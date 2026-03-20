Tía Zelmira: Armando Vargas Araya y su prolífico legado

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros



El primer saludo es para la guapísima y talentosa animadora de televisión Keyla Sánchez, quien cumple 34 este viernes 20 de marzo; espero que la pase muy bien en unión de su querido hijo Thiago y todos los suyos. Saludo especialmente al joven alumno de la ULACIT Juan Sandoval Chaves, oriundo de Quepos, quien cumple años este sábado 21 de marzo; muchacho estudioso y muy aplicado, cursa las carreras de Administración de Empresas y Contaduría y está a un cuatrimestre de graduarse. Juan comparte sus compromisos académicos con su trabajo en un banco, porque siempre le han interesado las finanzas; incluso hace poco escribió un artículo sobre las fluctuaciones del dólar que fue publicado en El Financiero. También celebran su natalicio esta semana la modelo Jennifer Salazar (cumple el 22 de marzo), la modelo María Fernanda Torres (22), el modelo William Mora Fallas (22) y la atleta, la reina de belleza Devy González Jaen (24), la periodista Katherine Robinson Hines (25), el doctor Luis Kaver (25) la licenciada Adriana Cordero González (25) y el periodista Renger Infante Mena (25). Felicidades.

Juan Sandoval Chaves en el Cantábrico.

Armando Vargas Araya y su prolífico legado



El domingo 15 de marzo, allá en el Cerro Coyote, en Guachipelín de Escazú, celebramos los 80 años de Armando Vargas, quien en su fructífera vida nos ha dejado múltiples y valiosos aportes en el periodismo, las telecomunicaciones, la historia y la diplomacia. Tal y como dijo el cumpleañero, nos reunimos a celebrar el amor y la amistad.



Organizada por su esposa la periodista Marta Guzmán Hidalgo, la fiesta fue una exitosa convocatoria de familiares y amigos muy cercanos, en una tarde veraniega con un atardecer de impresionantes colores encendidos.



En concordancia con la prolífica labor como investigador y escritor, autor de más de 30 libros, y la persona que más ha escrito sobre Juan Rafael Mora Porras, en el ágape se presentó Armando una vida, cuya edición estuvo a cargo de Marta Guzmán para Ediciones Baraguá. Es un libro realmente revelador del gran aporte de Vargas Araya, a nuestra sociedad, en todas las áreas en las que se desempeñó con excelencia. La publicación recoge su biografía, documentos inéditos y ensayos de varios autores.

​“Este homenaje a Armando Vargas Araya en sus 80 años es una eufonía de voces de sus amigos, residentes en África, Asia, el Caribe, Centroamérica, el Medio Oriente, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica… Ha dedicado 19 años al periodismo y la radiodifusión, cinco a la acción política, 24 a las tecnologías de información y comunicación, cuatro a la diplomacia. Ha escrito y publicado una treintena de libros en el transcurso de tres décadas. Su vida se arraiga en la familia, la amistad y la fraternidad. Es un patriota, dotado de principios, valores y virtudes embebidos de sus padres”, se lee en la contraportada del lujoso libro.

Amanda Vargas Guzmán y Armando Vargas Araya. Foto: Esteban Calvo.



En la actividad tuve la dicha de compartir en la mesa con mis buenos amigos y colegas Eduardo Ulibarri, Rocío Fernández, Marjorie Ross, Marta Núñez, Lilliana Mora, José Manuel Peña Namoyure y el historiador Manuel Araya Incera. Saludé a gente muy querida a la que tenía años de no ver como Jorge I. Sánchez, el doctor Wesley Vargas Araya y a Jorge Vargas Araya, los hermanos Armando y Ernesto Vargas Azofeifa, Francisco Flores, Álvaro Madrigal Castro, Ana Virginia Calzada, Jorge Oller y su esposa Alexandra Franco, Mauricio Ortiz y su esposa Rosiris Valverde, Luis Gerardo Villanueva y su esposa Lorena del Valle y Fernando Zumbado. También asistieron Karen Poe, Marianita Ramírez, John Cravens, Adriana Uribe, Hugo Picado Odio, Claudio Pacheco, Georgia Atkin, Alejandra Fruyano. Un detalle que llamó la atención, es que habiendo sido Armando de las personas más cercanas al Expresidente Luis Alberto Monge Álvarez y a otras figuras de Liberación, como don Alfonso Carro Zúñiga, en la lista de invitados no figuraban políticos.



La actividad sirvió de marco para celebrar los 30 años de la doctora Amanda Vargas Guzmán, hija de Armando y Marta, quien justamente cumplía años ese 15 de marzo, mientras que su padre los 80 el día anterior. Al final todos cantaron cumpleaños para ambos festejados en un ambiente muy familiar.



En cuanto a la comida, sirvieron primero unas fiambres mediterráneas y luego pasaron a gallos típicos como el picadillo de tococa, de arracache, frijoles blancos y otras delicias de nuestro fogón, como diría la experta en cocina costarricense, Marjorie Ross.



El anfitrión y maestro de ceremonias fue el publicista Jorge Oller y la presentación del libro estuvo a cargo de Adriana Uribe, esposa de Ernesto Vargas Azofeifa. La música estuvo a cargo de un grupo internacional, descubierto por Jorge Oller en un crucero, integrado por el cubano Mel Seme y la española Marta Cáscales, quienes hicieron un derroche de virtuosismo y buen gusto.

Armando Vargas Araya y Jorge Oller Alpírez. Foto: Esteban Calvo.

Con gran elocuencia, con el mejor tono de voz que ha escuchado la radio costarricense y con una claridad mental envidiable, Armando Vargas Araya anunció su regreso al núcleo familiar.



​“El arrebol provecto de cada persona se asemeja al rosicler pueril en el remansado proceso de retorno al núcleo familiar, donde se cultivan la sensibilidad del alma y aficiones preservadas por gusto en ratos de ocio, quizá otros libros. Se acentúan los ritmos del tiempo que requiere una adecuada fermentación, contra el tiempo del reloj que exige ser quemado: el exceso de velocidad pulveriza la vida, no la hace más intensa. "Ha llegado el momento de separar desasosiegos ajenos –corporativos, institucionales o políticos– al objeto de densificar los afectos fundamentales, las relaciones enraizadas en el amor y la amistad. A nuestra respetable edad, amengua un tanto la vista, pero la mirada interior se torna más penetrante: con el corazón se divisan cosas que antes se nos escapaban. "Quiera nuestro buen Dios concedernos la sensibilidad del alma, la madurez del espíritu y la sabiduría de la vejez, a fin de sembrar entre nuestros seres amados y amigos queridos una esperanza reviviscente capaz de anticipar el futuro de la gratísima existencia en este paraíso terrenal que la Providencia nos dio por patria”, reflexionó el octogenario amigo.

En la fiesta participaron amigos y familiares de Armando Vargas Araya. Foto: Esteban Calvo.

La despedida de Lorena Clare Facio



El pasado miércoles 18 de marzo, en la iglesia de San Rafael de Escazú, fueron las honras fúnebres de la ex primera dama de la República Lorena Clare Facio, quien murió el día anterior, a los 82 años, tras padecer y sufrir un terrible cáncer de páncreas. El oficio religioso fue un tributo generoso de despedida a una mujer realmente excepcional.



Casada con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), durante el ejercicio de funciones, desarrolló importantes programas sociales enfocados en el bienestar de la población, especialmente varios dedicados a los ancianos. Ella impulsó iniciativas dirigidas a poblaciones en condición de vulnerabilidad, como mujeres, pacientes con cáncer, personas con discapacidad y madres adolescentes.



En la iglesia de San Rafael de Escazú, se rindió un emotivo adiós a Lorena Clare. Foto: John Durán/G.N.

Entre sus aportes más relevantes figura el impulso a programas de prevención y atención del cáncer cérvico uterino y de mama, así como el fortalecimiento de servicios de salud, incluido el Hospital Nacional Geriátrico Blanco Cervantes, donde se promovieron mejoras en la atención y equipamiento. En el ámbito de derechos de las mujeres, promovió acciones orientadas a aumentar su participación en la vida política y respaldó la consolidación de instituciones enfocadas en equidad de género, como el Ministerio de la Condición de la Mujer.

Su gran trabajo fue reconocido en abril del 2022, cuando la Asamblea Legislativa la declaró Ciudadana de Honor de la República, por sus aportes a la lucha por la equidad de género y los derechos humanos. La ex primera dama también dejó testimonio de su vida en el libro Como el bambú, donde abordó experiencias personales y familiares, reflejando resiliencia ante la adversidad.

Era inevitable que, por su condición de mujer que participó activamente en política, sus funerales no fueran una reunión política y sí que lo fue, pero no fue partidaria ni ideológica, pues asistió gente de varias agrupaciones así como del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) donde militó siempre al lado de su esposo.

Don Miguel Ángel Rodríguez rindió unas sentidas palabras a su esposa. Foto: John Durán/G.N.

Las figuras más sobresalientes fueron los expresidente Oscar Arias Sánchez y Rafael Ángel Calderón Fournier, incluso les tocó sentarse en bancas contiguas, uno detrás del otro. También llegó la Expresidenta Laura Chinchilla Miranda, y las ex primeras damas Margarita Penón y Gloria Bejarano. Don Oscar llegó solo, en cambio Calderón fue con su esposa Gloria y su hermana María del Rosario.



Me alegró saludar a mucha gente que conocí en mis andares políticos. Me agradó, especialmente, darle un abrazo a don Rolando Laclé Castro, todo un señor de la política de verdad, y a su esposa Sandra Clare. También saludé a Ana Helena Chacón, Danilo Chaverri, Astrid Fischel, Bernd Niehaus, Juan Carlos Hidalgo, Carlos Manuel Rodríguez, Juan Carlos Laclé, la excelente diputada Vanessa Castro, así como los hermanos Alejandro y Ovidio y el padre de ambos Ovidio Pacheco, todos de Turrialba.



También andaba Eli Feinzaig, Douglas León, Jorge Woodbridge, Alberto “Chutis” Barrantes, Roxana Víquez Salazar, Mónica Riveros, Virginia Rojas, María Salvadora Ortiz, Daniela Rojas, la doctora María Eugenia Villalta, Carmen Rivera, José Manuel Echandi, Jorge Luis Álvarez, Carlos Manuel Echeverría, Rolando González, Roberto Rojas, Constantino Urcuyo, Fernando Trejos, Abril Gordienko, Wálter Navarro, la guapísima ex diputada María Inés Solís, Viviana Calderón Márquez y los colegas el embajador Ricardo Lizano, Maylid Medina, Grettel Umaña, Betsy Rojas, Agustín Castro, José Manuel Peña, Iris Zamora y Manuel Delgado.

Don Miguel Ángel Rodríguez y su hijo Andrés. Foto: John Durán/G.N.

El grupo de economistas estuvo formado por Alberto Trejos, Thelmo Vargas, Alberto Franco, Luis Mesalles, Francisco Chacón y Edna Camacho. Realmente había mucha gente que conocía, pero sus nombres se me escapan. Lo importante es que todos fueron motivados por despedir a una gran señora. Todos se abrazaban y saludaban con mucho respeto, independientemente del color político, como debe ser. Doña Lorena se debe haber sentido muy feliz de ver eso.

Llamó la atención que al final de la misa, en el coro, después de los cánticos y salmos, se escuchó la versión original del pasodoble “Destinos Paralelos”, de Juan Legido y Pepe Quintero. Todo el mundo se volvió a ver pensando que era un error, pero cuando preguntamos nos dimos cuenta que fue una solicitud de don Miguel Ángel, porque era la melodía de ambos. Incluso él entonó toda la canción al lado del féretro y le explicaba a una de sus nietas cada frase. ¡Qué bonito!



Pero, ¿qué dice el pasodoble?





“Tienes los ojos tan bonitos, vida mía, es tu inocencia y tu dulzura sin igual, con la pureza de tu boca me cautivas, eres la fuente que me da felicidad. Tuve la suerte de encontrarte yo muy niña, tuve la suerte de que fueras para mí, te quiero tanto, bien lo sabes mi pequeña, eres la causa de sentirme tan feliz. Juntos iremos por la senda de la vida, nuestros destinos paralelos ante él, si tú estás triste lo verás en mi alegría, si estás contenta me verás a mi reír. Con la caricia de tus ojos cuando miras, con el susurro de tus labios al hablar llenas mi vida de infinitas alegrías, eres la fuente que me da felicidad”.





Oscar Arias y Miguel Ángel Rodríguez. Atrás, Alejandro Pacheco y Alberto Barrantes. Foto: John Durán/G.N.

Mario Méndez la voz de Columbia



Me conmueve la jubilación del locutor Mario Méndez Castro quien, el pasado 17 de marzo, anunció su salida definitiva de Radio Columbia. Hablar de Méndez es referirse a una voz conocida y a un académico que formó a muchos otros locutores.



Fui yo, allá inicios de los 80, quien le insistió que dejara sus labores en Radio Sinaí, que transmitía desde Pérez Zeledón para todo el sur del país, para que se viniera a Radio Monumental. Menciono lo anterior, no para presumir, más bien lo hago para evidenciar el tipo de buena persona que es Mario, pues, en todas las entrevistas que dio esta semana, para hablar de su retiro, siempre mencionó que fui yo quien lo hizo subir y cruzar el Cerro de la Muerte. Como dicen, es de bien nacidos ser agradecido y Mario lo es.



En una nota de Silvia Núñez, de La Teja, cuenta que la despedida estuvo cargada de emociones, tanto por parte de sus compañeros como del propio comunicador, quien tenía más de 40 años trabajando en Columbia. El director de Columbia, Eduardo Baldares, le dedicó un extenso y sentido mensaje en el que lo bautizó como “el caballero del micrófono” y destacó su lugar entre los mejores locutores de habla hispana.





“Hoy es un día agridulce para todos… dulce, porque nos permite rendirle homenaje a una voz histórica… y a la vez triste, porque es el punto final en la brillante carrera del mejor animador comercial de la radio costarricense en toda su historia”, expresó el director deportivo. Baldares no solo resaltó su talento frente al micrófono, sino también su calidad humana.

Mario Méndez se retira con una buena carrera como profesional en la radiodifusión. Todavía recuerdo cuando lo conocí, yo tenía cuatro años de haber salido de Quepos y usted todavía estaba en Pérez Zeledón. Cuando lo escuché me gustó mucho su voz para la lectura de noticias y de inmediato le hablé a mi director don Armando Vargas Araya, quien tomó en cuenta mi propuesta. Lo demás es historia buena, fructífera y positiva, porque es usted todo un referente de la locución en nuestro país. Dejó usted una buena escuela. Un abrazo y sepa, que, si tuviera la oportunidad de volverlo a recomendar, no dudaría ni un momento, usted correspondió con creces mi sugerencia y se integró casi de inmediato al gran equipo profesional de Noticias Monumental.

Mario Méndez toda una leyenda en la radiodifusión costarricense.



Te tengo un vieras



Vieras que en la fiesta de cumpleaños de Armando Vargas Araya, saludé con emoción a mi amigo de toda una vida el publicista Jorge Oller, sin embargo, me llamó mucho la atención lo bien cuidada que tiene su blanca cabellera y su barba, también canosa; ese detalle, junto con sus anteojos redondos como los que usaba don Ramón María del Valle Inclán, me recordó a muchos personajes del siglo antepasado, como es el caso de don Cleto González Víquez, quien aparecía en los viejos billetes de veinte colones. La verdad a Jorge Oller le queda muy bien ese estilo, pero lo que le queda mejor, siempre a su lado, es su bella esposa Alexandra Franco.

Vieras que en la fiesta de cumpleaños de Armando Vargas Araya, saludé con emoción a mi amigo de toda una vida el publicista Jorge Oller, sin embargo, me llamó mucho la atención lo bien cuidada que tiene su blanca cabellera y su barba, también canosa; ese detalle, junto con sus anteojos redondos como los que usaba don Ramón María del Valle Inclán, me recordó a muchos personajes del siglo antepasado, como es el caso de don Cleto González Víquez, quien aparecía en los viejos billetes de veinte colones. La verdad a Jorge Oller le queda muy bien ese estilo, pero lo que le queda mejor, siempre a su lado, es su bella esposa Alexandra Franco. Jorge Oller Alpírez. A la derecha don Cleto González Víquez. Vieras que en la fiesta de Armando Vargas Araya, saludé con mucho cariño a mi amiga de muchos años, la exmagistrada Ana Virginia Calzada, quien fuera candidata en las pasadas elecciones presidenciales; también estaba el ex Ministro de Vivienda Fernando Zumbado. Hasta aquí todo bien, la noticia es que en esa misma actividad supe que son novios. Nada más que decir. ¡Que vivan los novios! Vieras que en la fiesta de Armando Vargas Araya, saludé con mucho cariño a mi amiga de muchos años, la exmagistrada Ana Virginia Calzada, quien fuera candidata en las pasadas elecciones presidenciales; también estaba el ex Ministro de Vivienda Fernando Zumbado. Hasta aquí todo bien, la noticia es que en esa misma actividad supe que son novios. Nada más que decir. ¡Que vivan los novios!

Ana Virginia Calzada.

Vieras que al funeral de doña Lorena Clare llegó la periodista Minerva Rojas, para realizar un reporte para De Boca en Boca. La vi sigilosa haciendo las notas, entrevistando a las figuras más sobresalientes y dando cuenta de los aspectos más sensibles de tan emotivo funeral. La vi entrevistando a don Rafael Ángel Calderón, a doña Gloria Bejarano y a otros personajes.





Al final, se quedó sola en la iglesia para hacer en pase en vivo. Pocos minutos después de Telenoticias, cuando vi el programa correspondiente, me impresionó el trabajo periodístico de la reportera. Me gustó su tono, el enfoque de sus notas y sus comentarios sobre la trayectoria de doña Lorena Clare. También me agradaron las buenas tomas del camarógrafo, sin perturbar ni molestar a nadie en aquellos momentos de tristeza y dolor. Minerva Rojas hizo un trabajo muy profesional y si se quiere entretenido y de mucha calidad. Tras ver estas notas, pienso que De Boca en Boca, debería incluir más este tipo de informaciones. Felicitaciones a Minerva Rojas por demostrar, una vez más, que es una gran periodista y excelente reportera.

Minerva Rojas en acción.







Vieras que en la Embajada de Costa Rica en Londres, el Embajador de Costa Rica en el Reino Unido, Rafael Ortiz Fábrega, recibió al Embajador designado de Su Majestad Británica en Costa Rica, Edward Stevens. El encuentro fue una oportunidad para conversar sobre la sólida amistad que une a Costa Rica y al Reino Unido, una relación que se ha construido a lo largo de los años sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y valores compartidos como la democracia, la paz, los derechos humanos y el compromiso con la acción climática.





Durante la conversación también recordaron cómo, desde los primeros vínculos comerciales entre ambos países, el café costarricense ayudó a tender puentes entre nuestras sociedades, dando inicio a una relación que con el tiempo se ha ido fortaleciendo y estrechando. El Embajador Ortiz Fábrega aprovechó la ocasión para desearle muchos éxitos al Embajador Stevens en esta nueva etapa de su misión diplomática en Costa Rica y reiteró la disposición de seguir trabajando juntos para fortalecer aún más los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

Rafael Ortiz y Edward Stevens.