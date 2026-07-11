La checa Noskova gana Wimbledon en reñida final ante su compatriota Muchova

La checa Linda Noskova logró su primer título de un Grand Slam, a sus 21 años, al derrotar este sábado en una reñida final de Wimbledon a su compatriota Karolina Muchova, por 6-2, 5-7 y 6-3.



Tras perder el primer set, Muchova estuvo cerca de levantar el resultado. Cuando iba abajo en el marcador por 5-2 en el segundo, ganó cinco juegos seguidos para hacerse con la manga, pese a que su rival tuvo cinco bolas para finiquitar el duelo.



"Todos nuestros aficionados checos estarán orgullosos de nosotras, sin importar el resultado", señaló Noskova, tras ganar el disputado partido.



Noskova, que llegaba a Wimbledon con unos cuartos de final en el Abierto de Australia en 2024 como mejor resultado de un Grand Slam, dio la sorpresa en el torneo londinense, afrontando la competición como duodécima del ranking mundial.



Por su parte, Muchova, de 29 años y novena del ranking mundial antes de Wimbledon, perdió su segunda final de un Grand Slam, tras haber caído en Roland Garros, en 2023, ante la polaca Iga Swiatek.



"Karolina, me obligaste a trabajar muchísimo para conseguirlo. Nunca te lo perdonaré", bromeó Noskova al recibir el trofeo.



"Somos amigas. Estoy muy feliz de que hayas sido mi rival en mi primera final. Hoy hemos hecho historia", añadió la ganadora.



Emoción de Noskova



Con lágrimas en los ojos, Noskova dedicó el triunfo a su madre, fallecida en 2024, un día antes del inicio del Wimbledon de hace dos años.



"Hay una persona más a la que me gustaría dar las gracias: mi madre. Sin ti, definitivamente no estaría aquí", dijo Noskova antes de lanzar un beso al cielo.



"Normalmente no lloro. Todo el esfuerzo y el sacrificio de estas dos últimas semanas han valido la pena. Ya estoy deseando volver el año que viene", añadió.



Muchova se tomó con deportividad la derrota.



"Linda, mi examiga", dijo, provocando las carcajadas del público. "Solo estoy bromeando. Era tu primera final de Grand Slam y la forma en que la afrontaste fue increíble. Te lo mereces", añadió la perdedora.



La amistad entre ambas es grande y jugaron juntas la competición de dobles femeninos en los Juegos Olímpicos de París-2024.



Noskova recibió el trofeo de manos de la princesa Catalina, esposa de Guillermo, hijo del rey Carlos III y heredero del trono británico.



La checa logra un nuevo éxito femenino para su país, que ya estaba asegurado con su compatriota Muchova como rival en la final.



En las dos últimas décadas, han logrado el título las también checas Petra Kvitova, en 2011 y 2014, Marketa Vondrousova, en 2023, y Barbora Krejcikova, en 2024.



Antes de ellas, se había impuesto también otra checa, Jana Novotna, en 1998.



Princesa Catalina y Navratilova



Contando a Martina Navratilova, nacida en Checoslovaquia pero que representó a Estados Unidos tras cambiar de nacionalidad, la cifra asciende a cinco tenistas nacidas en territorio checo que han conquistado Wimbledon.



Navratilova ganó el torneo en nueve ocasiones, un récord a nivel femenina y masculino.



La legendaria tenista estaba sentada en el palco de Wimbledon junto a la princesa Catalina, ambas vestidas de rojo.



Entre las personalidades asistentes también se encontraba la actriz Jodie Foster.



Noskova, que se llevó el premio de 3,6 millones de libras (4,8 millones de dólares) por conquistar el título, ha irrumpido como una de las grandes promesas del tenis femenino con su título en el All England Club.



Desde que ganara Serena Williams el último de sus cinco torneos de Wimbledon, en 2016, el título femenino no ha tenido una ganadora que repitiera triunfo.



La española Garbiñe Muguruza logró el título en 2017, y desde entonces ha habido una ganadora diferente cada año, sin que ninguna repitiera, como clara muestra de que no acaba de surgir una estrella femenina del tenis que domine el circuito WTA.