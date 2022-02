Un mes después del fiasco australiano, Djokovic inicia al fin su temporada

Dubái, Emiratos Árabes Unidos | El número 1 del tenis, Novak Djokovic, inició al fin su temporada 2022 este lunes, jugando el torneo ATP de Dubái, un mes después de su deportación de Australia por no estar vacunado contra el covid-19, lo que le impidió disputar el primer Grand Slam de la temporada.



A las 22h15 locales (18h15 GMT), Djokovic entró en la cancha para enfrentarse al joven italiano Lorenzo Musetti, en su primer partido desde que disputó la Copa Davis en diciembre.

El serbio recibió una gran ovación a su llegada a la pista del Dubai Duty Free Tennis Stadium para disputar un torneo que ya ha ganado en cinco ocasiones.

Las esperanzas del serbio (34 años) de ganar en enero un 10º título en Melbourne y el 21º Grand Slam en su carrera desaparecieron cuando las autoridades australianas cancelaron su visado por no estar vacunado contra el covid.

Tras varios días de culebrón judicial, Djokovic fue finalmente obligado a abandonar Australia en la víspera del inicio del Abierto.

- Peligra el número 1 de la ATP -

Djokovic puede jugar en Dubái porque la vacunación contra el covid-19 no es un requerimiento para entrar en Emiratos Árabes Unidos.

"Hasta ahora, la mayoría de los jugadores que he visto, no he visto muchos, pero la mayoría de los que he visto han sido positivos y acogedores. Obviamente, ha sido agradable. No puedo decir que ese fuera el caso en Australia. Fue un poco extraño. Pero aquí todo va bien hasta ahora", declaró Djokovic el domingo por la noche ante los periodistas en el torneo emiratí.

También desde la distancia, Djokovic recibió el apoyo de sus compañeros, entre ellos el español Rafael Nadal: "Lo bueno es que, se vacune o no se vacune, Novak pueda volver a jugar", dijo el domingo en conferencia de prensa previa al inicio de su participación en el Abierto mexicano

Mientras 'Nole' regresa a las pistas en Emiratos Árabes Unidos, muy lejos de allí, su rival Rafael Nadal tratará de confirmar su regreso al primer plano en Acapulco (México) luego de haber cosechado a finales de enero en Melbourne su 21º título de Grand Slam, un récord en la categoría masculina.

El mallorquín supera por un 'Grande' al suizo Roger Federer, quien aún se recupera de su lesión, y a Djokovic, que además podría quedarse sin el número 1 de la ATP si el ruso Daniil Medvedev gana el título en Acapulco.

"Se merece ser el número 1", aseguró. "Si sucede esta semana, seré el primero en felicitarlo", aseguró el balcánico.

Más allá de su participación en Dubái, Djokovic tiene en el aire su calendario, ya que en muchos países no podrá entrar hasta que no se levanten las restricciones.

- Calendario incierto -

Después de Dubái, figura en la lista de apuntados para el Masters 1000 de Indian Wells (7-20 marzo), en el desierto californiano. Pero no tiene derecho a entrar en territorio estadounidense sin tener puesta la vacuna.

"Realmente no puedo elegir en este momento. En verdad, se trata de dónde puedo ir y jugar. Siempre que se presente una oportunidad, probablemente la utilizaré y jugaré porque eso es siempre lo que me gusta hacer", indicó.

En una entrevista la semana pasada con la cadena británica BBC, Djokovic se mostró dispuesto a perderse los grandes torneos que fuera necesario si ese fuese el precio a pagar por su decisión de no vacunarse contra el coronavirus.

"Todos esperamos que la crisis sanitaria evolucione en una dirección positiva, pero si eso no cambia, se necesitará un pase de vacunación y, por lo tanto, Novak Djokovic no estará con nosotros" en Roland Garros, reiteró el domingo la ministra francesa de Deportes, Roxana Maracineanu a la emisora RTL.

Precisamente, Djokovic inicia su participación en Dubái contra uno de sus rivales en el último Roland Garros, el joven italiano de 19 años Lorenzo Musetti, quien llegó a ponerse dos sets a cero ante el serbio en octavos del último Grand Slam parisino y que acabó abandonando después de que 'Djoko' diese la vuelta al marcador 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0.