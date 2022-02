Novak Djokovic avanza a cuartos de final en Dubái

Novak Djokovic siguió adelante en su primer torneo ATP de 2022 y se clasificó este miércoles para los cuartos de final en Dubái, algo que no logró el español Roberto Bautista, reciente campeón en Doha y que quedó eliminado en la cita emiratí.

El tenista serbio de 34 años, cuyo número uno mundial está amenazado por el ruso Daniil Medvedev, se impuso en dos mangas en su partido del miércoles a otro ruso, Karen Khachanov (26º), por 6-3 y 7-6 (7/2), en 1 hora y 37 minutos.

Djokovic había realizado su regreso el lunes al circuito ATP, con un triunfo por un doble 6-3 sobre el italiano Lorenzo Musetti. Era su primer encuentro desde su expulsión de Australia el 16 de enero, donde no pudo disputar el primer Grand Slam del año al no estar vacunado contra el covid-19.

En Australia vivió momentos difíciles por su conflicto con las autoridades australianas, hasta que una decisión judicial motivó su expulsión del país.

Couldn’t have asked for a better reception back on court 🙏🏼 #DDFTennis #NoleFam



📸: Karim Sahib pic.twitter.com/fEhcyYBCfD