Rafael Nadal pasa sin apuros a octavos de final en Wimbledon

Rafael Nadal, segundo cabeza de serie de Wimbledon, se clasificó el sábado para los octavos de final del torneo sobre hierba inglés al vencer por 6-1, 6-2 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego.

El tenista español, que a sus 36 años busca su 23º título de Grand Slam, tardó dos horas en imponerse al 54º del mundo, en la pista central del All England Club londinense, cubierta al final del partido para poder encender las luces, a petición del italiano cuando Nadal se disponía a sacar.

Oh Rafa...@HSBC_Sport Play of the Day is a cheeky @RafaelNadal no-look volley 😏#Wimbledon pic.twitter.com/e3nzELQ99D