Novak Djokovic gana su primer título del año en Adelaida

"El apoyo que he recibido en los diez últimos días, ha sido algo que no creo que haya experimentado muchas veces en mi vida", explicó Djokovic, que tiene muchos seguidores en Australia, un país que también cuenta con una importante comunidad serbia.



"Sentí definitivamente que estaba jugando en casa", explicó.



Djokovic superó un punto de partido en contra, cuando estaba sirviendo, con un parcial adverso de 5-6 y 30/40 en el segundo set, para acabar ganando la manga en el tie break.



Korda, de 22 años, jugó la quinta final de su carrera y afirmó que la experiencia de la derrota en Adelaida le servirá para el resto de la temporada.



"Ha sido un gran comienzo de año. Me gustaría haber ganado hoy, pero ahora empieza una larga temporada y he sacado muchas cosas positivas de esta semana", dijo.



"Creo que vamos (su equipo y él) a tener un gran año juntos", indicó.



Djokovic, que no mostró signos de problemas en una pierna, que le habían molestado el sábado durante su victoria ante el ruso Daniil Medvedev, rindió tributo a su rival estadounidense.



"Gran esfuerzo hoy, Seb. Diría que probablemente tú estuviste más cerca de la victoria que yo. El partido se decidió por uno o dos golpes, uno o dos puntos", explicó el serbio.



"Mala suerte tuviste hoy, pero el futuro se anuncia brillante para ti", concluyó Djokovic.