El tenis masculino aplicará una nueva norma contra el calor extremo

La ATP, la entidad que gestiona el circuito profesional masculino de tenis, anunció el martes la introducción de una regla como protección contra el calor extremo desde la nueva temporada de 2026, después de las críticas al respecto en torneos recientes.

"Para reforzar la protección de los jugadores en condiciones extremas", los tenistas podrán ahora solicitar una pausa de diez minutos durante el tercer set para refrescarse si el índice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), que tiene en cuenta la temperatura, la humedad y el viento, alcanza 30,1 durante los dos primeros sets", explicó la ATP.

El partido quedará interrumpido si ese índice supera el 32,2.

La WTA, encargada del circuito femenino de tenis, ya había regulado al respecto.

El objetivo de la nueva norma aprobada por la ATP es "proteger la salud de los jugadores" pero también "mejorar las condiciones para los espectadores, los árbitros, los recogepelotas y el equipo de organización" de los torneos.

Hasta ahora, las decisiones sobre las condiciones de juego ligadas a la meteorología y al calor recaían en el supervisor del torneo, de acuerdo con los equipos médicos y los organizadores locales.

Durante 2025, el calor fue noticia en varias ocasiones durante la temporada de tenis.

"¿Quieren que muera un jugador en la pista?", llegó a preguntar en octubre el danés Holger Rune durante el torneo de Shanghái (China), donde se superaban los 30 grados centígrados con una tasa de humedad del 80%.

La temporada ATP de 2026 empieza el 2 de enero en Australia con la United Cup, un torneo de equipos nacionales, y las primeras citas individuales están programadas a partir del 5 de enero en Brisbane (Australia) y Hong Kong.



