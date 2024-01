Djokovic-Sinner y Alcaraz-Medvedev, posibles 'semis' en Australia

El finalista de la última edición, el griego Stefanos Tsitsipas , no tuvo suerte en el sorteo y comenzará el torneo contra el italiano Matteo Berrettini, lastrado por las lesiones en los últimos meses, en uno de los duelos más destacados de primera ronda. Otro cruce de alto nivel es el del argentino Tomás Martín Etcheverry (30º sembrado), cuartofinalista del último Roland Garros, contra el escocés ganador de tres Grand Slams, Andy Murray. Su compatriota Sebastián Báez (26º) quedó encuadrado con el peligroso estadounidense J.J. Wolf, que en 2023 eliminó a Diego Schwartzman en Melbourne. El también argentino Francisco Cerúndolo (22º) se medirá a un tenista surgido de la calificatoria, lo mismo que el chileno Nicolás Jarry (18º). Swiatek debuta ante Kenin

En el cuadro femenino, el sorteo ha deparado un comienzo desafiante para la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, que se enfrentará a la ganadora en Melbourne en 2020, la estadounidense Sofia Kenin.



La polaca se puede cruzar en una hipotética semifinal con la kazaja Elena Rybakina (N.3), mientras que en el otro lado del cuadro competirán la estadounidense Coco Gauff (N.4) y la ganadora del año anterior, la bielorrusa Aryna Sabalenka (N.2).



Rybakina tendrá una dura prueba de entrada, la veterana checa Karolina Pliskova, breve número 1 mundial y actual 37ª del ranking.



En su regreso a un Grand Slam tras dar a luz a su hija en julio, la japonesa Naomi Osaka, exnúmero uno mundial y ganadora dos veces en Melbourne, se enfrentará a la francesa Caroline Garcia (20ª).



Osaka, también ganadora del US Open en 2018 y 2020, no ha jugado en un Grand Slam desde el US Open 2022.



También de vuelta, en su caso tras una importante lesión, la española Paula Badosa, que ha caído hasta el puesto 74º, se medirá con la estadounidense Taylor Townsend, mientras que la brasileña Beatriz Haddad Maia (10ª sembrada) jugará contra la checa Linda Fruhvirtova.