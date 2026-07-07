Sinner se acerca a su segunda final consecutiva en Wimbledon

Wimbledon, Reino Unido | El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, logró este martes el pase a las semifinales del torneo londinense, en el que busca su segundo título consecutivo, tras vencer al alemán Jan-Lennard Struff, número 74 del ranking, por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.

A sus 36 años, Struff se convirtió en el jugador de mayor edad en alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam en la era Open.

Sinner sumó su cuarta victoria sobre el alemán en igual número de enfrentamientos.

El italiano busca en Wimbledon el quinto título de Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorpresiva eliminación en la segunda ronda de Roland Garros.

"Hemos trabajado mucho, especialmente después de París, intentando entender qué salió mal allí", explicó Sinner tras su victoria ante Struff.

"En cualquier caso, hoy fue un test enorme, pero me sentí realmente cómodo desde el punto de vista físico", añadió el italiano.

Sinner podría enfrentarse en semifinales al serbio Novak Djokovic, actual número ocho del mundo, quien aspira, a sus 39 años, a conquistar un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam.

Para medirse con Sinner, Djokovic debía enfrentar este martes al canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto del ranking mundial.

En la competencia femenina, la estadounidense Coco Gauff, séptima del ranking, se clasificó para su primera semifinal en Wimbledon al derrotar a su compatriota Jessica Pegula, cuarta del mundo, por 4-6, 6-3 y 6-3.

Gauff, de 22 años, no había ganado un partido sobre césped desde 2024 antes de encadenar cinco victorias consecutivas en Londres.

La estadounidense busca su tercer título de Grand Slam, luego de conquistar el US Open de 2023 y Roland Garros de 2025.