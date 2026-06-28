Sinner parte como favorito en Wimbledon tras la baja de Alcaraz

Wimbledon, Reino Unido | Jannik Sinner parte como el principal favorito de Wimbledon 2026, que comienza este lunes en Londres, tras la baja por lesión del español Carlos Alcaraz, en un torneo que también marcará el regreso a la competición individual de la legendaria estadounidense Serena Williams.

La principal incógnita en torno a Sinner es su estado físico, luego de sufrir un desfallecimiento y quedar eliminado en la segunda ronda de Roland Garros, mientras Londres afronta temperaturas récord para un mes de junio.

Con registros cercanos a los 37 grados centígrados en la capital británica, las condiciones podrían representar un desafío adicional para el italiano de 24 años.

Sinner protagonizó una inesperada eliminación en Roland Garros después de desperdiciar una ventaja de dos sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien terminó imponiéndose en cinco mangas.

"Hemos hecho algunos cambios. Siempre he creído en los pequeños detalles y ajustes", afirmó Sinner, vigente campeón de Wimbledon, quien debutará el lunes frente al serbio Miomir Kecmanovic, número 51 del mundo.

El italiano intentará conquistar su segundo título en Wimbledon, luego de levantar el trofeo el año pasado tras derrotar a Alcaraz en la final.

Alcaraz, fuera por lesión

Alcaraz renunció a la temporada sobre césped debido a una lesión en la muñeca y era considerado el principal rival de Sinner, tras disputar las tres últimas finales de Wimbledon, con títulos en 2023 y 2024 y el subcampeonato en la edición anterior.

Sinner buscará en Londres su quinto título de Grand Slam, después de haber ganado Wimbledon en 2025, el Abierto de Australia en 2024 y 2025, y el US Open en 2024.

La principal carta latinoamericana será el argentino Francisco Cerúndolo, quien llega en un gran momento tras conquistar la semana pasada el torneo de Queen's.

El tenista argentino, de 27 años y número 21 del ranking ATP, debutará frente al español Jaume Munar, ubicado en el puesto 45 del mundo.

Otra de las grandes atracciones del cuadro masculino será el serbio Novak Djokovic, de 39 años, quien buscará su vigesimoquinto título de Grand Slam.

Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon, aseguró que llega al torneo "mejor preparado" que a Roland Garros, donde cayó en la tercera ronda.

El serbio debutará el lunes frente al chino Wu Yibing, número 99 del mundo.

Rybakina acecha a Sabalenka

En el cuadro femenino, las principales favoritas son la bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina, números uno y dos del ranking WTA, respectivamente.

La gran novedad será el regreso a la competición individual de Serena Williams, quien volverá a disputar un partido de esta modalidad por primera vez desde el US Open de 2022.

La estadounidense regresó al circuito a comienzos de junio para competir en dobles en Queen's y posteriormente en Berlín.

En Wimbledon disputará tanto el cuadro individual como el de dobles, donde volverá a formar pareja con su hermana Venus Williams.

En Queen's ganó su único partido junto a la canadiense Victoria Mboko, antes de retirarse debido a una lesión de su compañera.

Posteriormente jugó el torneo de Berlín junto a la checa Karolina Muchova, donde ambas fueron eliminadas en la primera ronda.

En el cuadro individual de Wimbledon, Serena debutará el martes frente a la australiana Maya Joint, número 53 del mundo.

La estadounidense conquistó siete de sus 23 títulos de Grand Slam sobre el césped londinense.

No obstante, las principales candidatas al título siguen siendo Sabalenka y Rybakina. La kazaja, campeona en 2022, incluso podría arrebatarle el número uno del ranking WTA a la bielorrusa.

Sabalenka, de 28 años, nunca ha alcanzado la final de Wimbledon.



