Sinner retiene su corona en Abierto de Australia

El tenis masculino solo tiene un rey: Jannik Sinner. El italiano conservó su corona en el Abierto de Australia tras derrotar este domingo al alemán Alexander Zverev (N.2) y suma su tercer Grand Slam en el último año.



El reinado del espigado tenista de 23 años comenzó hace justamente un año en Melbourne y este domingo reafirmó su condición de N.1 con una victoria frente a Zverev en tres sets, por 6-3, 7-6 (7/4) y 6-3.



"Pensé que hoy podría ser un poco más competitivo hoy, pero eres demasiado bueno. Así de simple. De lejos el mejor jugador del mundo", admitió con deportividad Zverev tras la derrota.



El italiano de 23 años logra de esta manera su tercer título del Grand Slam en otras tantas finales disputadas (tras el Abierto de Australia y el US Open en 2024) y mantiene su dominio incontestable como el mejor tenista de la actualidad.



Cero bolas de 'break' concedidas



Es el cuarto tenista en el siglo XXI que logra retener la corona en Melbourne, tras el estadounidense André Agassi, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.



Una cifra que ilustra su gran dominio: 0. Sinner no concedió una sola bola de 'break' en todo el partido, algo que en este siglo sólo habían logrado el mismo Federer y Rafael Nadal.



"Hemos trabajado mucho para estar de nuevo en esta posición. Es un sentimiento fantástico poderlo compartir con todos vosotros", declaró eufórico Sinner, en dirección a su equipo, tras recoger el trofeo.



Frente a un Sinner que tomaba pocos riesgos y que se dedicaba a pasar la bola, Zverev encadenó errores en el inicio del partido (12 faltas directas por solo 8 'winners', contra 7-13 para el italiano en el primer set).



Su potente servicio le sirvió para salvar los cinco primeros puntos de 'break' en contra, pero al sexto cedió su servicio en el octavo juego y el italiano se apuntó el primer parcial en el 'game' siguiente, cerrando con un 'ace' para recordar a todo el mundo quién es el incontestable N.1 actual.



Un punto de suerte



Poco cambió el panorama en el segundo set, en el que Zverev se desquiciaba al ver que, pese a aumentar un poco su nivel de juego, Sinner era capaz de devolver todas sus bolas.



El italiano, además, contó con una dosis de fortuna cuando con 4-4 en el 'tie break', un derechazo cruzado tocó la red y cayó muerta del lado de Zverev, que ya no fue capaz de llegar a la pelota.



Con ventaja de dos sets, la única preocupación para Sinner era su estado físico, ya que en varios momentos se llevó la mano a la parte posterior de su muslo izquierdo, la misma zona que ya le dio algún problema en su semifinal contra el estadounidense Ben Shelton.



Pero la remontada parecía misión casi imposible para un tenista como Zverev, que nunca ha destacado tampoco por su fortaleza mental.



Incapaz de responder al servicio de Sinner, el alemán acabó concediendo un 'break' en el sexto juego del tercer set, firmando su sentencia condenatoria a tener que seguir esperando para conquistar al fin un torneo del Grand Slam.

"Eres, de lejos, el mejor del mundo"



Las lágrimas al final del partido de Zverev y el consuelo de Sinner, reflejaron la frustración del tenista alemán, que pese a su inmenso talento sigue sin ganar un gran torneo tras tres finales disputadas.



"Es fastidiado estar aquí, tan cerca de esto (del trofeo) y no poder tocarlo", admitió un abatido Zverev en el acto de la entrega de trofeos.



"Felicidades Jannik, lo mereces", añadió con deportividad.



Sinner también tuvo palabras para su rival. "Un día duro para ti (...) Sigue trabajando duro, porque todos creemos que serás capaz de levantar un trofeo así muy, muy pronto".