Serena Williams regresa a sus 44 años con derrota en Wimbledon

La estadounidense Serena Williams, leyenda del tenis femenino, que regresaba este martes en Wimbledon al circuito individual, a sus 44 años, tras haberse retirado en 2022, perdió en primera ronda del torneo londinense ante la australiana Maya Joint, por 6-3, 6-7 (6/8) y 6-3.

La menor de las Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales, que ya había vuelto al circuito en dobles, seguirá en el torneo londinense en la competición por parejas, desde el jueves, junto a su hermana Venus.

La búsqueda de Serena Williams de un regreso de cuento de hadas se vio frustrada por la australiana Maya Joint, de 20 años, que ocupa el puesto 87 en el ranking, que venció tras 2 horas y 22 minutos de partido.

Motivada por el deseo de jugar frente a sus dos hijas, nacidas en 2017 y 2023, Serena Williams había vuelto al tenis de competición a principios de junio.

La legendaria tenista había disputado pruebas de dobles en el torneo de Queen's, en Londres, y en Berlín, antes de aceptar una invitación (wild card) para participar en el cuadro individual de Wimbledon.

A sus 44 años, Serena se convirtió en la segunda jugadora de mayor edad en disputar el cuadro individual femenino de Wimbledon, en la era Open, detrás de la estadounidense de origen checo Martina Navratilova, quien alcanzó la segunda ronda con 47 en 2004.

Desgaste físico.

Serena Williams, siete veces campeona de Wimbledon, no pudo al final soportar el desgaste físico de un partido competido, en el que llegó a recuperarse tras ganar la segunda manga, después de haber cedido la primera.

La estadounidense llegó a salvar dos puntos de partido en el segundo set y llegó a tener ventaja con un quiebre de servicio en la tercera y decisiva manga, pero Joint reaccionó y arruinó lo que parecía un cuento de hadas con final feliz para Serena Williams.

En otro partido de la competición femenina, la número dos del tenis mundial, la kazaja Elena Rybakina, tuvo que emplearse a fondo para avanzar a la segunda ronda tras imponerse por 6-4, 1-6 y 6-3 a la francesa Lois Boisson, 154ª del ranking.

Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022, busca conquistar este año su segundo título del Grand Slam, después de haberse coronado en el Abierto de Australia el pasado mes de enero.

Triunfos de Swiatek y Zverev.

La tenista de 27 años también tiene opciones de alcanzar el número uno del ranking de la WTA, actualmente en poder de la bielorrusa Aryna Sabalenka, en función de los resultados que ambas obtengan durante las próximas dos semanas en el All England Club.

La francesa Boisson, de 23 años, semifinalista sorpresa de Roland Garros en 2025, cuando ocupaba el puesto 361 del ranking mundial, llegó a disponer de una ventaja de 15-40 con 2-2 en el tercer set y último set.

Por su parte, la vigente campeona de Wimbledon, la polaca Iga Swiatek, número 3 del mundo, sufrió más de lo esperado para superar la primera ronda del torneo londinense, al derrotar en tres sets a la estadounidense Taylor Townsend (79 del ranking), por 6-1, 2-6 y 6-3.

La polaca, seis veces campeona de torneos de Grand Slam, todavía no ha conquistado ningún título esta temporada.

En la competición masculina, el reciente campeón de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, tercero en el ranking mundial, se clasificó para la segunda ronda al derrotar al belga Alexander Blockx (36º de la ATP) por 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/5) y 7-6 (7/0).

Zverev, de 29 años, estuvo en varios momentos del partido al borde de convertirse en el primer campeón vigente de Roland Garros en ser eliminado en la primera ronda de Wimbledon desde el español Rafael Nadal en 2013.



