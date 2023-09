Halep, antigua número 1 mundial, es suspendida cuatro años por dopaje

La primera infracción es un positivo por Roxadustat durante el US Open de 2022. Esta sustancia, habitualmente utilizada para luchar contra la anemia, estimula la producción de glóbulos rojos y está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"He dedicado mi vida a este hermoso juego del tenis. Me tomo muy en serio las reglas que gobiernan nuestro deporte y puedo decir con orgullo que nunca usé de manera intencionada ninguna sustancia prohibida. Rechazo el tener que aceptar esta sanción de cuatro años. Apelaré al Tribunal Arbitral del Deporte", argumentó.

La ITIA subrayó este martes que si bien el tribunal aceptó que Halep podía haber tomado un suplemento contaminado, "se determinó que el volumen que la jugadora ingirió no se corresponde con la concentración de Roxadustat encontrado en la muestra positiva".

En los últimos meses, Halep fue muy crítica con las diferentes instancias deportivas. "Matan no solo mi reputación, también mi carrera", dijo en mayo, añadiendo vivir "la peor pesadilla" y denunciando "acoso" por parte de la ITIA: "Quiere probar que soy culpable de cualquier cosa que yo no he hecho".