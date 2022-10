Tía Zelmira: Ale es la voz de una estrella

21 de octubre de 2022, 10:09 AM

Por Rogelio Benavides ([email protected])



Cumpleañeros

Me complace saludar a Alex Cuadra, Marjorie Esquivel y Sammy Taylor quienes cumplen años este viernes 21 de octubre. También celebran su natalicio la periodista Ginnés Rodríguez (el 22 de octubre), Karol Uzaga (22), el periodista Lázaro Malvarez (23), Wendy Miranda (23), Hanzel Castro (24), la licenciada Nuria Rafaela Castro (24), la periodista Verónica Bastos (25), Alex Badilla (26), el periodista Édgar Silva (27), el periodista José Meléndez Monge (27) y el abogado Aldo Mata Morales (27). Felicidades.



Verónica Bastos y la mesa caliente

El próximo 25 de octubre cumple años la periodista Verónica Bastos, sin duda la comunicadora costarricense de más éxito en el continente. Ahora, aparte de sus proyectos empresariales, es una de las destacadas presentadoras y comentaristas de “La mesa caliente”, de Telemundo, donde comparte créditos con Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Alix Aspe.



Cada año le escribo a Verónica, mi colega y buena amiga. Enfrentarme al reto de no repetir los conceptos del año anterior es un ejercicio especialmente placentero. Es una satisfacción mencionar los logros de una de las periodistas más exitosas.



Verónica sorprende cada vez más por su gran capacidad de cambiarse de piel y de enfrentar los retos profesionales con notable éxito. Ha estado en todos los programas de la televisión hispana dedicados al entretenimiento. Ha trabajado duro y ha cosechado los frutos de su esfuerzo.



Verónica Bastos es muy conocida y respetada en el espectáculo latinoamericano.



En su programa “Lengüilargos”, que se transmite por las redes sociales, Verónica tiene miles y miles de seguidores, millones y millones de “me gusta”, pero después de su hija Amanda, su esposo Alexis, su querida mamá Marjorie, sus hermanas y toda su marimba alajuelense, soy su perro más fiel: me paso todo el tiempo ladrando, moviendo la cola, babeando; hasta las pulgas me sacudo todas las tardes cuando me conecto para verla volando alto.



Este 21 de octubre, de acuerdo con el rito, le mando mi saludo cumpleañero con renovado entusiasmo porque cada vez me siento más orgulloso de ella y valoro su rosario de logros.



Aunque es de Tacocorí, de Alajuela, su nombre viene del griego “vero-eikon”: verdadera imagen. Sí, su imagen es verdadera, no engaña a nadie porque conoce su esencia, sabe sus límites y sus posibilidades.

¿Imagen verdadera? Cuando la vía dolorosa de Jesús pasó frente a la casa de santa Verónica, ella abrió paso entre los soldados y postrándose a sus pies le alargó el sudario para enjugar el rostro ensangrentado y este quedó grabado en el lienzo; esto permitió comprobar la autenticidad de la imagen de Jesús.



Mi Verónica es respetada porque se ha ganado la buena opinión del público, porque ha hecho las cosas bien y porque en todo pone primero su corazón y el corazón nunca falla.



Verónica Bastos y Rogelio Benavides.



Ale es la voz de una estrella



​En estos días nos sorprendió el talento y la versatilidad de la cantante colombiana Alejandra Hurtado Álvarez, conocida artísticamente como Ale, quien, con apenas 18 años, se está forjando un camino prometedor.



Esta compositora y pianista, tiene sus metas bien claras y también sus estrategias. Por eso, se vino al país, sabiendo que en estos días se presentarían aquí Marco Antonio Solís, su compatriota Jessi Uribe y logró ser incluida como telonera de los dos, algo particularmente llamativo.



Para lograrlo, se emplearon a fondo su manager Martha Álvarez, quien además es su mamá, así como el abogado costarricense Wálter Brenes, quien las conoció en un reciente viaje a Medellín. Brenes siempre ha estado muy de cerca de los productores de espectáculos, de los artistas y de la industria del entretenimiento y eso le permitió ayudar de tal manera a Ale.



Gracias al plan diseñado, para irse dando a conocer en los grandes escenarios, logró ser la artista invitada del concierto de Marco Antonio Solís y de Jessi Uribe, a quien no solo le abrió el concierto, sino que cantó una canción con él.



Alex Alvarado entrevistó a Ale, en VM Latino, el pasado martes.



La meta de esta bonita muchacha y excelente cantante, es sobresalir como una de las estrellas latinas del momento y, por lo visto, logrará cumplir su objetivo, antes de lo planeado. Se trata de una persona disciplinada, simpática y muy llevadera; además, el hecho de que su mamá sea su manager, ha contribuido con el plan.



Alejandra Hurtado Álvarez es cantante, bailarina, actriz, compositora y pianista. Ale se prepara como la nueva gran estrella latina. Nacida en Santander, Colombia; actualmente vive entre Medellín y Miami.



La carrera artística de Ale ha tomado años de preparación y finalmente está lista para mostrar su gran talento al mundo. Actualmente, su meta son los premios Bilboard y desde ya es la artista promesa de Colombia.



Su estilo musical se define como una fusión entre el Dance Pop con elementos del R&B y el dembow latino, implementando sonoridades americanas y latinas marcando así una diferencia en dicho género.



Además, Ale se ha preparado, por años, en distintas áreas del arte para destacar en los escenarios. Por años, en distintas áreas del arte para destacar en los escenarios.



Jessi Uribe invitó a Ale a cantar una canción juntos.

Posee un registro vocal soprano, con la capacidad de hacer los desafiantes “Whistle Tones” y su sello, los Runs & Riffs, en todas sus interpretaciones. Su debut en tarima resalta con sus dotes de bailarina que marcan su sensual juventud.



Actualmente, Ale y su manager están enfocadas en el proyecto denominado “Ale la voz de una estrella”; son diez canciones que relatan una historia de amor en un universo estelar creado por Ale. Cada tema representa las estrellas que se alinearon perfectamente para la creación de un mundo estelar dirigido por su voz. La onda del amor se ve reflejada en canciones. Son melodías que viajan formando una constelación. Sale a la luz un diamante que deslumbra con su brillo y danza en su propio universo.



En el 2019, Ale le abrió conciertos a Lunay. Un año después contó con la colaboración de Pasabordo y Sixto Rein para crear sus sencillos Besarte otra vez y No es igual. En el 2021 protagonizó el reality “The Chosen” Wise The Gold Pen. En el 20221 fue nominada como Mejor Artista de los Premios Ícono.



Ale es cantante, compositora y pianista.

Larissa sigue triunfando

El sueño de todos los que practican el golf es poder ir a jugar alguna vez en su vida al Augusta National Golf Course, en los Estados Unidos, y Larissa Wheelless pudo alcanzar ese sueño con tan solo nueve años. Felices con tal hazaña, sus padres, Hayes Wheelless y la costarricense Paola Ramírez, se mostraron muy orgullosos y felices, pues Larissa ganó el Drive, Chip & Putt, de la región sureste de los Estados Unidos, lo que le permitirá ir a la Final Nacional. Desde pequeña, Larissa ha practicado varios deportes, sin embargo, al final se decidió por el golf, donde ha hecho una excelente carrera.

Larissa tiene nueve años y una prometedora carrera en el golf.



​Maribel está triste

Cada vez que puede, Maribel Guardia sale en fotos con su manada de pequeños cachorros, a los que mima con notable entrega. Sin embargo, esta semana publicó una foto con su amada Sadie (Flaca) quien “partió al cielo de los perritos, se retiró en la tarde, como queriendo asolearse y descansar un poco de la enfermedad que la aquejaba. Se acostó solita mirando el jardín y dejando un espacio vacío en nuestros corazones. Mucha alegría y amor le diste a nuestras vidas por 11 años, espero puedas reunirte con Parinho, París, Ban Ban, Tina, allá donde todos nos reencontraremos. Me quedo con tu luz y tu mirada de amor, tu preciosa colita que movías al ritmo de tu precioso corazón. Tú dejas en nuestra alma el ejemplo de que debemos esforzarnos por ser mejores personas, más leales, más, puras y más amorosas”.

Pobre Maribel, nosotros sabemos lo triste que está porque es mucho el cariño que ella le tiene a esas pequeñas criaturas perrunas.

Maribel y su querida Sadie. ​



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.