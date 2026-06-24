Los tenistas intensificarán su protesta financiera durante Wimbledon

París, Francia | Las principales figuras del tenis tienen previsto intensificar en Wimbledon su protesta contra un reparto de ingresos que consideran injusto y anunciaron este miércoles que sus conferencias de prensa durante la primera semana del torneo londinense estarán limitadas a 15 minutos.

En un comunicado, los jugadores explicaron que esa duración hace referencia al porcentaje de ingresos que perciben actualmente de los grandes torneos, una cifra que se sitúa ligeramente por debajo del 15%.

En Roland Garros, la protesta de los tenistas se limitó a las conferencias de prensa previas al inicio del torneo, durante la tradicional jornada de atención a medios conocida como "Media Day".

"Después de consultas exhaustivas con los jugadores y jugadoras de los dos circuitos (ATP y WTA), sus representantes escribieron a la dirección de Wimbledon para informar de la acción planteada, al tiempo que reconocieron el aumento del 20% en las dotaciones económicas respecto a la edición anterior", señalaron en el texto.

Para la edición 2026 de Wimbledon, que comenzará el próximo 29 de junio, la dotación económica alcanzará un récord de 64,2 millones de libras esterlinas (84,5 millones de dólares), frente a los 53,5 millones de libras repartidos el año anterior.

Según los organizadores, se trata "del mayor aumento anual en la historia del torneo".

En la carta difundida este miércoles, los tenistas recordaron que el año pasado propusieron elevar la bolsa total de premios hasta los 71 millones de libras (93,4 millones de dólares).

Durante Roland Garros, varios jugadores insistieron en que la protesta no estaba dirigida contra los periodistas.

"No es contra vosotros, solo estamos luchando por un porcentaje más justo", afirmó entonces la número uno del ranking femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka.







