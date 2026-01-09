Tía Zelmira: Año viejo muy pendejo

Rogelio Benavides / [email protected].



Cumpleañeros



Tengo un saludo muy especial para la guapísima modelo Jennifer Barrantes, quien celebra un año más de vida este 9 de enero. También cumplen años esta semana la periodista Bertha Silva (el 10 de enero), el prestigioso abogado Viko Pacheco (10), la cantante Betzy Montero (11), la empresaria Karla Chaves (12), el periodista José Eloy Vargas León (13), la vestuarista de Canal 7 Sandra Carvajal (13), la presentadora Shirley Álvarez (14), el fotógrafo Julio Durán (14) y la periodista Pilar Acuña (15). Felicidades.

Sandra Carvajal, al centro, cumple años este 13 de enero; la acompañan Rogelio Benavides y Dylanna Mora.

Año viejo muy pendejo

Los días de Navidad, final y principio de año, decidí quedarme en San José, a diferencia de otros años cuando me iba a la playa. Ahora experimenté lo bueno y malo de las celebraciones de un Año Viejo muy pendejo.

El tiempo no fue el mejor en la Gran Área Metropolitana, caracterizado por vientos, frío, lluvias intermitentes y poco sol. Afortunadamente la televisión ofreció una oportunidad de entretenimiento.

Desde el Festival de la Luz, bastante pasado por agua al principio y con muy poca luz el resto del trayecto, la jornada decembrina empezó mal iluminada. El Festival cambió, por primera vez, la ruta, pero tomó el camino equivocado. En la tarde de aquel 13 de diciembre, dispusimos ver los pasacalles, pero el aguacero nos ahuyentó de la orilla del asfalto. Cuando empezó el desfile principal, intentamos verlo de nuevo, pero el sector donde estábamos frente a la ruta 27 —en el sector de la Controlaría— era tan oscuro, que asustaba. Entonces subimos a la casa —en un segundo piso— para verlo bajo techo, pero no se apreciaba bien, predominaba la oscuridad y las bandas apenas se escuchaban.

Cuando el festival se hacía en el Paseo Colón y la Avenida Segunda, los edificios ayudaban con la acústica, pero en La Sabana, tan abierta, el viento chupaba el sonido. Al final, terminamos viendo el Festival de la Luz por Teletica, cosa que debimos haber hecho desde el principio. Creo que los organizadores deberían replantear varios puntos para mejorar, pues esta actividad es para que la disfruten muchos en vivo y también por televisión; deben tomar en cuenta, por ejemplo, que La Sabana es de más difícil acceso para quienes llegan en bus o a pie o viven en el norte y en el este de la ciudad. He visto el festival todos los años, pero esta vez me iluminó menos.

Luego vinieron las fiestas y corridas de toros en Pedregal y en Zapote, para que los seguidores de este tipo de entretenimiento tuvieran su oportunidad. Las televisoras transmitieron desde ambos sitios, sabiendo que esto de las corridas y las cogidas, tiene un buen número de seguidores.

Teletica contó con un elenco muy querido y muy talentoso.





​Pocas veces había visto tantas corridas, tantos levantines y tanto humor. Las corridas de Pedregal, los toros a la tica, los seguí especialmente por Canal 7, pero alcancé ver algunas por Repretel. Aunque el formato era muy similar, los productores hicieron lo propio por marcar diferencia y ofrecer un programa de calidad y, la verdad es que lo lograron; lo dice alguien que estuvo entorado todos los días, porque afuera seguía muy ventoso y frío. Se nota la mejoría de ambas televisoras en este tipo de transmisiones; hay gente talentosa especializada en asuntos taurinos, buenos locutores, humoristas muy graciosos, buenas inserciones, publicidad bien aprovechada y mucho orden. Hay buen concepto y conocimiento de la especialidad taurina, lo que permite un adecuado seguimiento de las cámaras, como cuando están los improvisados, cuando vienen las montas, los concursos y las barrileras; estas últimas me parecen la mejor incorporación de los últimos años; las muchachas que compiten son muy buenas y el espectáculo mismo ofrece un componente diferenciado y muy profesional, bien hecho.



El Tope Nacional



Tras haber sido desterrado de la capital hace dos años, el Tope Nacional, que se celebra el 26 de diciembre, Día del Caballista Costarricense, se efectuó esta vez en San Ramón. Celebrarlo en tierra ramonense, fue una buena decisión. La actividad estuvo ordenada, limpia y con una muy buena asistencia. San Ramón tiene fama de hacer las cosas bien, como la tradicional Entrada de los Santos y eso fue una ventaja para esta convocatoria. Llegaron miles de jinetes, caballos y también mucho público que disfrutó desde las aceras y en algunas tarimas. Canal 7 montó su tarima de transmisión y destacó un buen equipo técnico y humano para transmitirlo en directo, de modo que quienes no pudieron ir a San Ramón, también lo disfrutaron. Lamentablemente desfilaron tantos caballos —y tan lento— que las dos horas dedicadas por la televisora a la actividad fueron insuficientes para apreciar más de esta tradición tan querida por muchos.



Sobre la realización del Tope en San Ramón, el ex Alcalde capitalino Johnny Araya, quien participó en la actividad, lamentó que hayan tomado la decisión de quitarlo de San José. “Lamentando mucho que no sea en San José (el tope), que tomaran la muy equivocada decisión de no hacerlo, pero agradeciendo a la Municipalidad de San Ramón por darle la oportunidad”, comentó Araya. Ante una consulta de una periodista de Canal 7, Johnny Araya enfatizó su molestia con la actual administración del ayuntamiento josefino. “A mí me parece que eso se ha convertido en un mito (el maltrato animal en estos eventos). En estos topes hay gente de Senasa; ese fue el pretexto para quitar el tope de San José y me parece que fue un error. Estas son tradiciones de los pueblos que no se pueden quitar; es como la tradición del encierro de toros en Pamplona, España, y se pueden dar más ejemplos. Lástima que el de San José se quitó. Yo llamo a los caballistas a que seamos respetuosos, a que no lo quitemos y que sigamos con una tradición que nunca va a morir”.

El redondel de Pedregal.



​El 31 de diciembre la oferta no era mucha. Opté por ir a la celebración organizada por la Municipalidad de Montes de Oca en la Fuente de la Hispanidad, sitio por excelencia para otro tipo de celebraciones masivas, pero nunca para el conteo regresivo del Año Nuevo. La idea fue buena. En la pura rotonda de la fuente instalaron una tarima desde la cual los conocidos DJ Johel y Criss arrancaron con su música desde las 2 p.m., luego se presentaron el cantante Ramzi, Marfil, Buena Calle, Mario Quirós y un cierre muy animado con Los Ajenos, encargados de interpretar sus conocidos temas para cerrar con El Año Viejo.

Celebro esta propuesta del alcalde de San Pedro, Domingo Argüello, con esta acertada iniciativa cuya producción estuvo a cargo de Pablo Formal y su experimentado equipo de Nunu. Había puestos de todo tipo de comidas y bebidas a precios razonables. Hubo seguridad, orden y mucha limpieza. No hubo borrachos ni desmanes; hubo orden y buena actitud de parte de los fiesteros. La verdad es que esta iniciativa inédita, debería seguirse organizando todos los años, como una opción para quienes permanecen en San José, no van a fiestas o se quedan sin compañía para despedir al Año Viejo.

La Fuente de la Hispanidad se ha convertido en el punto de encuentro para las celebraciones multitudinarias, como cuando Costa Rica logró hazañas en Mundiales de Futbol o cuando ganan los equipos nacionales. Ya es, de por sí, un punto de encuentro para festejar o para protestar y el alcalde Argüello está empeñado en que así siga siendo. También a los que tienen menos suerte o se meten en broncas, los mandan a lavarse el culo a la Fuente de la Hispanidad, pero ese es tema para otro lavado.

En la Fuente de la Hispanidad hubo venta de comidas, alegre fiesta y un ambiente sano.



Mueren dos queridas figuras de la cultura



El argentino Adrián Goizueta y el chileno Lucho Barahona, costarricenses los dos, se marcharon tras dejar un gran aporte y un valioso legado en la música y el teatro, actividades a las que dedicaron toda su vida y sus mejores esfuerzos. Lucho murió el 4 de enero, a la edad de 94 años, y Adrián, el 5 de enero, a los 74, víctima de un infarto.



En su momento, ambos dejaron sus países por razones políticas, en tiempos muy convulsos, y se afincaron aquí para siempre, dejando una herencia cultural que desde ya es justamente valorada, al igual que lo han hecho muchos compatriotas suyos que también vinieron a vivir aquí.



A Lucho Barahona lo velaron en la Compañía Nacional de Teatro el domingo 4 de enero, en una ceremonia a la que asistieron conocidas figuras de mundo cultural, así como familiares. Sus restos fueron incinerados al día siguiente, de acuerdo con la petición que había hecho en vida.



De acuerdo con una nota de Jessica Rojas, de La Nación, la muerte de Lucho dejó un fuerte dolor por la partida de un ícono del teatro, la televisión, la actuación y el humor. Lucho produjo programas de televisión como La Lucha de Lucho, fundó su propio teatro e intervino en varias actividades escénicas y humoristas. Cuando trascendió la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de recuerdos y mensajes de agradecimiento y admiración hacia el intérprete y también director, quien fue figura clave del teatro nacional. Lucho también destacó como maestro de varias generaciones de artistas en nuestro país; es por eso que su vela no pudo ser en otro lugar más que en la Compañía Nacional de Teatro, en San José.

Adrián Goizueta y Lucho Barahona.

Lucho formó parte de un grupo de importantes actores y presentadores chilenos que huyeron de su país tras la llegada al poder de Augusto Pinochet. Aquí abrieron sus propias salas y San José, donde si acaso había un par de teatros, se llenó de escenarios donde se presentaban obras clásicas, nacionales y también montajes humorísticos. Fueron los chilenos los que desarrollaron el teatro independiente en San José y Lucho Barahona fue uno de los más sobresalientes siempre.



Luis Alberto Barahona Rivera, nació en Santiago de Chile el 2 de febrero de 1931. A este dramaturgo, escritor, actor, guionista, director y productor, la Asamblea Legislativa de Costa Rica lo declaró, en 2023, como Ciudadano de Honor.



En la televisión apareció en programas como La Lucha de Lucho, Rueda la Lucha y otros. En 1971 fue cofundador de la compañía y Teatro del Ángel junto a Ana González, Bélgica Castro y Alejandro Sieveking.

Adrián Goizueta en el homenaje a Luis Enrique Mejía. Atrás el guitarrista Gerardo Porras.



Goizueta



Adrián Goizueta fue maestro de varias generaciones de músicos en el país y en Hispanoamérica. Cantante, compositor y guitarrista marcó a toda una generación con su Grupo Experimental. Con su partida, Costa Rica perdió a una de sus figuras culturales más influyentes de las últimas cuatro décadas, un artista que supo amalgamar la nostalgia del tango con la vitalidad del folclor y la trova contemporánea y la exquisitez del jazz. Nacido en San Telmo, en Buenos Aires, Goizueta creció en una Argentina convulsa. Durante sus primeras dos décadas, fue testigo de una fila de dictaduras militares y breves periodos de inestabilidad política. Vivió desde el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955 hasta el inicio de la etapa más oscura con el ascenso de Jorge Rafael Videla en 1976.



Fue en 1977, en pleno régimen militar, cuando el joven músico de 21 años se vio obligado a buscar refugio en el exilio. Costa Rica se convirtió en su puerto de llegada y, muy pronto, en su hogar definitivo. “Todos los jóvenes éramos sospechosos, era difícil. Yo vine directamente conociendo a alguna gente que me guió”, rememoró en una entrevista concedida a La Nación en 2021. Ya aquí, se dedicó a la música y a la educación.



Su labor como profesor en el Conservatorio de Castella marcó a generaciones de estudiantes, mientras su propio proyecto musical servía como un taller permanente para los intérpretes nacionales. La fundación del Grupo Experimental representó un hito en la música nacional. Con esta agrupación, Goizueta desarrolló una propuesta de vanguardia que desafió las etiquetas, fusionando elementos del jazz, el rock, la trova y el tango con un sólido fundamento en el folclor continental. La discografía de la banda es un testimonio de esta búsqueda constante. Álbumes como Vienen llegando, Grafiti, Asomándome a tus sueños y Amanece son hoy piezas recordadas. Canciones como Eclipse, Rezo en Rock'n Roll, Compañera y Amar a Vivir se convirtieron en himnos para una audiencia que encontraba en sus letras un fuerte contenido humanista y una profunda reflexión social.

Adrián Goizueta y Luis Enrique Mejía.

Durante más de un cuarto de siglo, el grupo no solo dominó la escena local con presentaciones frecuentes en el Teatro Nacional y plazas públicas, sino que llevó el nombre de Costa Rica a los escenarios más prestigiosos del planeta.



En abril del 2023, junto a su compatriota Óscar López Salaberry, presentaron, durante una semana, el Primer Festival del Tango EMAI, patrocinado por la Municipalidad de Santa Ana.



Era un intelectual de la canción. Su estilo, enmarcado en la canción de autor, nunca fue ajeno a la realidad política del continente. Esta coherencia le permitió colaborar con figuras como Luis Eduardo Aute, Víctor Heredia y Luis Enrique Mejía Godoy, consolidándose como un referente indispensable de la música con propósito. Su ambición creativa lo llevó también al terreno de la música académica. Compuso obras sinfónicas de gran envergadura, como Quincordio, Concierto para Guitarra y Orquesta, una pieza que fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica.



En la emisora 94,7, sus amigos Andrés Quintana y Alfredo Moreno, siempre lo incentivaron y lo invitaron a tener uno o varios programas semanales. En uno de las últimas emisiones de “La otra música”, difundido el 8 de diciembre pasado, Adrián lo dedicó “a los que ya no están y se quedaron para siempre”. Hasta sus últimos días, Adrián continuó aportando a la cultura mediante este podcast, un espacio donde exploraba las intersecciones entre la literatura, la acción social y los sonidos de nuestra tierra.



Durante más de un cuarto de siglo, el grupo no solo dominó la escena local con presentaciones frecuentes en el Teatro Nacional y plazas públicas, sino que llevó el nombre de Costa Rica a los escenarios más prestigiosos del planeta.

En abril del 2023, junto a su compatriota Óscar López Salaberry, presentaron, durante una semana, el Primer Festival del Tango EMAI, patrocinado por la Municipalidad de Santa Ana.

Era un intelectual de la canción. Su estilo, enmarcado en la canción de autor, nunca fue ajeno a la realidad política del continente. Esta coherencia le permitió colaborar con figuras como Luis Eduardo Aute, Víctor Heredia y Luis Enrique Mejía Godoy, consolidándose como un referente indispensable de la música con propósito. Su ambición creativa lo llevó también al terreno de la música académica. Compuso obras sinfónicas de gran envergadura, como Quincordio, Concierto para Guitarra y Orquesta, una pieza que fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica.

En la emisora 94,7, sus amigos Andrés Quintana y Alfredo Moreno, siempre lo incentivaron y lo invitaron a tener uno o varios programas semanales. En uno de las últimas emisiones de "La otra música", difundido el 8 de diciembre pasado, Adrián lo dedicó "a los que ya no están y se quedaron para siempre". Hasta sus últimos días, Adrián continuó aportando a la cultura mediante este podcast, un espacio donde exploraba las intersecciones entre la literatura, la acción social y los sonidos de nuestra tierra.

Sobre la muerte de Goizueta, uno de los textos más sentidos, fue el de su gran amigo Luis Enrique Mejía, quien el propio lunes 5 de enero, día del deceso, escribió: La partida de Adrián, destacado músico, cantautor, arreglista y productor, es una enorme pérdida para la cultura, el arte y la música de este país. Adrián no solo compuso y grabó sus canciones, musicalizó poemas, puso música a películas y obras de teatro, escribió obras para orquestas sinfónicas y experimentó constantemente con el jazz, la música latinoamericana y la música contemporánea. Jamás olvidaré a este extraordinario ser humano. Su humildad y su generosidad lo hicieron un verdadero Cronopio. Compartimos canciones, poesía, vinos y una amistad a prueba de silencios y distancias. Hoy mismo está resucitando en el barro limpio de las canciones que seguiremos escribiendo hasta que nos llegue el momento de reencontrarnos en alguna galaxia. Hasta siempre, querido hermano. Descansa en paz. Te quiero más que mañana.

Luis Enrique Mejía y Adrián Goizueta.

Te tengo un vieras...



Vieras que la periodista, modelo y atleta Johanna Ramírez, conocida allá como La Tica de México, quien cada día está más bonita y más hermosa, retomó sus apariciones en las redes, donde ha sido muy exitosa, gracias a sus contenidos interesantes y a las creativas fotografías que sube, que la muestran bonita como es. "Hola a todos mis seguidores, ya estoy de regreso. Me llena de alegría volver a estar aquí con ustedes, compartiendo este nuevo comienzo y retomando este espacio que tanto significa para mí. Hoy inicio el 2026 con esperanza renovada, con fe y con la certeza de que vienen cosas buenas".

Johanna Ramírez.



Vieras que el 26 de diciembre cumplió 60 años Alexis Núñez Oliva, el dichoso esposo de Verónica Bastos y ella se lo celebró a lo grande. Además, la periodista le reiteró su amor eterno: "En esta y en cien vidas más te elegiría para cantarte que 'el día que tu naciste, nacieron todas las flores'. Hoy, además, celebramos 20 cumpleaños juntos, festejando tu maravillosa vida. El más amado por todos eres tú".

Verónica Bastos y Alexis Núñez. Vieras que el 29 de diciembre, cumpliendo con una bonita tradición que suma 20 años, doña Olga Cozza de Picado, presidenta de Televisora de Costa Rica, visitó a los empleados de la empresa destacados en el redondel de Pedregal con motivo de la transmisión de los toros a la tica. Ella realiza esta visita anualmente para saludar a los trabajadores y, además, llevarles un obsequio simbólico y dirigir una oración antes de las transmisiones. Doña Olga saludó y rezó con los que estaban en el sitio, así como quienes estaban destacados en otros puntos de transmisión. Doña Olga, saludó a todos, rezó con ellos un Padre Nuestro y le regaló a cada uno una cruz de olivo de Tierra Santa. Sobre ese gesto tan especial de doña Olga, Víctor "Monito" Miranda, quien trabaja en la parte técnica, comentó: Esta visita de doña Olga es una tradición que lleva muchos años y que nosotros agradecemos y celebramos porque tiene un significado muy profundo y muy espiritual. Como colaborar de Teletica no les puedo explicar la paz que genera doña Olga al conversar con ella.

Víctor Miranda saludó feliz a doña Olga. Atrás se ve, esperando su turno, Gallina. Otra que recibió feliz y entusiasmada la visita de doña Olga Cozza al redondel de Pedregal, fue Esther Marchena, la famosa "Michi", quien se expresó muy agradecida ese gran detalle que tiene doña Olga con todos los que trabajan con amor y dedicación, incluso en días de fiestas. Tras agradecer y mostrar la cruz de olivo, "Michi" comentó que ella siempre espera con ilusión la visita y que poder saludarla, rezar y hablar con ella es un sueño cumplido todos los años. "Ojalá todos los patrones fueran como ella; su gesto y el amor con que ella se dirige a todos los colaboradores, es digno de imitar. Por eso, se le agradece tanto cariño y tanta bondad".

Esther “Michi” Marchena.



En términos similares de agradecimiento se expresó la presentadora Dylanna Mora, quien, aunque tiene poco tiempo de trabajar en el canal y esta fue la primera vez que le correspondió estar en las transmisiones de los toros a la tica, se sintió emocionada con el gesto. Dice Dylanna que, cuando doña Olga Cozza llegó al redondel, ella estaba en uno de los locales de McDonalds, preparada para entrar en vivo con una de las dinámicas de regalar entradas para Pedregal; al principio entristeció por no estar, pero luego le avisaron que doña Olga había dado instrucciones para que todos los que laboraban en ese momento, aunque no estuvieran en el redondel, también recibirían su bendición y la cruz de olivo de Tierra Santa. Ahora Dylanna carga esa pequeña cruz de madera donde quiera que va, como una muestra de amor y fraternidad.

Dylanna Mora está feliz en Teletica.



Vieras que Melissa Mora, La Pajarita, mi sobrina preferida, comentó que la pasada Navidad la vivió en paz rodeada de su familia y en la calidez de sus hogar en San Ramón. "Hoy elijo cuidar mi tranquilidad y no permitir que nada ni nadie altere lo que me hace bien. Lo más valioso que tengo es lo que permanece: mi familia, mi casa y la paz que vive en mí. Sobre el Tope Nacional, celebrado el 26 de diciembre en San Ramón, Melissa comentó que ese encuentro de jinetes y equinos no es solo una tradición, es un encuentro de corazones. "Entre música, caballos y sonrisas, celebramos nuestras raíces, la unión y el orgullo de ser ramonenses. Que cada paso sea alegría, cada saludo un abrazo y cada recuerdo, una bendición".

Melissa Mora, “La Pajarita”, con su hermana Fabiola, “La Pajarota”.

Vieras que Everardo Herrera, "Mi Reycito", se fue con su familia a pasar la fría Navidad en Europa y realmente disfrutó de su paso por Madrid, París y Londres y así lo fue reseñando en las crómicas que escribió. La primera parada fue en el estadio Santiago Bernabeu, en Madrid; aquí se tomó una foto con su esposa, sus hijas y sus nietos: "En el banquillo del club más famoso del mundo con el mejor equipo —su familia— y aún me quedan refuerzos. Un día muy frío, pero con el corazón muy caliente. De esos momentos que se atesoran, en el imponente Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Y, antes que me pregunten sobre mi equipo favorito, soy de la Selección de Costa Rica, del Fútbol F.C. y del Periodismo Deportivo F. C. o como le decimos por años un equipo adelante con Al Pie del Deporte".

Everardo Herrera muy feliz en el Santiago Bernabéu.



Vieras que la abogada, periodista y actriz Cecilia García, escribió un bonito mensaje para su nieta la cantante Fátima Pinto, con motivo del cumpleaños el pasado 24 de diciembre: "26 años ya mi Niña bella. Recuerdo esa Navidad como ninguna otra; llegaste con el cambio de siglo y has crecido con él; inteligente, trabajadora, creativa; artista. Cuánto orgullo siento todos los días: que si compraste tu casa con tu trabajo, que si un concierto en el Zócalo, que si ya manejas más de 40 cuentas en tu empresa... siempre algo nuevo; siempre amorosa. ¡Feliz Cumpleaños!

Fátima Pinto.



Vieras qué golpe recibí el pasado 31 de diciembre cuando, después de 40 años, se apagó para siempre la señal del Canal MTV, con el que muchos crecimos viendo lo mejor de los videos y programas musicales. Como dijo el periodista Olman Castro, es el adiós a la esencia de una marca que redefinió la forma de consumir música y que influenció la cultura juvenil del mundo durante décadas. Dice Castro que lo que él más recuerda (además de la VJ Ruth Infarinato) son sus soñados MTV Unplugged; además, él estuvo en el de Julieta Venegas y también cubrió varias veces los Premios MTV. Yo también, como periodista, tengo muy presente aquellos años gloriosos de MTV, especialmente que como editor de la Teleguía, de La Nación, me correspondía escribir sobre ese canal y sobre sus presentadores, como fue el caso de la divina cubana Daysi Fuentes, a quien saqué varias veces en la portada. Descanse en paz MTV.

Descansa en paz.