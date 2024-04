Nadal se estrena con victoria en su último torneo de Madrid

Rafa Nadal se estrenó con victoria este jueves en el Masters 1000 de Madrid al imponerse con comodidad al joven estadounidense Darwin Blanch 6-1, 6-0 para su entrada en liza en el torneo.



En su última participación en el torneo madrileño, que ha ganado en cinco ocasiones, Nadal impuso su mayor experiencia ante su joven rival, de 16 años, que entrena la academia de Juan Carlos Ferrero, la misma que Carlos Alcaraz.



"He estado correcto, feliz y me da la oportunidad de jugar un día más en Madrid, que significa mucho para mí", dijo Nadal tras el partido sobre la tierra batida de la Caja Mágica madrileña.



El manacorí no dio ninguna opción a su rival, que jugaba su segundo partido en el circuito ATP, al que eliminó en una hora y cuatro minutos.



El español arrancó con fuerza en el primer set rompiendo el saque de su rival en el segundo juego para ponerse 2-0 y confirmar un 3-0 con su servicio.



Nadal impuso su experiencia ante un joven jugador, al que prácticamente solo le funcionó su poderoso saque para hacer daño al manacorí en el cuarto juego.



El español, que buscaba mover de un lado a otro a su rival, volvió a romper el saque de Blanch en el sexto juego para adelantarse 5-1 y cerrar el set con su saque.



En el segundo set, el estadounidense logró salvar dos bolas de rotura en el primer juego, pero en la tercera ya no pudo, poniéndose otra vez Nadal por delante y confirmando un 2-0 con su propio servicio.



En el tercer juego, Nadal volvió a romper el juego de su rival tras un disputado punto final en la red entre los dos jugadores, que levantó al público.



Blanch se vio incapaz de reaccionar y solo pudo ver como Nadal aceleró para ganar los siguientes tres juegos y cerrar el set y el partido.



Nadal se medirá en segunda ronda al australiano Alex de Miñaur, su verdugo la pasada semana en la segunda ronda el torneo de Barcelona.



"La semana pasada no pudo ser, esta seguro que va a ser muy difícil, pero bueno, voy a tener la oportunidad de volver a jugar", dijo Nadal.



"Después estamos aquí casi de regalo, así que feliz de salir a la pista una vez más, con la ilusión de hacerlo lo mejor posible e intentar ser competitivo", aseguró Nadal.