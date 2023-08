Tía Zelmira: Alfredo “El Chino” Moreno creó el chiqui chiqui

25 de agosto de 2023, 9:44 AM

Vieras que me gustó el comentario que hizo la influencer Holaeslola, sobre la ganadora de Miss Universe Costa Rica. Ella comentó: “Yo tampoco soy la más seguidora de los concursos de belleza, pero hay que tener claro que así como apoyamos la decisión de las mujeres que quieren ser futbolistas, científicas, arquitectas, madres o no madres, casadas, solteras, ateas o religiosas, pues no deberíamos quitarle validez a las que quieren ser reinas de belleza. ¿Por qué? ¡¡¡Porque es su sueño!!! ¿Y acaso no tenemos derecho todos a luchar por nuestro sueño? Ok, sí, un sueño que no afecte a otros. Algunas dirán que los estándares de belleza de las concursantes sí afectan a otras. ¿A quienes? Tomemos en cuenta que muchas veces esas muchachas altas que vemos en los concursos sufrieron bullying de niñas y adolescentes por ser más altas y delgadas que otras más bajas y voluptuosas. Tengamos en cuenta que la educación por amar el envase en el que vivimos no debería depender de un concurso, si no de nuestra labor diaria de autoestima con nuestros hijos y nosotras mismas. Cada una tiene la libertad de ser su mejor versión o no, en todos los ámbitos y no culpar a la noche, a la playa y a la lluvia... Ay no así no era. Retomemos... Cada una tiene derecho a cumplir su sueño y si cada año muchas chicas se siguen presentando a los certámenes es porque es un sueño que sigue vigente y ¿Quiénes somos para decirles que no está bien? Lo que no está bien es como siempre juzgar y señalar, sin tomar en cuenta que todas somos distintas y merecemos respeto. Felicidades a la nueva Miss Costa Rica Lisbeth Valverde, cumplió una meta por la que tenía 12 años trabajando”.