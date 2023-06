Tía Zelmira: ALE lanzará XOXO en el concierto de Nodal

16 de junio de 2023, 9:00 AM

"Pasan por mi mente los días felices en la escuela, el colegio y la universidad, que me abrieron las compuertas para llegar a ser un profesional en Periodismo. Y desde ahí vivir con holgura y dignidad. Convencido que mi péndulo va sin duda, hacia atrás, sigo con la convicción que lo único que no se puede perder es la Esperanza. Ruego al señor me permita ver crecer hacia el éxito a mis nietos y bisnietos. Gracias a la vida que me ha dado tanto”.

"Inmediatamente pensé en Dj Maff porque sus raíces multiculturales era lo que yo estaba buscando; a Maff y su equipo The Music From The Company le agradezco y valoro mucho que me hayan dado esta oportunidad. XOXO es un hit que gozarán en todas las discotecas del Universo”.

Vieras que Verónica Bastos, divulgó el martes 13 de junio, un video en el que aparecía demacrada y probablemente ojerosa —no pudimos ver porque andaba lentes oscuros—; la periodista se veía mal. Estaba con su perrillo Benji en el balcón de su casa con vista al mar de Miami. Entonces respondió la razón por la cual se había ausentado de La Mesa Caliente por unos días. Contó que desde hace unos días no se sentía bien y al parecer le dieron todos los males respiratorios habidos y por haber. Pero, el doctor Alonso le dijo que se le bajaron las defensas, y el cuerpo le dio una señal de alto, que tenía que parar un rato. Y es que efectivamente la Vero no para desde el año pasado debido a sus compromisos con La Mesa Caliente, La Casa de los famosos y las apariciones en el noticiero Hoy Día. “Espero sentirme mejor en un par de días y poder regresar a la televisión”.

​Vieras que el periodista Ariel Chaves, tras dejar sus labores en el fenecido Diario Extra, se le ha visto muy metido en redes antisociales contando sus historias. El 8 de junio, con estos diluvios que están cayendo, le pasó un accidente en pleno centro de San José. Ariel escribió: “Mucho cuidado por andar por San José en estas tardes de mucha lluvia. El martes me desplazaba por la avenida central y resbalé en una de esas placas de metal. Volé y caí de espaldas en forma violenta, cual saco de papas. Una experiencia muy dolorosa. Estuve cinco horas en el hospital doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Me pusieron dos inyecciones y me dieron muchas pastillas. La placa radiográfica que me hicieron reveló que no me quebré, pero si fue un accidente violento".