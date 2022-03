Nadal estará de baja al menos cuatro semanas por fisura en una costilla

El tenista español Rafael Nadal anunció este martes que sufrió una fisura en una costilla que le hará estar de baja "entre 4 y 6 semanas", un serio contratiempo de cara a su preparación para Roland Garros.



"Quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias", escribió Nadal en el inicio de una serie de mensajes en Twitter en los que explicó la situación.

Y agregó: "Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados".