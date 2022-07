Polémica en Wimbledon: Tsitsipas tacha a Kyrgios de "abusón"

El tenista griego Stefanos Tsitsipas tachó este sábado al australiano Nick Kyrgios de "abusón" con "un lado demoníaco", después de su derrota 6-7 (2/7), 6-4, 6-3, 7-6 (9/7) en tercera ronda de Wimbledon al término de un partido de alta tensión.

"Está constantemente intimidando a los demás, eso es lo que hace. Intimida a sus rivales. Probablemente, era él mismo un abusón en la escuela. No me gustan los abusones", comentó Tsitsipas.

