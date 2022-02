Medvedev y Nadal se presentaron con autoridad en el Abierto Mexicano

Sin emplearse a fondo y sin lucir aún su mejor tenis, los tenistas ruso Daniil Medvedev (2/ATP) y español Rafael Nadal (5/ATP) se presentaron con autoridad en el Abierto Mexicano-2022, que se juega en Acapulco, al ganar sus partidos de primera ronda.

Tanto Medvedev como Nadal reaparecieron el martes después de haberse enfrentado en la final del Abierto de Australia en la que el español se adjudicó su título de Grand Slam número 21.

Rumbo a la cima.

Con la posibilidad de convertirse en el tenista número 1 del mundo si se corona en Acapulco, Medvedev hizo su presentación ante el francés Benoit Paire (49/ATP) al que venció en dos mangas con parciales de 6-3 y 6-4 en una hora con 41 minutos y 57 segundos.

En el partido, Paire tuvo algunos destellos, pero Medvedev los contrarrestó con movilidad y tiros más contundentes.

"No es fácil volver después de algo de descanso", dijo el ruso después de más de tres semanas sin jugar. "Me tocó un rival muy complicado, pero vine a disputar cada punto y estoy contento con la victoria".

En la segunda ronda, este miércoles, Medvedev se medirá ante el español Pablo Andújar (68/ATP) que tuvo un inicio tranquilo frente al mexicano Alejandro Hernández al que eliminó con sencillez en dos mangas con parciales de 6-0 y 6-1.

Nadal disfrutó el debut.

Por su lado, Rafael Nadal batalló más con el calor y la humedad que con su rival en turno, el estadounidense Denis Kudla (100/ATP) al que se impuso en dos sets con parciales de 6-3 y 6-2 en una hora con 16 minutos y 34 segundos.

'La Fiera de Manacor' se desenvolvió sobre la pista sin complicaciones ni malestares físicos y su servicio fue mejorando en el transcurso del partido.

"En líneas generales he jugado bien, creo que he hecho muchas cosas buenas. Me la he pasado bien jugando al tenis que es lo más importante y encima he conseguido un victoria en un estadio que es nuevo", comentó Nadal después del partido.

En la segunda ronda, Nadal se medirá con el que el lunes era su sparring, el estadounidense Stefan Kozlov (130/ATP) quien fue llamado de emergencia para enfrentar al búlgaro Grigor Dimitrov al que eliminó en un kilométrico partido.

Tsitsipas avanzó con apuros.

En el cierre de la jornada, el griego Stefanos Tsitsipas (4/ATP) fue capaz de sobreponerse al dominio que el serbio Laslo Djere (51/ATP) estableció durante el primer set que se extendió hasta el 'tie break'.

Tsitsipas jugó más agresivo en la segunda manga, pero también fue necesario llegar hasta la muerte súbita.

"El primer partido nunca es fácil, pero pude resolverlo", dijo el griego que se llevó la victoria con cartones de 7-6 (9/7) y 7-6 (7/4) en dos horas con 13 minutos y 55 segundos.

En la segunda ronda, Tsitsipas se enfrentará al estadounidense Jeffrey Wolf (209/ATP).

El martes, el Abierto Mexicano perdió a uno de sus cinco jugadores 'top ten' ya que el italiano Matteo Berrettini (6/ATP) abandonó en el segundo set del partido contra el estadounidense Tommy Paul, al que había vencido en la primera manga.

El Abierto mexicano es un torneo categoría ATP 500 que reparte una bolsa de 1,2 millones de dólares en premios.

--Resultados del martes en primera ronda

Daniil Medvedev (RUS/N.1) derrotó a Benoit Paire (FRA) 6-3, 6-4

Tommy Paul (USA) a Matteo Berretini (ITA/N.5) 4-6, 5-1 retiro

Marcos Giron (USA) a John Millman (AUS) 7-6 (7/3) 2-0 retiro

Yoshihito Nishioka (JPN) a Feliciano López (ESP) 2-6, 6-0, 6-4

Rafael Nadal (ESP/N.4) a Denis Kudla (USA) 6-3, 6-2

Pablo Andújar (ESP) a Alejandro Hernández (MEX) 6-0, 6-1

Cameron Norrie (GBR/N.6) a Daniel Altmaier (GER) 7-6 (7/5), 6-2

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.3) a Laslo Djere (SRB) 7-6 (9/7), 7-6 (7/4)

Jeffrey Wolf (USA) a Lorenzo Sonego (ITA) 3-6, 7-6 (9/7), 6-2

--Partidos del miércoles en segunda ronda

Daniil Medvedev (RUS/N.1)-Pablo Andújar (ESP)

Yoshihito Nishioka (JPN)-Taylor Fritz (USA/N.7)

Rafael Nadal (ESP/N.4)-Stefan Kozlov (USA)

Dusan Lajovic (SRB)-Tommy Paul (USA)

Pablo Carreño (ESP/N.8)-Marcos Giron (USA)

Jeffrey Wolf (USA)-Stefanos Tsitsipas (GRE/N.3)

Cameron Norrie (GBR/N.6)-John Isner (USA)

Peter Gojowczyk (GER)-Alexander Zverev (GER/N.2)