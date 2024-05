Nadal se estrella ante Zverev en su posible despedida de Roland Garros

No hubo epopeya en Roland Garros: Rafa Nadal, a sus casi 38 años y catorce veces coronado en el torneo, perdió en tres sets ante el alemán Alexander Zverev, cuarto jugador mundial, por 6-3, 7-6 (7/5) y 6-3, este lunes en una primera ronda que puede haber supuesto la despedida del español de París.

¿Asistió el público de la Philippe Chatrier, entre los que estaban estrellas como Novak Djokovic, Iga Swiatek o Carlos Alcaraz, al último partido de Nadal en el escenario que construyó su leyenda? El tiempo dará la respuesta, pero por el momento sí que pudo presenciar la derrota más temprana del mallorquín en sus participaciones en Roland Garros, donde nunca había caído en la primera ronda.

"No puedo decir seguro al 100% que no volveré a jugar aquí, pero sí puedo decir al 100% que he disfrutado cada vez que he jugado en esta pista y ante este público", dijo Nadal en su intervención desde la pista después de perder.