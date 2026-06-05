Tía Zelmira: Amanda no pasa de moda

Por Rogelio Benavides / [email protected].



Cumpleañeros

Tengo un saludo muy especial para mi amigo el empresario Marvin Córdoba Ramírez, quien celebra su natalicio este 6 de junio. También cumplen años esta semana la presentadora María González Roesch (cumple el 6 de junio), el empresario pezeteño Álex Navarro, el empresario y entrenador Daniel Vindas (9), la modelo Marianela Valverde (10), el periodista Basilio Quesada Chanto (10), el publicista Luis Amón Castro (10) y la presentadora de televisión y médico esteticista Vivian Campos Cruz. Felicidades a todos.



Amanda Moncada no pasa de moda

Conocí en 1994 a Amanda Moncada Mora. No la encontré por casualidad, la busqué. Eran aquellos años cuando en Costa Rica no había lo que después se conoció como farándula o “avioneta set” porque aquí todavía no daba para llamarse jet set, como en las ciudades más cosmopolitas.



En eso me la topé; me sorprendió desde la primera vez: divertida, positiva, creativa, con buen verbo y unas carcajadas tipo Cruela. Tenía una tienda de alta moda, hacía desfiles con las muchachas más bonitas del país; además, vivió en ciudades de los Estados Unidos y en capitales como Buenos Aires, Ciudad de México y San Salvador, donde fue a parar por las ocupaciones de su esposo Manuel Enrique Velázquez, quien trabajaba con una compañía de gasolinas, aceites y lubricantes.



Aunque nunca había estado en la Rusia de los zares, ni en la de los putines, rasputines, ni en la dinastía Románov, la bauticé como “La zarina de la moda” y a ella le encantó eso de ser zarina y si era de la moda, mejor. Otro acontecimiento que la terminó de doctorar en la industria de las telas, los colores y los diseños, fue cuando Ignacio Santos Pasamontes, director del NC4, quien nunca la había visto ni oído hablar por televisión, la contrató para que comentara las vestimentas que usarían los invitados a la cena que ofreció Miguel Ángel Rodríguez, cuando asumió la Presidencia de la República. Amanda, sin ofender ni incomodar a nadie, mencionó a las personas que habían tenido buen gusto y gran tino para elegir el vestuario de aquella gala. Hoy, al recordar ese episodio y a la facilidad que le brindó Santos, dice que es uno de los recuerdos más agradables que tiene, pues aquella fue una noche gloriosa.



Sí, esta zarina de la moda, que se convirtió en comentarista recurrente de cuanta actividad importante hubiera y que era muy consultada por los periodistas, nos ha dado un montón de lecciones de vida; tras haber sido diagnosticada de cáncer y otros males como su operación de cadera, nada ha logrado arrugarla. Amanda es y sigue siendo un ejemplo, una muestra viviente de ganas de vivir. Sigue en lo de la moda y, aunque ya no se airea mucho, tiene una tienda virtual en su casa, en la que cuenta con el apoyo de su hermana Graciela y de su camarógrafa y fotógrafa, Marlen Sequeira, de Belén de Rivas, Nicaragua, quien también hace unos frijoles riquísimos.



Amanda ha estado desde el 2022 en el consultorio, en el departamento de imágenes médicas, en el quirófano, en quimioterapia y radioterapia, cuando le diagnosticaron un cáncer pulmonar y uno cerebral, pero sigue adelante haciendo gala de su alegre espíritu y de sus incontenibles ganas de seguir viviendo.



Para ella, la moda ha sido y será su compañera de toda la vida, según ha confesado en entrevistas periodísticas recientes. Eso sí, reconoce que nunca pensó que estaría en esto de la moda, menos ostentando el título de zarina. Eso sí, su visión de la moda ha ido cambiando y considera que actualmente es una lucha para fortalecer la autoestima, para que la gente se reconozca a sí misma y se acepte como es, más en estos tiempos cuando hay que valorar más la esencia que la apariencia.



Por eso Amanda tiene sus propias plataformas donde anuncia los vestidos que están en tendencia para cada época o actividad. Ella misma los modela, hace la locución y todo cuanto haga falta con el apoyo de Marlen Sequeira, quien filma, toma las fotos, edita y la asiste en todos los aspectos de la producción. Al final, el resultado es un material “de muy buen ver”, como dice ella misma mientras suelta otra carcajada al estilo de Cruela.

Amanda siempre viste elegante y a la moda; alguien tiene que dar el ejemplo y ella lo hace con sumo placer.

Cuando le dijeron que tenía cáncer, no lo podía creer porque ella come bien y hace ejercicios, pero le tocó. Hace poco más la operaron de la cadera, le hicieron un trasplante porque los medicamentos la desgastaron, pero ella se volvió a levantar. Hoy se siente bien y lo ha logrado porque siempre ha llevado una vida activa.

“Estas situaciones a uno lo cambian para bien. Disfruté la vida, disfruté la familia, disfruté los amigos y disfruté de lo mínimo que nos rodea, porque sé que ya estuve cerca de la muerte. Uno sabe que en cualquier momento se va, entonces hay que aprovechar el presente”, dijo en una entrevista publicada el lunes 18 por Mario Garrido en 'Diario Extra'.

Moncada también recordó cómo la pandemia transformó por completo su negocio, luego de cerrar las tiendas que mantuvo durante décadas en centros comerciales.

“Vino la pandemia y todo se esfumó. Me tuve que reinventar, pero estoy contenta. Crean en ustedes. El mundo está lleno de diagnósticos, pero también de gente que ha salido adelante”.

Con 79 años, esta viuda alegre vive cada día con optimismo contagioso. Al igual que Hanna, de Franz Lehár, la generosidad de la mujer en esta historia es más que una lección sobre lo material; su disposición a darlo todo conmueve nuestros corazones. Al igual que el acto generoso de esta mujer que conmueve a todos, tenemos la oportunidad de dejar que su valiente generosidad nos inspire también a nosotros.



Si la comparamos con el personaje de la ópera, Amanda es generosa, buena, amorosa, chispa, pero especialmente una gran persona, una excelente amiga. Amanda es una mujer querida y ampliamente conocida. Como les dije, primero se metió en los enredos de la moda y terminó bailando, casi jadeando, en el famoso espacio Dancing With The Stars, de Canal 7, donde hizo un digno papel.



Ahora dice que le “vuela la bata” para los 100 años, ¿y qué puede pensar? Solo tiene agradecimiento por este milagro maravilloso que es la vida. Con emoción, no se cansa de agradecer a Dios, a sus hijas —Amanda, Lorena e Iliana—, a sus nietos Sebastián y Felipe y también a quienes, aunque no conoce personalmente, han sido parte importante en su vida: sus seguidores.



Amanda da gracias a la vida por haberle permitido estar aquí y disfrutar de este milagro, tras el diagnóstico que recibió hace cuatro años, un desafío que enfrentó con valentía y optimismo.



También hay que decir que de pronto es un poco acelerada (intensa, como dicen ahora). Toda esa conducta anterior tiene su explicación porque ella nunca se queda quieta, ni siquiera cuando el destino aprieta.



Realmente me complace escribir sobre esta gran amiga. Me alegra hacerlo porque me gustaría que sus vivencias no pasen inadvertidas y que muchos sigan su ejemplo de verle el lado positivo a la vida.

Gracias, Amanda, por contagiarnos todos los días con sus sonrisas y su generoso sentido del humor. Siga así. No cambie nunca.

Marlenne Sequeira es la fotógrafa, camarógrafa y encargada de redes de Amanda. También prepara unos frijoles realmente buenos.

Tendremos karaoke para rato

El domingo 31 de mayo tuve la gratificante oportunidad de asistir a la última gala de Batalla de Karaoke, en el estudio Marco Picado, de Televisora de Costa Rica, para comprobar, nuevamente, que esta idea fue exitosa.



La primera temporada llegó a su gran final con una noche cargada de emoción, talento y momentos inolvidables, culminando con la victoria de Josué Arce, quien logró conquistar el voto de los televidentes y alzarse con el título de campeón, además de llevarse un premio de ₡3 millones.



Ese día hubo más de ocho millones de votos para los participantes, hechos vía telefónica por los televidentes. Esos números son más que buenos para cualquier producción nacional, tanto que el nivel de audiencia tuvo números altamente positivos.

Vivian Peraza y Álex Alvarado.

Gracias al éxito de la producción, encabezada por Paula Picado, Ricardo Cervantes y Vivian Peraza, este formato tendrá que estar en pantalla todos los años, porque al tico le gusta cantar —y desentonar—, bombetear y pasarla bien un domingo opinando sobre el desempeño de los concursantes y dando cátedra sobre la forma de cantar, de afinar, de entonar, sin molestar y, eso sería.



Este experimento permitió consolidar a figuras como Keyla Sánchez, Ítalo Mareno, Mauricio Hoffman, muy buenos en lo que hacen, y también nos mostró el potencial de talentos emergentes como el de Alex Alvarado, encargado de contenidos digitales, y Dylanna Mora, conocida estos días como la Chica Borden.



Tuve la oportunidad de ver todos los programas de Batalla de karaoke y, de las cosas más positivas que me dejó esta excelente producción, fue la consolidación de Keyla Sánchez como la gran animadora que siempre ha sido. Bella y elegante, sin dejar de lado su sexy figura, demostró que es talentosa, carismática y muy simpática. El público la quiere y las cámaras la aman.

El excelente periodista Adison González y Josué Arce.

Keyla había estado al margen de este tipo de producciones, pero una vez que le dieron la segunda oportunidad de aparecer en El Chinamo de diciembre pasado, asumió ese segundo aire con entereza y responsabilidad. En Batalla de Karaoke, Keyla estuvo al lado de los experimentados Ítalo Marenco, Mauricio Hoffmann y René Barboza y no se quedó atrás; en todas las oportunidades salió adelante con su carisma, con su encanto y simpatía.



Keyla demostró que tiene materia para más, por eso me gustaría verla en un espacio como Mira quién baila o similar, pero la verdad es que esta Batalla de Karaoke, que ella ganó por mucho, estaba hecha a su medida y ella se desenvolvió a la altura con sus atributos personales y artísticos: dio todo lo que pudo y más… como tiene que ser.



Sobre su participación en este programa, Keyla comentó:

​“Para mí fue un honor ser parte de esta producción, reír, emocionarme, conocer historias y compartir con tanto talento costarricense, todos son unos ganadores. Gracias por permitirme entrar a sus hogares cada domingo y por todo el cariño que me regalaron durante estas ocho semanas. Me llevo momentos inolvidables, la satisfacción de haber sido testigo de sueños que se hicieron realidad frente a nuestros ojos y un corazón lleno de agradecimiento. El escenario se apaga, pero los recuerdos, las canciones y las emociones se quedan para siempre”.

En cuanto a Álex Alvarado, un joven con muchos atributos para el oficio, no paró ni un momento. Fue el encargado de transmitir para las redes sociales de @Teletica 7 —con más de medio millón de seguidores en Instagram— todo lo que ocurría detrás de cámaras durante la competencia; por eso, lo veíamos correr sin parar con el objetivo de dar detalles desde la tarima hasta los rincones del salón. Además, hacía “El shot karaokero”, que se estrenó durante ocho martes, para ofrecer un resumen con lo mejor de cada programa.

La incorporación de Álex Alvarado fue un acierto de la producción.



En Teletica Entretenimiento, Alex transmite Juguito de Chisme —se estrena todos los viernes—, que es un verdadero éxito por tratarse de su creación personal. Estoy absolutamente convencido de que Alex Alvarado es un buen fichaje: retrata bien, se ve guapo y acicalado, tiene buen timbre de voz, sabe improvisar, hace buenas preguntas y tiene todas las características que necesita para ser un brillante animador.

Espero que los productores de Teletica Formatos lo tomen en cuenta para otros programas donde se requiera a alguien ágil, inteligente, con chispa y con sentido del humor también. A Alex lo veo perfectamente como uno de los presentadores principales de Mira Quién Baila o bailando, en Nace una Estrella o en El Chinamo. Donde lo pongan, caerá bien. Su cara me suena.

Sobre esta nueva experiencia profesional, Alvarado comentó:

​“Gracias Dios, gracias vida, gracias a Vivian Peraza, a quien le agradezco mucho haberme dado la oportunidad de hacer lo que tanto amo: comunicar e informar de una forma diferente. Me gustó muchísimo poder conocer y compartir con personas talentosas y maravillosas. Estoy seguro de que lo mejor está por venir”.

Seguidamente, menciono a Dylanna Mora, encargada en esta oportunidad del kiosko de Borden. Esta bonita rubia, egresada en Artes Dramáticas de la Universidad Nacional, tiene un encanto especial para las cámaras. Ya ha participado en espacios como El Chinamo, Mira quién baila, los toros de fin de año, De Boca en Boca y ahora que vienen las transmisiones mundialistas también estará en un segmento comercial. Me gusta verla en los resúmenes semanales sobre la programación de la televisora, un corto hecho a su medida.



Además, el lunes pasado, Día Mundial de la Leche, Dylanna estuvo muy activa en las transmisiones de Teletica; ella se veía bien y muy nutritiva como Borden; además, habló con seguridad y se desenvolvió con aplomo. Sí, Dylanna también está para más; la imagino presentando noticias, en programas como Buen Día, en Los Doctores o en 7 Estrellas.

Dylanna Mora estuvo con la marca Borden.



De Ítalo Marenco, Mauricio Hoffmann y René Barboza no hay más que decir; los tres son grandes profesionales de la animación y muy buenas personas. Son populares, muy queridos y están a tono con un programa de esas características.



Tras semanas de competencia, historias inspiradoras y miles de votos del público, siete finalistas llegaron al escenario para disputar una final en la que, fiel al espíritu del programa, la decisión estuvo completamente en manos de Costa Rica.



La afluencia en el estudio fue amplia. Pude saludar a Paula Picado y a su hermano René Picado. Además, a Gabriela Alfaro, Mario Nájera, Adriana Cordero, Edgardo Camacho, Alejandro Caravaca, Diego Sáenz, Keyla Sánchez, Dylanna Mora, Álex Alvarado, Adison González, Tapón, Emeterio Viales, Arlenne Elizondo, Jorge Chicas, Jecsinior Jara y otros artistas.

Dylanna Mora y Zayda Jiménez.



​De verdad me alegró compartir un abrazo con la gerente de Ventas de la empresa Zayda Jiménez, a quien nunca había visto por estos corrillos, junto con la gran ejecutiva Clotilde Catón, también del área de ventas. En mi mesa estaban Raquel Lizano Benítez, mi consuegra Evelyn Benítez, Ana Benítez, Alejandra Díaz, Juan Sandoval y las médicas Pamela Fallas y Verónica Fallas.

Aunque la saludé muy rápido, me alegró ver a la buena de Vivian Peraza, productora de estas y otras producciones de Teletica Formatos; ella es trabajadora, muy creativa y una gran profesional, altamente calificada para las funciones que cumple en este tipo de programas que están a su cargo. Felicitaciones para Vivian Peraza por este nuevo éxito en su lista de buenas obras.



Aquella fue una noche de puras cosas buenas y muy positivas. La gran final reunió a siete participantes que lograron abrirse paso entre cientos de aspirantes de todo el país. Tracy Jiménez, Verónica López, Juan Diego Valerio, William Alonso Sanabria, Ana Yancy Varela, Danier Vanessa Barrantes y Josué Arce Miranda llegaron a la última gala tras semanas de competencia, convirtiéndose en los protagonistas de una temporada que destacó por la pasión, la perseverancia y el amor por la música.

Emeterio Viales, Mario Nájera y Rogelio Benavides.



La gala también incluyó duetos especiales entre los finalistas y artistas invitados. Tracy Jiménez compartió escenario con Arlene Elizondo; Verónica López con Marco Jara; Juan Diego Valerio con Karina Severino; William Alonso Sanabria con Jecsinior Jara; Ana Yancy Varela con Jorge Chicas; Danier Vanessa Barrantes con Tapón; y Josué Arce Miranda con María José Castillo, sumando aún más emoción a una noche inolvidable.



Más allá de la competencia, la temporada confirmó algo que los costarricenses conocen muy bien: el karaoke es mucho más que cantar una canción. Es una forma de compartir, hacer amigos, fortalecer vínculos y reunir a las personas alrededor de una experiencia común.



Durante meses, Batalla de Karaoke abrió sus puertas a cientos de participantes provenientes de distintas comunidades del país, convirtiéndose en un espacio donde las historias personales, los sueños y la pasión por la música encontraron un escenario nacional.

Juan Sandoval, Keyla Sánchez, Adriana Cordero, Dylanna Mora, Diego Sáenz, Alejandro “Guachinango” Caravaca, Rogelio Benavides, Mario Nájera y Paula Picado.

De acuerdo con los productores, esta temporada demostró que no hace falta ser un cantante profesional para emocionar a todo un país. "Lo que realmente conecta con la gente son las historias, la autenticidad y la pasión con la que cada persona se sube a un escenario”, destacó la producción del programa.



Con el triunfo de Josué Arce, Batalla de Karaoke cierra una primera temporada que dejó momentos memorables y consolidó un mensaje sencillo pero poderoso: una canción tiene la capacidad de unir a las personas, crear recuerdos y convertir una noche cualquiera en una experiencia inolvidable.



Porque en Batalla de Karaoke no solo se celebró el talento. Se festejó la alegría de cantar juntos, demostrando que la música sigue siendo uno de los lenguajes más poderosos para conectar a los costarricenses.

Josué Arce y Keyla Sánchez.

Te tengo un vieras...

Vieras que uno de los más entusiastas asistentes al estudio Marco Picado, a ver el desarrollo de Batalla de Karaoke, es Alejandro “Guachinango” Caravaca, quien se metía por todos lados a saludar a los famosos y tomar fotografías.

Alejandro, persona amable y atenta, no aguantó las ganas de tomarse una foto con Mama Lucha, sin duda uno de los personajes de la temporada. También se tomaron fotos con Álex Alvarado, Keyla Sánchez y Dylanna Mora, pero la más divertida fue con el icónico personaje de Palí.

Alejandro “Guachinango” Caravaca con Mama Lucha.

Vieras que me alegró mucho ver el pasado lunes, como presentadora del programa informativo 7 Días, a mi colega María Jesús Prada, quien asumió tales funciones con la salida de Rodolfo González, ahora director de Telenoticias. Realmente, ella hizo un gran trabajo. Se ve bien, es seria y transmite mucha credibilidad; además, tiene un aire profesional y analítico, acorde con el contenido del programa.

Creyente como es, María Jesús le pidió a Dios que la guíe en su nueva responsabilidad profesional, porque eso es algo por lo que ella ha trabajado siempre para ganárselo. Me alegra la llegada de Prada a esas funciones, pues se trata de una colega estudiosa, seria, responsable y muy profesional. Le deseo el mayor de los éxitos.

María de Jesús Prada.



​Vieras que en todos los programas de Batalla de Karaoke saludé a Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de la televisora y encargado de atender a los periodistas. Mario siempre estuvo atento a los requerimientos de los reporteros y se encargaba de coordinar todos los temas relacionados con materia periodística.

Además, andaba por todos lados por si acaso se requería su presencia. El último día, generoso como es, me invitó a un chifrijo muy bueno. Muchas gracias.

Mario Nájera.

