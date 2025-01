Los favoritos al título no fallan en su estreno en el Abierto de Australia

El set perdido por Novak Djokovic fue la única sorpresa en una jornada del lunes en el Abierto de Australia en la que todos los favoritos (Sinner, Alcaraz, Swiatek, Gauff y el propio tenista serbio) accedieron a la segunda ronda del primer Grand Slam del año.



El español Carlos Alcaraz, N.3 de la ATP comenzó la conquista del único Grand Slam que le falta con un expeditivo triunfo en tres sets (6-1, 7-5 y 6-1) frente al kazajo Alexander Shevchenko (N.77) y se medirá en segunda ronda al japonés Yoshihito Nishioka (N.5).



Alcaraz apenas pasó por algunos apuros en el segundo set, cuando pasó del 3-1 a favor a retar para impedir que Shevchenko igualase el marcador (4-5).



Alcaraz expeditivo



Pero el N.3, ya ganador de cuatro Grand Slams (dos Wimbledon, un Roland Garros y un US Open) tiró de jerarquía para salvar ese momento y llevarse el segundo set por 7-5, antes de cerrar el partido con claro 6-1, como en el primer set.



Mucho más complicado era el debut del italiano Jannik Sinner, pero el N.1 y vigente campeón del torneo superó a un combativo chileno Nicolás Jarry (N.36) por 7-6 (7/2), 7-6 (7/5), 6-1 en 2H40 de juego en la pista central Rod Laver Arena.



Era el primer partido del italiano desde que el Tribunal de Arbitraje del Deporte anunció la semana pasada que en abril estudiará el recurso de la Agencia Mundial Antidopaje contra la leve sanción impuesta contra él por dos test positivos en clostebol el año pasado.



Esta controversia no impidió que el público de Melbourne lo recibiera calurosamente, con aplausos al entrar a pista y celebraciones cuando cerró la victoria.



Djokovic se deja un set



"En el tercero, cuando rompí el servicio por primera vez, me dio algo de respiro. Estoy feliz por cómo he gestionado un par de situaciones difíciles", agregó.



No fue una buena jornada para el tenis sudamericano, ya que además de Jarry perdieron su compatriota Alejandro Tabilo, los argentinos Mariano Navone y sebastián Báez y el brasileño Thiago Wild.



En cambio, los españoles Alejandro Davidovich y Roberto Carballés acompañarán a Alcaraz en segunda ronda.



Además de las derrotas del giego Stefanos Tsitsipas y del australiano Nick Kyrgios, que no pueden considerarse grandes sorpresas, el campanazo de la jornada lo dio el estadounidense Nishesh Basavareddy (N.107) que le ganó el primer set a Djokovic antes de que el serbio retomara las riendas para lelvar el partido en cuatro sets.



Swiatek y Gauff a segunda ronda



En categoría femenina, las dos mayores amenazas a que la bielorrusa Aryna Sabalenka logre la corona en Melbourne por tercer año consecutivo, la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff, arrancaron con solvencia.



La N.2, también inmersa en un positivo de dopaje por el que cumplió un mes de sanción a finales del año pasado, venció a la competitiva checa Katerina Siniakova por 6-3 y 6-4.



Swiatek, pentacampeona del Grand Slam y ex N.1 de la WTA nunca ha ganado en Melbourne.



Por su parte, Gauff lanzó un aviso a sus rivales sobre sus intenciones con una triunfo de prestigio ante su compatriota Sofia Kenin, antigua campeona del Abierto de Australia y actual N.74 del mundo, por un doble 6-3.



"Sabía que iba a ser difícil pero estoy feliz con la forma en que he jugado", afirmó Gauff, quien reconoció dificultades en el servicio debido al cegador sol de Melbourne.



"Podría haber tenido un mejor segundo saque, pero en esa parte, me costaba ver la pelota", dijo la tenista de 20 años, que en segunda ronda se medirá a la británica Jodie Burrage (N.173).



Gauff sigue demostrando que es una de las tenistas en mejor forma, tras acabar la temporada anterior haciéndose con el China Open y las WTA Finals y empezar 2025 liderando al equipo mixto de Estados Unidos a la victoria en la United Cup.



También ganaron otras cabeza de series como la estadounidense Jessica Pegula y las ucranianas Marta Kostyuk y Elina Svitolina, mientras que la bielorrusa Victoria Azarenka se despidió a las primeras de cambio.