Djokovic vence a Nadal en Riad en el último capítulo de su histórica rivalidad

Novak Djokovic derrotó a Rafael Nadal por 6-2 y 7-6 (7/5), este sábado en el partido por el tercer puesto del 'Six Kings Slam', un torneo de exhibición que se disputa en Riad, en el que a continuación jugarán por el título Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.



Tras 60 partidos en el circuito ATP (31 victorias para Djokovic), las dos leyendas despidieron la rivalidad más repetida en la historia del tenis con un sentido abrazo en la red.



Nadal disputaba su penúltimo torneo como profesional, antes de despedirse del tenis en la 'Final 8' de la Copa Davis, en Málaga del 19 al 24 de noviembre.



El español, de 38 años, con 22 títulos del Grand Slam -el récord lo tiene Djokovic, de 37, con 24- jugó su segundo partido en Riad tras caer con claridad en semifinales ante su compatriota y heredero Alcaraz (doble 6-3).



Ante su mejor enemigo, Djokovic, y su peor superficie (indoor), se mostró fallón en el primer set, tomando precauciones para cuidar su físico antes de jugar por su último título en la Davis. En la recta final despertó, dejando algunos golpes marca de la casa, pero fue demasiado tarde y tampoco le merecía la pena forzar.



Tras el partido, Nadal recibió una raqueta dorada por parte de las autoridades sauditas, después de un vídeo con los mejores momentos de su carrera.



"No sé por dónde empezar. Quizás por el primer partido que jugamos juntos, en 2005... Ahora estamos aquí, casi 20 años después, más de 60 partidos después. Eres un deportista increíble, una persona increíble. Espero que algún día podamos sentarnos en la playa y tomar algo hablando de la vida", señaló Djokovic.



Luego tomó la palabra Nadal: "Gracias Novak por todos los momentos que hemos compartido. Me ayudaste a alcanzar mis límites durante 15 años, sin ti quizás no sería el jugador que fui".



"Echaré de menos todo, tener la oportunidad de jugar en los mejores sitios del mundo. Agradezco el apoyo que he recibido en todos los sitios", añadió.