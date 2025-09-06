Sabalenka conquista su segundo título seguido del Abierto de EEUU

Nueva York, Estados Unidos | La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó el sábado a la estadounidense Amanda Anisimova en Nueva York y conquistó su segundo trofeo consecutivo del US Open.

La número uno mundial tumbó por 6-3 y 7-6 (7/3) a Anisimova (9), vencida por segunda final de Grand Slam seguida tras la de Wimbledon.

Sabalenka es la primera tenista en revalidar la corona del Abierto de Estados Unidos desde los tres títulos seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

La bielorrusa, de 27 años, logró cerrar el curso con un título grande, el cuarto de su palmarés, después de derrotas en las finales del Abierto de Australia y de Roland Garros.

En Wimbledon cayó en semifinales precisamente frente a Anisimova, que después sufrió una vergonzosa derrota en la final por un doble 6-0 ante la polaca Iga Swiatek.

La jugadora de Nueva Jersey, de 24 años, ha explotado esta temporada tras estar fuera del tenis en varias etapas por problemas de salud mental.

Transcurridos sólo 56 días de la humillación de Wimbledon tenía el sábado una nueva oportunidad de alzar su primer trofeo de Grand Slam, esta vez ante su público en Flushing Meadows.

Novena del ránking de la WTA, la estadounidense brilló este año por primera vez en el US Open, cobrándose primero venganza de Swiatek en los cuartos de final y frenando en semifinales a otra ex número uno, Naomi Osaka.

El sábado, frente a la actual jefa del circuito, contaba con el apoyo mayoritario de los 23.000 aficionados, que el año pasado ya vieron cómo Sabalenka vencía en la final a otra local, Jessica Pegula.

- Segunda final perdida -

El duelo entre Anisimova y Sabalenka inició con un trepidante intercambio de golpes, como se esperaba de dos de las jugadoras más potentes del momento.

La estadounidense puso presión con tres oportunidades de break en el juego inicial de las que la vigente campeona logró salir ilesa.

Sabalenka quebró por primera vez antes de una fulminante reacción de Anisimova apoderándose de tres juegos consecutivos.

La estadounidense lucía la precisión en su demoledora derecha, con la que remontó un duelo muy cuesta arriba frente a Osaka.

Pero Sabalenka, en su tercera experiencia como finalista en la mayor pista del mundo, contuvo los nervios y resistió hasta que la efectividad de su rival fue decayendo.

El primer set cayó del lado de la bielorrusa a pesar de terminar insólitamente muy por debajo de su rival en golpes ganadores, tres contra 13.

La suerte de la final estuvo siempre en la raqueta de la estadounidense, condenada por un total de 29 errores no forzados por 15 de Sabalenka.

En el segundo set pasó por otra fase de acierto en la que quebró para igualar 3-3 y devolver la ilusión a la grada.

Sabalenka le devolvió el break a continuación pero, con su servicio y a dos puntos del trofeo, cometió un error claro en la red que fue jaleado por el público.

La pista Arthur Ashe era otra vez una olla a presión frente a Sabalenka, que en el pasado padeció ambientes muy hostiles, sobre todo en la final perdida en 2023 ante Coco Gauff.

Anisimova se avanzó 6-5 pero no pudo evitar un tiebreak, la especialidad de la bielorrusa, que se impuso con claridad hasta desplomarse en la pista de emoción por el triunfo.

Anisimova la felicitó en la red antes de romper en un llanto desconsolado en su banco antes de la ceremonia de premiación.