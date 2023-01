Tía Zelmira: 8CHO nos conquista con su 'flow'

20 de enero de 2023, 8:38 AM

A petición del público, los exponentes de la época dorada de la música romántica se reunirán el 14 de febrero en el Teatro Melico Salazar. En junio del año pasado, miles de costarricenses vivieron el espectáculo “Qué tiempos aquellos”, un encuentro con muchas de las canciones románticas más populares de la década de los setentas y que se convirtieron en la banda sonora de incontables historias de amor que hoy se siguen escribiendo. Han sido muchas las solicitudes del público por repetir esa experiencia, tanto de quienes asistieron como de quienes no lograron obtener su espacio; es por ello que Ricardo Acosta, Gaviota, Vía Libre y Víctor Kapusta se motivaron para juntarse nuevamente, esta vez en el Teatro Popular Melico Salazar, el próximo 14 de febrero. Además de un repertorio de 30 canciones, habrá elementos interactivos para ayudar al público a revivir momentos del ayer. “Qué tiempos aquellos” tendrá una exquisita puesta en escena, en la que la música se acompañará de videos nostálgicos, de la conducción y anécdotas del muy querido presentador Manuel Fresno y de otras sorpresas artísticas que harán a los asistentes vivir una experiencia que despertará muchas emociones. El concierto iniciará a las 7 p. m. y tendrá una duración de casi tres horas.

Tres bellas ticas participan como embajadoras de una marca especializada en productos alimenticios para el aporte de energías, que desarrolla la marca británica SIS (Science in Sport, en español la ciencia en el deporte). Se trata de Johanna Solano, Miss Costa Rica 2011; Paola Chacón, Miss Costa Rica 2019; y Gabriela Jara, Miss Gran Costa Rica 2020. Conscientes de la importancia de la nutrición deportiva y con el objetivo de promover el ciclismo femenino, Munso Importaciones, distribuidores de los productos SIS, desarrolla una labor de comunicación con esas guapas embajadoras de marca, que son abanderadas del ciclismo femenino. Al igual que los entrenamientos y las bicicletas, los temas de nutrición deportiva han cambiado de forma drástica en disciplinas como el ciclismo.

Vieras que la bella Ex Miss Costa Rica, Brenda Castro, decidió que este será su año de surgir en el mundo artístico. Para seguir con esos planes, comenzó sus clases en el CEA, de Televisa, México, donde se forman muchos artistas para diversos proyectos. “Dejando que la vida me sorprenda, sin forzar ni poner resistencia, solo dejándome fluir y escuchando mi intuición. Este año el CEA de Televisa será mi prioridad. Gracias a quienes me han apoyado en esta decisión tan importante en mi vida”, comentó Castro.