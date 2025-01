Djokovic se despide de Australia entre abucheos, Zverev y Sinner jugarán la final

Novak Djokovic (7º), la leyenda del Abierto de Australia con diez coronas, se retiró lesionado entre abucheos este viernes en semifinales, por lo que Alexander Zverev (2º) desafiará al vigente campeón Jannik Sinner (1º), expeditivo ante Ben Shelton (20º).



En la primera semifinal, Zverev acababa de ganar el primer set en el 'tie-break', 7-6 (7/5), tras una hora y 20 minutos de batalla cuando Djokovic se acercó a la red y le comunicó que no podía seguir.



El serbio, que recibió abucheos y silbidos, explicó en rueda de prensa que sufrió un "desgarro muscular" el miércoles en cuartos de final ante el español Carlos Alcaraz (3º).



"La medicación, el tratamiento y el vendaje me ayudaron pero al final del primer set empecé a sentir un dolor cada vez mayor, difícil de gestionar. Intenté mi oportunidad. Si hubiera ganado el primer set habría intentado jugar algunos juegos más, quizás un set, no sé", señaló el jugador con 24 Grand Slams en el currículum.



¿Despedida de Melbourne?



El gigante de 37 años dejó abierta la puerta a que haya sido su último partido en Melbourne: "Hay una probabilidad de que haya sido así. ¿Quién sabe? Tendré que ver cómo va el año. Yo quiero seguir. Si estoy motivado y sano, no veo el motivo para no volver".



En la pista, en el discurso del ganador, Zverev salió en defensa de Djokovic, que la había abandonado respondiendo con el pulgar levantado a los abucheos en la Rod Laver Arena.



"Por favor, no abucheen a ningún jugador, y mucho menos a Novak. Ha hecho todo lo imaginable por este deporte, ha intentado competir a pesar de sus problemas, sé que han pagado una entrada, pero lleva 20 años dando todo por este deporte y ganó este torneo con el abdominal roto. Muestren un poco de cariño", dijo el jugador de 27 años.



"He tenido que hacer el mejor set del torneo para ganarle estando él lesionado. Es demasiado bueno", añadió con mucho respeto hacia la leyenda.



Implacable pero con molestias



En el segundo turno, el vigente campeón Sinner batió a Shelton por 7-6 (7/2), 6-2 y 6-2, su 20ª victoria consecutiva -la mejor serie de su carrera- en un partido en el que sufrió calambres musculares.



El italiano terminó el duelo con una leve cojera y recibió tratamientos de fisioterapia en la pista en la parte final de un duelo que pudo cerrar ante un Shelton falló, incapaz de aprovechar esta circunstancia.



La semifinal la había dejado encarrilada el número 1 al imponerse en el 'tie-break' de la primera manga, en la que había cedido su servicio en dos ocasiones, recuperándolo inmediatamente.



Shelton no aguantó la presión, con una sucesión de errores, y vio a su rival situarse 5-0 en el 'tie-break' para terminar ganando 7-2.



Tras este primer acto de 70 minutos, Sinner se apuntó los dos siguientes sets con gran facilidad ante un adversario tenaz, pero inconsistente, que disputaba a los 22 años su segunda semifinal de Grand Slam tras haber perdido la del US Open en 2023.



En la final, Sinner y Zverev chocarán por sétima vez, con un balance favorable al alemán, en busca de su primer Grand Slam, de 4 victorias a 2.



"Será un partido increíble, todo puede pasar. Es un jugador magnífico que quiere ganar su primer Grand Slam, habrá mucha tensión", avanzó Sinner sobre el duelo final del domingo.



Un día antes se disputará la final femenina. Aryna Sabalenka (1ª) buscará un tercer título consecutivo ante la sorprendente Madison Keys (14ª).