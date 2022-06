Nadal peleará por el título del Roland Garros

El español Rafael Nadal jugará este domingo la final del Roland Garros el abandono por lesión del alemán Alexander Zverev en la semifinal.

Zverev corrió a por una pelota y al deslizarse sobre la arcilla se torció el tobillo derecho, y con evidentes gestos de dolor abandonó la pista en silla de ruedas, antes de regresar minutos después con muletas para decirle al juez de silla que no podía continuar.

Fue el triste epílogo a un partido durísimo, se habían jugado tres horas y no había acabado el segundo set, pero a la vez muy extraño, sobre todo en el segundo set, cuando ambos jugadores cometieron numerosos errores, impropios de una semifinal de Grand Slam.

