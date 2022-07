Ons Jabeur es la primera tenista del continente africano en disputar una semifinal en Wimbledon

La tunecina Ons Jabeur, número dos del mundo, se convirtió este martes en Wimbledon en la primera jugadora del continente africano en alcanzar las semifinales de un torneo de Grand Slam desde la sudafricana Amanda Coetzer en 1997, al derrotar a la checa Marie Bouzkova (66ª) 3-6, 6-1, 6-1.



A deft touch 🪶



Jule Niemeier provides Tuesday's Play of the Day#Wimbledon | @HSBC_Sport pic.twitter.com/tXlLFqVUbo