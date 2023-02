Tía Zelmira: A Lynda Díaz le usurparon el perfil

24 de febrero de 2023, 8:00 AM

Por Rogelio Benavides ([email protected])

Cumpleañeros

Un saludo realmente especial para el gran pintor Isidro Con Wong, quien cumple años este 24 de febrero. También cumplen años esta semana Xiomara Aguilera (cumple el 26 de febrero), la presentadora y esteticista Steph González (26), la actriz de telenovelas mexicanas Mariluz Bermúdez (26), el periodista Jorge Quesada (27), el cantante Mario Alberto Díaz Pérez, conocido como El Discípulo (28), el humorista José Kawas (28), el fotógrafo Randall Rodríguez (28), el dirigente deportivo Jorge Alarcón, la odontóloga Hellen Mena (el 2 de marzo) y el periodista Franklin Chinchilla (2 de marzo). ¡Felicidades!



Mariluz Bermúdez cumple años



El próximo 26 de febrero cumple años Mariluz Bermúdez, la costarricense más exitosa de las telenovelas mexicanas. La tica, con 15 años de vivir en México, ha protagonizado destacados papeles en al menos una docena de exitosas series y telenovelas, al lado de los más reconocidos actores de aquel país.



Nacida en 1986, en San José, es hija de Gonzalo Bermúdez y de Claudia Garnier, quien fuera Miss Costa Rica en 1977. Tras terminar sus estudios y participar unos años como modelo en nuestro país, viajó a México a estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.



En el 2008 hizo su debut como actriz en la teleserie Central de Abasto y en el 2009 participó en la telenovela Camaleones, junto a figuras como Edith González, Belinda y Alfonso Herrera. En el 2011 intervino en Una Familia con Suerte, al lado de Arath de la Torre, Mayrín Villanueva y Daniela Castro. Al año siguiente obtuvo un papel en Corona de Lágrimas, donde compartió créditos con Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Mane de la Parra y Ernesto Laguardia.



En el 2013, Mariluz obtuvo un antagónico en la telenovela Mentir Para Vivir donde volvió a trabajar al lado de Mayrín Villanueva, así como con David Zepeda, Diego Olivera y Cecilia Gabriela. Después participó en La Gata, donde interpretó a Virginia, una chica ciega maltratada por sus padres; aquí actuó al lado de Maite Perroni, Daniel Arenas, Laura Zapata y Jorge Poza.



Después, en el 2015, tuvo una participación especial en Simplemente María, al interpretar a Diana, una joven con problemas cardíacos. Un año después, en el 2016, obtuvo un papel juvenil en Las Amazonas, junto a Victoria Ruffo, César Évora, Danna García y Pablo Gil.



El Bienamado fue su telenovela del 2017; a finales de este año intervino en un papel estelar en la teleserie mexicana estadounidense Descontrol, de Univisión; en el 2018 intervino en la serie Súper X; ese mismo año interpretó a Estefanía, una villana juvenil de la telenovela Hijas de la Luna.



Doña Flor y sus dos Maridos fue la oportunidad de grabar en el 2019. Para inicios del 2021 se sumó al elenco de Diseñando tu amor, bajo la producción del reconocido Pedro Ortiz de Pinedo, persona con quien trabajó al lado de su padre, el famoso Jorge Ortiz de Pinedo, en la serie Una familia de Diez. Ahora Mariluz está en el reparto de Eternamente Amándonos, que se estrenará en el 2023; este año 2022 intervino en Vencer la Ausencia.

Mariluz Bermúdez

Filmografía de Mariluz Bermúdez

Central de abasto (2008)

Querida enemiga (2008)

Camaleones (2009)

Llena de amor (2010)

Una familia con suerte (2011)

Corona de lágrimas (2012)

Mentir para Vivir (2014)

La gata (2014)

Simplemente María (2015)

Las amazonas (2016)

El Bienamado (2017)

Hijas de La Luna (2018)

Doña Flor y sus Dos Maridos (2019)



Además, la costarricense estuvo nominada al premio mejor actriz juvenil por su actuación en Las Amazonas, en el 2018 y en el 2019, nominada como mejor actriz antagónica por su actuación en Hijas de la Luna.

A Lynda Díaz le usurparon el perfil



Esta semana estuvo llena de noticias para Lynda Díaz, especialmente la que tiene que ver con la participación de su hija Linda Liz Díaz, en el Nueva York Fashion Week, con una colección inspirada en su hermana Nicole, quien ha estado muy enferma.



Lynda también hizo un romántico viaje por Italia con su esposo Anthony Alfonso, pero no todo fue positivo para la querida presentadora de televisión, ya que pasó varios días tratando de recuperar una de sus cuentas en Instagram.



De acuerdo con lo que publicó Fernanda Matarrita, en La Nación, la diseñadora costarricense Linda Liz Díaz llegó a Nueva York con su propuesta sostenible e inclusiva. Su colección contempla piezas para todo tipo de mujeres, sin embargo, lo más especial es que pueden ser utilizadas por mujeres que viven con ostomía, como su amada hermana Nicole.

Lea también Entretenimiento Estos fueron los 'looks' con los que debutó diseñadora tica en el New York Fashion Week La colección de Linda Liz Díaz dejó asombrados a todos, tanto así que la prestigiosa revista Forbes la mencionó dentro de sus "20 aspectos destacados de la Semana de la Moda de Nueva York".

Como un sueño hecho realidad, así describió Linda Liz Díaz el haber presentado, el 12 de febrero, su colección 3:33 en una pasarela para talento emergente realizada en el marco del Nueva York Fashion Week (NYFW), una de las semanas de la moda más importantes del mundo. Linda Liz es la hermana mayor de Nicole Díaz, joven que a través de su Instagram ha visibilizado su lucha contra las duras secuelas que le dejó una sobreirradiación cuando le trataron un cáncer cervical, covirtiéndose en un símbolo de resiliencia e inspiración para muchas mujeres. Debido a lo que ha vivido, a Nicole le realizaron el procedimiento de ostomía (orificio creado entre los intestinos y la pared abdominal), por ello, la diseñadora ideó crear piezas a la moda y del gusto de su hermana para que las usara con comodidad, resaltando toda su belleza física y estilo propio, escribió Fernanda Matarrita.





Linda Lyz Díaz y su hermana Nicole.

​Así inició este proyecto que nació en el corazón de Linda Liz inspirada en su hermana, sin embargo, la colección presentada en NYFW fue dedicada a todas esas mujeres y hermanas de vida de Nicole que tienen cuerpos y gustos diferentes. Para todas las guerreras que, de una u otra manera, enfrentan batallas.



Sobre su participación en la pasarela, en la que se mostraron ocho atuendos, Linda Liz comentó: “Me siento sumamente bendecida, ha sido un sueño que requirió de mucho trabajo. Esto me hizo parar y darme cuenta de lo que he estado haciendo. Todo pasó tan rápido, pero al mismo tiempo lo saboreé mucho. Sentí un gran respaldo del equipo, contar con ellos no tiene precio. Me sentí bendecida, orgullosísima de todo lo hecho para llegar ahí. Es definitivamente un sueño realizado”, comentó Díaz, de 30 años.



Entretanto, la orgullosa madre Lynda Díaz comentó: “Lo de Linda Liz es una belleza. Esta chiquita se ha matado trabajando en esa colección y los logros están a la vista. Ahora tiene que trabajar más duro y empezar a vender su marca, pero al menos ya dio el primer paso que era lo importante. Lo que más me alegra y tranquiliza es que la veo que va por buen camino y muy enfocada en el tema”.



Cuenta “hackeada”

A pesar de la alegría que le provocó el éxito de su hija, Lynda Díaz estuvo muy preocupada por la usurpación que hicieron de su cuenta en Instagram, donde ella tiene 104 mil seguidores, pero el lunes de esta semana, logró tener nuevamente el control. Tal parece que, para poder recuperarla, tuvo que pagar una importante cantidad de dinero a un experto (de esos que llaman hacker). “Lo del hackeo fue una experiencia muy frustrante”, dijo.



Otra noticia relacionada con Lynda Díaz tiene que ver con un carísimo bolso que le regaló su esposo, marca Jimmy Choo. “Mi día de San Valentín fue perfecto. Mi marido me sorprendió con una gran cena y regalos. Me encanta mi edición especial @jimmmychoo (se refiere al bolso de gran valor). Vi este bolso en Venecia y me enamoré del bling”, escribió la guapa boricua. Para que tengan una idea, un bolso barato de ese diseñador cuesta $750, pero también los hay de $5.000. A Lynda siempre le han gustado las carteras caras, incluso ha tenido unas mucho más valiosas.



Y para terminar de enredar las cosas, mientras Lynda andaba por Italia, a su hija Nicole la internaron en el hospital y, con miles costos, tuvieron que adelantar el viaje de regreso, pasando por una serie de complicaciones y atrasos durante dos días hasta que pudieron viajar a Miami. Cuando llegaron, afortunadamente, ya Nicole estaba por salir. Por ahora, se preparan para una cirugía mayor que la practicarán en los próximos días.

Linda Lyz Díaz destacó en la pasarela de la moda de Nueva York.

Te tengo un vieras…



Vieras que las periodistas Jalé Berahimi, Erika Morera, Yoli Soler y Melissa Durán pasaron hace unos días por la clínica de estética “Ola Centro Médico” a realizarse unos ligeros retoques: una pinchadita por aquí y otra por allá, un poquito de relleno aquí y menos acá. Ambas son bellas y hermosas, pero estos retoques siempre caen bien.



Jalé Berahimi está muy guapa.



​Precisamente esta semana me enteré que el querido periodista Fabricio Solís, quien ahora tiene una agencia de asesoría en prensa, está llevando las relaciones públicas de “Ola Centro Médico”, propiedad de Rónald Torres. En esa clínica le han hecho de todo y más al polémico Diego Bravo, quien está muy contento con los resultados.



Vieras que Lorna Cépeda, actriz que se hizo famosa por su participación en Yo soy Betty, La Fea, anunció esta semana su compromiso con el empresario colombiano Juan David Morelli, quien le dio un anillo con un diamante verde sobre oro y diamantes blancos incrustados. A Lorna la recordamos por su acertada y exitosa participación en la más reciente temporada de Dancing With The Stars de Televisora de Costa Rica. Cepeda se ganó aquí el cariño de todos los participantes y productores por su manera tan especial de ser. ¡Felicidades!.



Lorna Cepeda y Michael Rubí.



​Vieras que el presentador de VM Latino Alex Alvarado, quien también se ha convertido en un polémico creador de contenido, cumplió 29 años el pasado 16 de febrero y para celebrarlo se fue a la playa a disfrutar y a pasarla muy feliz, según se aprecia en las fotos que le tomaron por allá. Ignoramos quién lo acompañó porque este joven tiene unos tres meses de estar soltero y sin compromiso.



Álex Alvarado celebró su cumpleaños en el mar.

Vieras que los organizadores del Tope de Gala Liberia, uno de los más sonados del país por algunas características que le han dado, por ejemplo, todos visten con camisa blanca, pantalón caqui y botas, habían decidido dedicarlo al Embajador de Costa Rica en México el exdiputado Pablo Heriberto Abarca. Sin embargo, en cuanto se supo la noticia muchos lugareños montaron en ira sacra, lanzaron improperios, algunos se mofaron de los meseteños, otros de los políticos, en fin, el asunto se convirtió en tema polémico (o en tendencia como dicen ahora) y algo que podía haber sido un buen gesto y una cortesía, se convirtió en un escándalo y ardió Troya y también las redes antisociales. En eso estaban cuando, el pasado sábado 18 de febrero, Abarca envió una carta a Wálter Trejos, presidente de la Comisión de Fiestas de Liberia, en la que confesaba estar agradecido y honrado por haber sido distinguido como dedicado del tope, pero por razones estrictamente de orden familiar, se le hacía imposible participar. Y ahí acabó el asunto.



Pablo Heriberto Abarca y el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.



​Vieras que Julio Viales, exalcalde de Liberia, uno de los que opinó sobre el tema del dedicado, más bien criticó algunas características del tope liberiano. De acuerdo con Viales, el desfile de gala no es más que una muestra del esnobismo de unos pocos, “así que el dedicado tiene que ser alguien de su círculo socialité. Dice Viales que investigó el tema y el que todos vayan vestidos de la misma forma es una costumbre importada de los europeos y norteamericanos. Esta costumbre se llama Twinning. “Se ve bonita me parece. Lo que significa es la búsqueda de su alma gemela o señalar la pertenencia a un grupo. Para mi ese señalamiento no es la pertenencia al grupo liberiano sino más bien a la pertenencia a una casta social. Yo no puedo estar de acuerdo con esta actividad que busca establecer una Liberia de un lado y otra de otro. Para muestra un botón ha sido el tema del dedicado del tope de gala y las connotaciones que se señalan”, dijo Viales.



En el tope de gala de Liberia todos visten camisa blanca y pantalón caqui.

​Vieras que el liberiano Javier Matamoros, director de un grupo folclórico local, se quejó del tiempo que duró la comisión en divulgar el programa de las fiestas, incluso el misterio en torno al dedicado del tope de gala. “Qué tan pesado puede ser un apellido, un puesto o una amistad. Acá no se trata de armar polémica, sino de establecer que el pueblo es quien debe de asignar a quién se le dedique. Personajes en Liberia abundan. Hasta Chino Reo y sus relaciones amorosas en público, ese mismo que no respeta ni el duelo. Se suman a ellos “El pastelero”, “Chancero” o los insignes pensionados que conversan en la esquina de las “Palomas caídas” o la “Sala IV”, sin duda, reconocidos pobladores con historia… No conozco al dedicado, pero, ¿de qué se molestan? En Liberia siempre los apellidos y rasgos familiares de opulencia han sido los que engalanan las festividades del pueblo, aunque NO hayan aportado a la cultura, y el pueblo hipócritamente siempre les venera”, dijo Matamoros.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.