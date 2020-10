Nadal tendrá más problemas este año, estima Becker

Hamburgo, Alemania | La leyenda alemana del tenis, Boris Becker, estima que Rafael Nadal tendrá más problemas este año que de costumbre para imponerse en Roland Garros (27 de septiembre-11 de octubre), debido a su falta de competición.



"Este año va a ser particularmente duro para Rafael Nadal", declaró "Boum-Boum", estrella de las pistas de los años 1980-90, este martes durante el torneo ATP de Hamburgo: "Es mi favorito número uno, pero la diferencia entre él y los otros jugadores es menor este año que de costumbre".

Nadal, que no participó en el US Open y ha jugado pocos torneos, "no tiene el ritmo habitual", añade Becker: "le faltan partidos. Normalmente, llegaba a Roland Garros habiendo jugado cuatro grandes torneos en tierra batida, que había generalmente ganado".

Doce veces vencedor de Roland Garros, incluidos los tres últimos, Nadal fue eliminado el sábado en Roma en cuartos de final por el argentino Diego Schwartzmann.

Para Becker, los principales rivales de Nadal en París serán el número uno mundial Novak Djokovic y el austríaco Dominic Thiem, el tercero de la ATP, reciente vencedor del US Open.