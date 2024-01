Grupo de adultos mayores juega tenis todas las semanas

“Prácticamente, es lo que me tiene vivo a mí, he tenido muchas experiencias diferentes de cirugías y cosas, y el tenis es el que me ha sacado adelante, estoy sumamente agradecido, recomiendo mucho la práctica del tenis, no solo por el ejercicio, sino por las amistades que se hacen”, contó Umaña, quien es odontólogo de profesión.