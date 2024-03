"Pasé meses realmente difíciles", dice Alcaraz tras triunfo en Indian Wells

Significa mucho para mí levantar este trofeo porque he superado muchos problemas en la cabeza, muchos problemas físicos. Fue muy especial por eso, no porque no ganara un torneo desde Wimbledon. Para mí, eso no importa. Se trata de las sensaciones".

R: "Fue un período muy difícil después de Wimbledon. No podía encontrar mi estilo, mi juego (...) Al final del año no jugué bien, pero no importaba porque estaba disfrutando. Los últimos meses sí fueron difíciles porque no me encontraba a mí mismo. Me costaba disfrutar en la cancha. Mi familia, mi equipo, la gente cercana a mí me decía que lo que me pasaba era que no sonreía tanto como antes".