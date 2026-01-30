El incombustible Djokovic y Alcaraz se disputarán el título en Australia

Melbourne, Australia | Después de unas semifinales memorables, una final de lujo está servida: Novak Djokovic, de 38 años, y Carlos Alcaraz, de 22, se enfrentarán el domingo en un pulso generacional por el título del Abierto de Australia.

Los dos duelos del viernes se decidieron a cinco sets: Djokovic ganó al italiano Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, después de que Alcaraz hubiera vencido 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5 al alemán Alexander Zverev.

Gane quien gane el domingo, la historia del tenis habrá escrito una nueva página, ya que Alcaraz aspira a ser el más joven en inscribir su nombre en el palmarés de los cuatro torneos del Grand Slam, mientras que Djokovic tiene como gran misión sumar su ansiado 25.º título en un grande, algo que nadie ha logrado nunca en su deporte.

Por ahora, la estrella serbia, exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking ATP, es el hombre con más títulos del Grand Slam (24), igualado con los logrados en la categoría femenina por la australiana Margaret Court, que tiene ahora 83 años y estuvo presente en la grada del Rod Laver Arena este viernes.

“Esto es increíble. Hemos jugado más de cuatro horas (4:09, en realidad), son casi las dos de la madrugada. Esto me recuerda la final de 2021 ante Rafa (Nadal)”, dijo Djokovic tras su triunfo, recordando el duelo de cinco sets que, con 5 horas y 53 minutos, es el partido más largo de la historia del torneo.

“La intensidad ha sido muy alta, pero sabía que esa era la única forma que tenía de ganarle. Me ha llevado hasta el límite”, admitió tras su victoria sobre Sinner, con el que Djokovic había perdido en sus últimos cinco enfrentamientos y al que remontó tras ir dos sets a uno abajo.

Djokovic no gana un torneo del Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos 2023.

Desde entonces solo llegó a una final en un grande, la de Wimbledon 2024, donde perdió ante Alcaraz, precisamente su último obstáculo ahora antes de un duodécimo título en Australia y de la gloria del récord de los 25 Majors.

Ese objetivo le fue esquivo durante todo 2025, cuando Djokovic hizo pleno de cuatro semifinales, pero sin poder acceder nunca al último partido.

En este Abierto de Australia, Nole tuvo un gran susto en cuartos de final, cuando se vio dos sets abajo con Lorenzo Musetti, quien terminó abandonando por lesión cuando el marcador favorecía al italiano por 6-4, 6-3 y 1-3.

Con su derrota, Sinner, de 24 años y número dos mundial, impidió un nuevo reencuentro con Alcaraz en una final.

Ambos protagonizaron las tres anteriores citas del Grand Slam, con títulos para el español en el último Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y para el italiano en Wimbledon el pasado julio.

La primera semifinal también fue de emociones fuertes y Alcaraz se impuso al alemán Alexander Zverev en cinco sets.

El español, número uno del mundo, llegó a vomitar y a sufrir calambres por el gran esfuerzo. Perdía 5-3 en un momento de la última manga, pero protagonizó una impresionante reacción.

Alcaraz ya puede presumir de haberse convertido en el jugador más joven de la historia en alcanzar la final en los cuatro torneos del Grand Slam, y el Abierto de Australia es precisamente el único que faltaba en su palmarés.

Con 22 años y 272 días el día de la final, supera a Jim Courier como el más joven en alcanzar finales en los cuatro grandes, ya que el estadounidense tenía 22 años y 321 días cuando lo logró en Wimbledon 1993.

“Hoy he ganado porque he creído en mis posibilidades, siempre tienes que creer. Físicamente puedo decir que es uno de los partidos más exigentes que he jugado nunca”, declaró Alcaraz tras su victoria.

El murciano se llevó los dos primeros sets, luego Zverev igualó el partido y quebró su saque en el quinto, hasta que Alcaraz asestó el zarpazo final.