estudioso y muy aplicado, cursa las carreras de Administración de Empresas y Contaduría y está a un cuatrimestre de graduarse. Juan comparte sus compromisos académicos con su trabajo en un banco, porque siempre le han interesado las finanzas; incluso hace poco escribió un artículo sobre las fluctuaciones del dólar que fue publicado en El Financiero. También celebran su natalicio esta semana la modelo Jennifer Salazar (cumple el 22 de marzo), la modelo María Fernanda Torres (22), el modelo William Mora Fallas (22) y la atleta, la reina de belleza Devy González Jaen (24), la periodista Katherine Robinson Hines (25), el doctor Luis Kaver (25) la licenciada Adriana Cordero González (25) y el periodista Renger Infante Mena (25). Felicidades.
Armando Vargas Araya y su prolífico legado
El domingo 15 de marzo, allá en el Cerro Coyote, en Guachipelín de Escazú, celebramos los 80 años de Armando Vargas, quien en su fructífera vida nos ha dejado múltiples y valiosos aportes en el periodismo, las telecomunicaciones, la historia y la diplomacia. Tal y como dijo el cumpleañero, nos reunimos a celebrar el amor y la amistad.
Organizada por su esposa la periodista Marta Guzmán Hidalgo, la fiesta fue una exitosa convocatoria de familiares y amigos muy cercanos, en una tarde veraniega con un atardecer de impresionantes colores encendidos.
En concordancia con la prolífica labor como investigador y escritor, autor de más de 30 libros, y la persona que más ha escrito sobre Juan Rafael Mora Porras, en el ágape se presentó Armando una vida, cuya edición estuvo a cargo de Marta Guzmán para Ediciones Baraguá. Es un libro realmente revelador del gran aporte de Vargas Araya, a nuestra sociedad, en todas las áreas en las que se desempeñó con excelencia. La publicación recoge su biografía, documentos inéditos y ensayos de varios autores.
“Este homenaje a Armando Vargas Araya en sus 80 años es una eufonía de voces de sus amigos, residentes en África, Asia, el Caribe, Centroamérica, el Medio Oriente, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica… Ha dedicado 19 años al periodismo y la radiodifusión, cinco a la acción política, 24 a las tecnologías de información y comunicación, cuatro a la diplomacia. Ha escrito y publicado una treintena de libros en el transcurso de tres décadas. Su vida se arraiga en la familia, la amistad y la fraternidad. Es un patriota, dotado de principios, valores y virtudes embebidos de sus padres”, se lee en la contraportada del lujoso libro.
En la actividad tuve la dicha de compartir en la mesa con mis buenos amigos y colegas Eduardo Ulibarri, Rocío Fernández, Marjorie Ross, Marta Núñez, Lilliana Mora, José Manuel Peña Namoyure y el historiador Manuel Araya Incera. Saludé a gente muy querida a la que tenía años de no ver como Jorge I. Sánchez, el doctor Wesley Vargas Araya y a Jorge Vargas Araya, los hermanos Armando y Ernesto Vargas Azofeifa, Francisco Flores, Álvaro Madrigal Castro, Ana Virginia Calzada, Jorge Oller y su esposa Alexandra Franco, Mauricio Ortiz y su esposa Rosiris Valverde, Luis Gerardo Villanueva y su esposa Lorena del Valle y Fernando Zumbado. También asistieron Karen Poe, Marianita Ramírez, John Cravens, Adriana Uribe, Hugo Picado Odio, Claudio Pacheco, Georgia Atkin, Alejandra Fruyano. Un detalle que llamó la atención, es que habiendo sido Armando de las personas más cercanas al Expresidente Luis Alberto Monge Álvarez y a otras figuras de Liberación, como don Alfonso Carro Zúñiga, en la lista de invitados no figuraban políticos.
La actividad sirvió de marco para celebrar los 30 años de la doctora Amanda Vargas Guzmán, hija de Armando y Marta, quien justamente cumplía años ese 15 de marzo, mientras que su padre los 80 el día anterior. Al final todos cantaron cumpleaños para ambos festejados en un ambiente muy familiar.
En cuanto a la comida, sirvieron primero unas fiambres mediterráneas y luego pasaron a gallos típicos como el picadillo de tococa, de arracache, frijoles blancos y otras delicias de nuestro fogón, como diría la experta en cocina costarricense, Marjorie Ross.
El anfitrión y maestro de ceremonias fue el publicista Jorge Oller y la presentación del libro estuvo a cargo de Adriana Uribe, esposa de Ernesto Vargas Azofeifa. La música estuvo a cargo de un grupo internacional, descubierto por Jorge Oller en un crucero, integrado por el cubano Mel Seme y la española Marta Cáscales, quienes hicieron un derroche de virtuosismo y buen gusto.
Con gran elocuencia, con el mejor tono de voz que ha escuchado la radio costarricense y con una claridad mental envidiable, Armando Vargas Araya anunció su regreso al núcleo familiar.
“El arrebol provecto de cada persona se asemeja al rosicler pueril en el remansado proceso de retorno al núcleo familiar, donde se cultivan la sensibilidad del alma y aficiones preservadas por gusto en ratos de ocio, quizá otros libros. Se acentúan los ritmos del tiempo que requiere una adecuada fermentación, contra el tiempo del reloj que exige ser quemado: el exceso de velocidad pulveriza la vida, no la hace más intensa.
"Ha llegado el momento de separar desasosiegos ajenos –corporativos, institucionales o políticos– al objeto de densificar los afectos fundamentales, las relaciones enraizadas en el amor y la amistad. A nuestra respetable edad, amengua un tanto la vista, pero la mirada interior se torna más penetrante: con el corazón se divisan cosas que antes se nos escapaban.
"Quiera nuestro buen Dios concedernos la sensibilidad del alma, la madurez del espíritu y la sabiduría de la vejez, a fin de sembrar entre nuestros seres amados y amigos queridos una esperanza reviviscente capaz de anticipar el futuro de la gratísima existencia en este paraíso terrenal que la Providencia nos dio por patria”, reflexionó el octogenario amigo.
La despedida de Lorena Clare Facio
El pasado miércoles 18 de marzo, en la iglesia de San Rafael de Escazú, fueron las honras fúnebres de la ex primera dama de la República Lorena Clare Facio, quien murió el día anterior, a los 82 años, tras padecer y sufrir un terrible cáncer de páncreas. El oficio religioso fue un tributo generoso de despedida a una mujer realmente excepcional.
Casada con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), durante el ejercicio de funciones, desarrolló importantes programas sociales enfocados en el bienestar de la población, especialmente varios dedicados a los ancianos. Ella impulsó iniciativas dirigidas a poblaciones en condición de vulnerabilidad, como mujeres, pacientes con cáncer, personas con discapacidad y madres adolescentes.
Entre sus aportes más relevantes figura el impulso a programas de prevención y atención del cáncer cérvico uterino y de mama, así como el fortalecimiento de servicios de salud, incluido el Hospital Nacional Geriátrico Blanco Cervantes, donde se promovieron mejoras en la atención y equipamiento. En el ámbito de derechos de las mujeres, promovió acciones orientadas a aumentar su participación en la vida política y respaldó la consolidación de instituciones enfocadas en equidad de género, como el Ministerio de la Condición de la Mujer.
Su gran trabajo fue reconocido en abril del 2022, cuando la Asamblea Legislativa la declaró Ciudadana de Honor de la República, por sus aportes a la lucha por la equidad de género y los derechos humanos. La ex primera dama también dejó testimonio de su vida en el libro Como el bambú, donde abordó experiencias personales y familiares, reflejando resiliencia ante la adversidad.
Era inevitable que, por su condición de mujer que participó activamente en política, sus funerales no fueran una reunión política y sí que lo fue, pero no fue partidaria ni ideológica, pues asistió gente de varias agrupaciones así como del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) donde militó siempre al lado de su esposo.
Me alegró saludar a mucha gente que conocí en mis andares políticos. Me agradó, especialmente, darle un abrazo a don Rolando Laclé Castro, todo un señor de la política de verdad, y a su esposa Sandra Clare. También saludé a Ana Helena Chacón, Danilo Chaverri, Astrid Fischel, Bernd Niehaus, Juan Carlos Hidalgo, Carlos Manuel Rodríguez, Juan Carlos Laclé, la excelente diputada Vanessa Castro, así como los hermanos Alejandro y Ovidio y el padre de ambos Ovidio Pacheco, todos de Turrialba.
También andaba Eli Feinzaig, Douglas León, Jorge Woodbridge, Alberto “Chutis” Barrantes, Roxana Víquez Salazar, Mónica Riveros, Virginia Rojas, María Salvadora Ortiz, Daniela Rojas, la doctora María Eugenia Villalta, Carmen Rivera, José Manuel Echandi, Jorge Luis Álvarez, Carlos Manuel Echeverría, Rolando González, Roberto Rojas, Constantino Urcuyo, Fernando Trejos, Abril Gordienko, Wálter Navarro, la guapísima ex diputada María Inés Solís, Viviana Calderón Márquez y los colegas el embajador Ricardo Lizano, Maylid Medina, Grettel Umaña, Betsy Rojas, Agustín Castro, José Manuel Peña, Iris Zamora y Manuel Delgado.
El grupo de economistas estuvo formado por Alberto Trejos, Thelmo Vargas, Alberto Franco, Luis Mesalles, Francisco Chacón y Edna Camacho. Realmente había mucha gente que conocía, pero sus nombres se me escapan. Lo importante es que todos fueron motivados por despedir a una gran señora. Todos se abrazaban y saludaban con mucho respeto, independientemente del color político, como debe ser. Doña Lorena se debe haber sentido muy feliz de ver eso.
Pero, ¿qué dice el pasodoble?
“Tienes los ojos tan bonitos, vida mía, es tu inocencia y tu dulzura sin igual, con la pureza de tu boca me cautivas, eres la fuente que me da felicidad. Tuve la suerte de encontrarte yo muy niña, tuve la suerte de que fueras para mí, te quiero tanto, bien lo sabes mi pequeña, eres la causa de sentirme tan feliz. Juntos iremos por la senda de la vida, nuestros destinos paralelos ante él, si tú estás triste lo verás en mi alegría, si estás contenta me verás a mi reír. Con la caricia de tus ojos cuando miras, con el susurro de tus labios al hablar llenas mi vida de infinitas alegrías, eres la fuente que me da felicidad”.
Me conmueve la jubilación del locutor Mario Méndez Castro quien, el pasado 17 de marzo, anunció su salida definitiva de Radio Columbia. Hablar de Méndez es referirse a una voz conocida y a un académico que formó a muchos otros locutores.
Fui yo, allá inicios de los 80, quien le insistió que dejara sus labores en Radio Sinaí, que transmitía desde Pérez Zeledón para todo el sur del país, para que se viniera a Radio Monumental. Menciono lo anterior, no para presumir, más bien lo hago para evidenciar el tipo de buena persona que es Mario, pues, en todas las entrevistas que dio esta semana, para hablar de su retiro, siempre mencionó que fui yo quien lo hizo subir y cruzar el Cerro de la Muerte. Como dicen, es de bien nacidos ser agradecido y Mario lo es.
En una nota de Silvia Núñez, de La Teja, cuenta que la despedida estuvo cargada de emociones, tanto por parte de sus compañeros como del propio comunicador, quien tenía más de 40 años trabajando en Columbia. El director de Columbia, Eduardo Baldares, le dedicó un extenso y sentido mensaje en el que lo bautizó como “el caballero del micrófono” y destacó su lugar entre los mejores locutores de habla hispana.
“Hoy es un día agridulce para todos… dulce, porque nos permite rendirle homenaje a una voz histórica… y a la vez triste, porque es el punto final en la brillante carrera del mejor animador comercial de la radio costarricense en toda su historia”, expresó el director deportivo. Baldares no solo resaltó su talento frente al micrófono, sino también su calidad humana.
Vieras que en la fiesta de cumpleaños de Armando Vargas Araya, saludé con emoción a mi amigo de toda una vida el publicista Jorge Oller, sin embargo, me llamó mucho la atención lo bien cuidada que tiene su blanca cabellera y su barba, también canosa; ese detalle, junto con sus anteojos redondos como los que usaba don Ramón María del Valle Inclán, me recordó a muchos personajes del siglo antepasado, como es el caso de don Cleto González Víquez, quien aparecía en los viejos billetes de veinte colones. La verdad a Jorge Oller le queda muy bien ese estilo, pero lo que le queda mejor, siempre a su lado, es su bella esposa Alexandra Franco.
Vieras que en la fiesta de Armando Vargas Araya, saludé con mucho cariño a mi amiga de muchos años, la exmagistrada Ana Virginia Calzada, quien fuera candidata en las pasadas elecciones presidenciales; también estaba el ex Ministro de Vivienda Fernando Zumbado. Hasta aquí todo bien, la noticia es que en esa misma actividad supe que son novios. Nada más que decir. ¡Que vivan los novios!