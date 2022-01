Novak Djokovic entrena en sede del Abierto de Australia tras victoria legal

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, entrenó en la sede del Abierto de Australia un día después de ganar una batalla legal contra la cancelación de su visa, constataron periodistas de la agencia de noticias AFP.

El nueve veces ganador del torneo australiano fue visto calentando en un gimnasio antes de salir a la zona de los jugadores y dirigirse a la cancha central, a seis días del inicio del torneo en Melbourne.

Este martes por la mañana (en Australia), el tenista serbio acudió a las instalaciones del Abierto de Australia junto a su entrenador Goran Ivanisevic, observaron dos periodistas de AFP.

​Después, Djokovic estuvo en la zona de jugadores y posteriormente se dirigió a la pista central de Melbourne Park.

"Pese a todo lo que ha pasado, quiero quedarme e intentar participar en el Open de Australia. He venido aquí a disputar uno de los más importantes torneos ante espectadores increíbles", escribió Djokovic este lunes en su cuenta de Twitter.



I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037