Un "motivado" Rafa Nadal celebra regreso de Djokovic a Australia

28 de diciembre de 2022, 7:54 AM

Djokovic, nueve veces ganador en Australia, no jugó tras ser deportado por negarse a vacunarse contra el COVID-19. El país oceánico levantó este año las restricciones y permitió el regreso del astro serbio.

"Los últimos meses no han sido fáciles para mí. Lo principal ahora es recuperar las sensaciones positivas en la pista, ser competitivo", afirmó.

"Cuando tienes 36 años, nunca sabes cuándo será el último. Es obvio, pero no me gusta hablar de ello porque no estoy en ese ánimo", indicó.