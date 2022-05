Rafael Nadal lucha para sobreponerse al dolor y estar en Roland Garros

Desde hace más de quince años, Rafael Nadal ha aprendido a cohabitar con un mal "crónico e incurable" en su pie izquierdo, pero con casi 36 años y con el dolor agudizándose mientras se acerca Roland Garros (22 mayo-5 junio), ¿Hasta cuándo podrá aguantar?

"Hasta que lo aguante y que mi cabeza me permita asumir el reto de que las cosas son así. Llegará un día en el que mi cabeza dirá 'basta', porque no se puede vivir continuamente con tanto sufrimiento diario", comentó Nadal.



El tenista está a la espera de que pueda recuperarse lo suficiente para llegar en condiciones a Roland Garros.

"No sé lo que va a pasar dentro de dos días o de una semana. No voy a dejar ni de creer ni de luchar para generarme oportunidades en Roland Garros. Si hay una remota posibilidad de éxito, voy a estar preparado mentalmente", agregó.

En su tierra favorita, el español ganador de 21 torneo del Grand Slam (13 de ellos en París) afrontará el torneo parisino de la manera más compleja hasta ahora en su carrera.

"No me he lesionado. Soy un jugador que convive con una lesión. Nada nuevo". Así de claro resumió la situación Nadal la semana pasada cuando volvió a ser traicionado por su pie izquierdo.

El balear sufre desde 2005 una osteonecrosis en un hueso del pie, el escafoides (se llama síndrome de Müller-Weiss). En una enfermedad degenerativa "crónica e incurable" como recordó el tenista en Madrid a comienzos de mayo.



"Montones de antiinflamatorios".

Ante los periodistas, Nadal suele evitar el tema, pero en Roma habló como pocas veces de su día a día con la enfermedad, incluso más allá del tenis.

"Juego para ser feliz, pero el dolor te quita la felicidad, no solamente ya para el tenis, sino para vivir. Mi problema es que hay muchos días que vivo con demasiado dolor. Amo lo que hago, competir, me hace vivir momentos inolvidables, pero hay muchos días en los que no me siento feliz", concluyó el tenista.