Swiatek y Gauff, las últimas favoritas eliminadas en Australia

22 de enero de 2023, 9:50 AM

El griego Stefanos Tsitsipas, principal sembrado masculino todavía vivo, sudó para no sufrir el mismo destino tras un intenso partido contra el italiano Jannik Sinner, que consiguió neutralizar una ventaja de dos sets.

Las sorpresas no terminaron ahí: la letona Jelena Ostapenko (N. 17) acabó con las esperanzas de alzar un Grand Slam de Coco Gauff (N. 7) por 7-5, 6-3 y pasó por primera vez desde 2018 a cuartos de final de un grande, donde se cruzará con Rybakina.

Favorita ahora como tercera sembrada, la estadounidense Jessica Pegula no falló y resolvió en dos sets ante la checa Barbora Krejcikova (7-5, 6-2).

"Tengo que trabajar en mi mentalidad y luchar más como hice la temporada pasada (...) Sentí la presión y sentí que no quería perder en vez de que quería ganar", afirmó la polaca.

Clínica también en los instantes claves, Ostapenko, ganadora de Roland Garros en 2017, eliminó a Gauff (N. 7), que no había cedido un solo set en todo el torneo.

"Sabía que era una gran jugadora, súper joven y que está jugando realmente bien, pero yo no tenía nada que perder", dijo la letona.

"Siento que hice todo lo que pude (...) He trabajado realmente duro y me sentía muy bien viniendo al torneo, y todavía me siento bien", afirmó. "Es un poco frustrante de ese lado", agregó antes de romperse y pedir un pañuelo para secarse las lágrimas.