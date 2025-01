Keys destrona a Sabalenka en Australia y gana su primer Grand Slam

La tenista estadounidense Madison Keys (N.14) derrotó a la bielorrusa Aryna Sabalenka (N.1) en la final del Abierto de Australia para lograr a los 29 años el primer título del Grand Slam de su carrera, este sábado en Melbourne.



En un partido de alta calidad, pese a que Sabalenka no demostró en muchos momentos su nivel habitual, Keys superó a la favorita en poco más de dos horas de juego y tres set (6-3, 2-6 y 7-5), privando a la bielorrusa de sumar su tercer título consecutivo en Melbourne.



Las lágrimas al final del partido de Keys, una antigua perla del tenis estadounidense (finalista del US Open en 2017) que en los últimos años se había quedado algo estancada, sin grandes triunfos, contrastaron con el llanto de Sabalenka, quien decepcionada por no poder conservar su corona, se lió a raquetazos al llegar a su silla.



"He deseado este título durante tanto tiempo", declaró la estadounidense al recibir el trofeo de campeona, admitiendo que tras perder la final del US Open en 2017, la única del Grand Slam que había disputado hasta ahora, "no sabía si iba a tener de nuevo la oportunidad de ganar un grande".



De una manera muy deportiva, Sabalenka reconoció que su rival "mereció" el triunfo. "Espero que nos volvamos a ver el año próximo", añadió entre risas.



Gracias a su victoria, que llega tras ganar el torneo de Adelaida previo al Abierto de Australia, Keys ascenderá a la 7ª posición en la clasificación WTA, igualando su mejor puesto hasta ahora.



4ª campeona más veterana



En la era Open del tenis, solo tres jugadoras han ganado su primer Grand Slam a una edad más avanzada que la jugadora de Illinois: la italiana Francesca Schiavone (Roland Garros en 2010 con 29 años y 347 días), la británica Ann Jones (Wimbledon en 1969 con más de 30 años) y la italiana Flavia Pennetta (campeona del US Open en 2015 con 33 años).



En el primer set, Sabalenka se pareció mucho a la jugadora que era antes de ganar por primera vez en Australia en 2023: frágil mentalmente, errática en los golpes (12 errores no forzados y 4 doble faltas) y mirando continuamente a su entrenador en busca de ayuda para superar a Keys.



A la norteamericana, en cambio, le salió todo bien. Aprovechándose del servicio poco efectivo de la bielorrusa (menos del 50% de puntos ganados con su saque), Keys castigó una y otra vez a Sabalenka, le quebró tres veces y se apuntó la primera manga por 6-3 en apenas 36 minutos.

Fin a 20 victorias consecutivas

En el segundo parcial, Sabalenka mejoró mucho su servicio (acercándose al 70% de puntos ganados con su primero) y encontró en las dejadas la manera de romper el ritmo a Keys, quien, al contrario, comenzó a acumular errores.

Sabalenka, además, mantuvo la calma en los momentos decisivos, salvando las tres pelotas de 'break' que tuvo en contra, para igualar el marcador (6-2).



Pese a la presión, ambas jugadoras se mostraron muy sólidas con su servicio en el tercer y decisivo set, sin conceder la mínima opción de 'break' a la rival.



Hasta que con 6-5 a favor y al resto, Keys dispuso de dos bolas de partido y Sabalenka ya no fue capaz de reaccionar, cediendo la corona en Melbourne y poniendo fin a una racha de 20 victorias consecutivas en el torneo australiano.