Nadal lamentó que Djokovic no pudiera estar en el Abierto de Estados Unidos

El tenista español Rafael Nadal afirmó este viernes que la ausencia de Novak Djokovic en el Abierto de Estados Unidos, debido a su negativa a vacunarse contra el coronavirus, es una "noticia muy triste" tanto para los aficionados como para los propios jugadores.

"De alguna manera sabíamos que Novak no iba a jugar por un tiempo si nada cambiaba en términos de las reglas sanitarias. Es uno de los jugadores más importantes de la historia de nuestro deporte. En lo personal siento que no pueda viajar hasta aquí", comentó Nadal.

Ganador de 21 títulos de Grand Slam, Djokovic confirmó el jueves su ausencia en Nueva York, donde aspiraba a igualar el récord de 22 trofeos grandes de Nadal, debido a que no puede ingresar a Estados Unidos sin estar vacunado contra el covid-19.

"Es una noticia muy triste. Siempre es una pena cuando los mejores jugadores del mundo no pueden jugar un torneo por lesiones o por diferentes motivos. Es duro para los aficionados y para el torneo. En mi opinión, también es duro para los jugadores porque queremos tener el mejor cuadro posible", añadió.

Y agregó: "Pero, por otra parte, repito lo que he dicho muchas veces: el deporte es más grande que cualquier jugador. Yo me perdí muchos eventos importantes en mi carrera por culpa de las lesiones. El año pasado no estuve aquí. Hace dos años no estuve aquí. El torneo continúa. El mundo del tenis sigue adelante".