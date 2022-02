Video: tenista ruso envió un mensaje a Vladimir Putin

El tenista ruso Andrey Rublev escribió "No War Please" en una cámara de televisión luego de triunfar y avanzar a la gran final del Campeonato de Dubai.



"En estos momentos, te das cuenta de que mi partido no es importante. No se trata de mi partido, de cómo me afecta. Lo que está pasando es mucho más terrible”, explicó Rublev ante los medios de comunicación.

​Para el atleta, lo importante es tener paz en el mundo y respetar a las demás personas.

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd — TSN (@TSN_Sports) February 25, 2022

“Se trata de eso. Debemos cuidar nuestra tierra y a los demás. Esto es lo más importante", afirmó el deportista.



Andrey se coronó este sábado campeón del campeonato de Dubai al imponerse por 6-3, 6-4 al checo Jiri Vesely.



De esta manera, el tenista se unió a muchas muestras de paz en medio de la tensión que se vive luego de que Rusia invadiera Ucrania.