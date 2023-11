¡Al fin! Esta es la lista de invitados a la Fiesta de Negro

20 de noviembre de 2023, 9:00 AM

En esta nota podrá consultar y descargar el listado completo de los convocados al reencuentro más esperado de la farándula costarricense, que se realizará en la discoteca Mood, ubicada en el Paseo Colón, el próximo lunes 4 de diciembre, a partir de las 7 p. m.



Para tomar en cuenta:



Si su nombre aparece en esta lista, es suficiente para asistir. No se enviarán invitaciones físicas ni orales ni virtuales. Para asistir, aparte de estar enlistado, debe vestir completamente de negro y llevar un juguete nuevo, sin envolver, no bélico o libros para niños cuyo valor sea igual o mayor a los ¢10.000 (diez mil colones). Quienes no cumplan con estos requisitos no podrán ingresar.



Si su nombre no está en la lista y usted cree que debería estar, puede enviar un correo electrónico al correo: [email protected].



El lunes 27 de noviembre se publicará una nueva lista con correcciones y ampliaciones. El documento definitivo se colocará aquí mismo el día 4 de diciembre.