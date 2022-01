Tía Zelmira: A Maribel con COVID-19

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected] ​ ​

Cumpleañeros

El primer saludo de esta fecha es para mi amigo Orlando Guerrero quien cumple años este viernes 21 de enero; también cumple años en esta fecha la periodista Adriana Durán. Además, saludamos a otros cumpleañeros como la presentadora Verónica González (cumple el 22 de enero), el periodista Ricardo Lizano Calzada (22), el periodista Otto Vargas (22), Cindy Cascante (23), Henry Zúñiga (23), Vanvas Ureña (23), Tiffa Wo Ching (24), Alma Fernández Tercero (24), Viviana de Echandi (24), Ricardo Barthley Martin (24), Roxy Rojas (26), el periodista Mario Segura Vargas (26), el abogado Rolando Laclé Zúñiga (27) y el actor y bailarín Aldo Salazar.



Maribel con Covid

Maribel Guardia reconoció el lunes que le dio COVID-19 la semana pasada. Empezó con mucho frío en los pies y al tercer día le dolía un poquito la garganta, se hizo la prueba y salió positiva. Inmediatamente, le avisó a los productores de la telenovela y de la obra de teatro en las que está participando, y le dieron su apoyo total. Contó que el síntoma más fuerte era un dolor de garganta, pero que lo solucionó haciendo gárgaras con enjuague bucal. Dijo también que en la casa les dio a todos menos a su hijo, Julián Figueroa, y su esposo Marco Chacón, pero a su nieto sí, le duró dos días con un poco de tos y al tercero ya andaba jugando contento con los perritos. Maribel envió un mensaje por sus redes y al final hizo una recomendación: “Cuídense mucho por favor. Gracias a Dios yo tengo tres vacunas y eso me ha ayudado mucho, porque los síntomas han sido muy leves, nada más un poquito de cansancio y dolor de garganta. Espero reintegrarme el fin de semana al teatro; mi agradecimiento a la Chupitos que este fin de semana hizo el papel de doña Inés, seguramente que estuvo maravillosa. Dios los bendiga. Por favor, si tienen síntomas de gripe no salgan a la calle, porque seguramente es COVID; recuerden que hay que evitar contagiar a gente que no está vacunada porque para ellos sí podría ser muy grave”.





Maribel pidió en sus redes cuidarse mucho.

Maribel y el café de Costa Rica

Ya que estamos en el capítulo de Maribel Guardia, precisamente la semana pasada esta encantadora y bella mujer hizo una publicación en la que recomendaba el café de Costa Rica. Antes de seguir con este cuento, reconozco que a esta actriz de fama mundial, jamás se le olvida su origen y cada vez que puede dice que es de Costa Rica y menciona las cosas positivas que tenemos aquí. Sobre el café dijo: “La vida es como una taza de café, todo está en cómo la preparas y te la tomas”. En la foto salió muy elegante, acompañada por uno de sus perrillos ojones y una taza muy pintoresca que decía Costa Rica. Maribel Guardia es como el buen café: siempre cae bien. Esos detalles convencen. Esas ayudas son necesarias y oportunas.

A Luis Ángel Monge también le dio Covid

A raíz del aumento en casos de COVID por la nueva variante que es altamente contagiosa, muchos conocidos han informado que los afecto la enfermedad, como es el caso del cantante Luis Ángel Monge, quien informó que al saber que estaba positivo con la enfermedad sintió miedo. “Me sentí vulnerable, pero me lancé a descansar en los brazos de la voluntad de Dios; el cansancio es mucho, la debilidad es necia y sí, se me apuñó el alma un ratico. El encierro también ahoga un poquito, porque, aunque amo estar en mi casa, esta vez era una obligación, pero un día a la vez y confiando en papá Dios, en las vitaminas, en el agua, en el jarabe, en las pastillas, en los batidos para las defensas, en el alcoholito, en los consejos de familia y amigos que han pasado por esto y todo estuvo bien. Lloré jajaja, pero ustedes me conocen, el resto es historia y hoy es agradecimiento. Gratitud a Dios, a la vida, a mi familia, al gordi (que nos tocó vivir esto juntos, Dios guarde solo, entre dos es mejor). Ah, y les cuento que había dejado el tejido a un lado, lo retomé y en la fotico está el resultado, así pasé unas horas distraído. No bajen la guardia, recuerden lavarse las manos, consuman vitaminas, mantengan el distanciamiento, usen mascarilla hasta cuando estén sentados en la taza del baño haciendo caquita”, escribió el cantante.



Luis Ángel Monge tejió la imagen que representa el COVID.

Larissa sigue triunfando en golf

La pequeña Larissa Wheelless, hija de la costarricense Paola Ramírez, sigue obteniendo triunfos en el golf de los Estados Unidos. Esta semana su feliz y orgullosa madre contó que, con un score de 39, quedó clasificada entre las primeras cinco en la regional de ese deporte para niños denominada Cooperhead Classic, donde compitió contra 14 niñas de diferentes países. Bien por Larissa, quien sigue cosechando triunfos en el golf y bien por sus padres que siempre la han apoyado. ¡Felicidades!



Paola Ramírez y su hija, Larissa Wheelless.

Ericka Zúñiga está triste



La conocida empresaria Erika Zúñiga, muy conocida en el ambiente de los concursos, la belleza y la farándula por su empresa dedicada a la distribución de productos de belleza, está triste con la muerte de su esposo Mainor Quesada, según publicó en sus perfiles en las redes sociales. “Dios da y Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. Hoy Dios me separa del amor de mi vida, pero sé dónde estás, sé cuán amada fui y cuánto yo te amé; hoy solo puedo decir gracias por ser mi esposo, gracias por tu amor incondicional. Gracias por el legado que dejas en mi vida. Tu esposa para siempre, mi amor incluso ahora”.



Mainor Quesada y Erika Zúñiga.





Bioquímica tica destaca en Australia



En el Instituto de Biociencia Molecular (Institute for Molecular Bioscience, IMB), Queensland University, la compatriota Daniela Rojas Azofeifa investiga unas pequeñas moléculas llamadas péptidos cíclicos, en procura de nuevos tratamientos para enfermedades cardíacas, como el infarto y otras afecciones del corazón. Los péptidos cíclicos —cadenas de aminoácidos unidas por un enlace peptídico— son una clase inusual de compuestos, objeto de una investigación muy activa dirigida a lograr su síntesis como fuentes nuevas de fármacos y antibióticos, que pueden unirse a proteínas en la célula. Hasta ahora, se han mostrado prometedores en el tratamiento de las enfermedades de Alzheimer y Huntington. La vocación investigadora de Daniela fue estimulada en el Instituto Clodomiro Picado, de la Universidad de Costa Rica, donde estudió, para su maestría, el veneno de un escorpión. Ahí quedó fascinada por los venenos de los animales y su potencial en el desarrollo de medicamentos. En la ciudad de Brisbane, estudia ahora el segundo año del doctorado, bajo la guía del profesor Glenn King.



Una luz en el sur

En el sur del país hay un hijo la luna al que le gusta componer y cantar. En Pérez Zeledón escuché a Jorge Lunnar haciendo lo que le gusta: cantar. Este joven es un talentoso intérprete con una prometedora carrera. Desde pequeño ha sido un apasionado de la música y la guitarra, es la manera que encontró para conectarse con su papá —a quien no conoció—, que también amaba la música. Dice Jorge que, por medio de este arte, siente que conoce mejor cada día a su progenitor y el legado que le dejó. “Cuándo tenía 12 años empecé a tomarme la música un poco más en serio, y a los 13 años escribí mis primeras canciones. En 2020 lancé mi primer tema original en plataformas digitales denominado ‘Canciones de amor’, con el grupo Memento, del cual era el vocalista. Hoy estoy empezando una carrera como solista, con mi más reciente sencillo, ‘Ya no estabas tú’, el cual está inspirado en mi abuelita, que ya no está con nosotros, y en muchas historias y vivencias con ella y con mi familia”. Sin duda, tras escuchar su voz y su calidad interpretativa, es fácil saber que, a este joven de Pérez Zeledón, le esperan cosas buenas en la música. ¡Adelante!



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.