La Sabana albergará torneo internacional de Tenis
El evento será del 22 al 28 de febrero y reunirá a jugadores profesionales de 20 países.
Las canchas de tenis del Parque Metropolitano de La Sabana albergarán el torneo internacional con la realización del Torneo M15 San José, que será del 22 al 28 de febrero.
El certamen forma parte del ITF World Tennis Tour, circuito que reúne a jugadores profesionales de 20 países.
El M15 significa que el evento dará 15 puntos en el ranking del ATP y $15.000 dólares en premios.
Al campeonato dirán presentes cuatro de los jugadores del Top 500 del ATP: Robert Strombachs (Alemania), Andrew Fenty (Estados Unidos), Pietro Orlando Fellin (Italia) y Olaf Pieczkowski (Polonia).
Además, los ticos Jesse Flores, Julián Garnier y Sebastián Quirós, entre otros por confirmar.
“Este torneo va a tener un gran impacto, no solo por la alegría de traer un torneo profesional para todo el público, gratuito en las seis canchas que tenemos, sino también porque seguimos posicionando al país en el deporte. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo del ICODER y de la empresa privada”, comentó Carlos Bravo, Presidente de la Federación Costarricense de Tenis y miembro de la ITF.