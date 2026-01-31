Rybakina se corona en Australia con su segundo Grand Slam

Melbourne, Australia | La sangre fría de Elena Rybakina en los momentos clave terminó por doblegar a la volcánica Aryna Sabalenka, y la kazaja (N.5 del ranking) superó a la N.1 mundial en la final del Abierto de Australia este sábado en Melbourne.

Rybakina, de 26 años, logró su segundo título de Grand Slam al imponerse por 6-4, 4-6 y 6-4, confirmando que es la tenista más en forma de los últimos meses tras haber ganado también el Masters WTA a finales del año pasado.

La kazaja ya había conquistado Wimbledon 2022, y desde entonces solo había jugado otra final grande: en Melbourne 2023, donde perdió justamente ante Sabalenka.

El primer set fue muy parejo y cayó del lado de Rybakina, que aprovechó uno de sus dos quiebres para marcar la diferencia desde el arranque.

Sabalenka reaccionó en el segundo parcial, donde encontró el break en el décimo juego para llevar la final al tercero.

En la manga decisiva, Rybakina quedó 3-0 abajo, pero mostró gran fortaleza mental y ganó cinco juegos seguidos para retomar el control y cerrar el título del Australian Open.